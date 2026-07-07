Не повторит путь Мейвезера? Изучили финансы Конора Макгрегора

Уже на этой неделе состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. В ночь на 12 июля легендарный ирландец впервые с 2021 года выйдет в октагон: его соперником станет другой прославленный ветеран — Макс Холлоуэй. По оценкам инсайдеров, Макгрегор заработает за бой не менее $ 15 млн в качестве чистого гонорара плюс ещё несколько миллионов в качестве специального процента от Paramount. Это много для кошелька Конора или лишь небольшая прибыль? Мы изучили состояние экс-чемпиона.

Ни для кого не секрет, что годы спортивного простоя отрицательно сказались на деловой репутации Макгрегора. Ирландец регулярно попадал в скандалы, на него несколько раз подавали в суд и один раз даже успешно: Конора признали виновным в сексуальном насилии и заставили выплатить штраф в размере $ 250 тыс. Спортсмен не угодил в тюрьму только благодаря тому, что иск проходил в гражданском, а не в уголовном формате. Тем не менее Макгрегор потерял не только четверть миллиона долларов, но ещё и пачку рекламных контрактов — несколько компаний разорвали с ним отношения. В частности, персонажа Конора удалили из видеоигры Hitman, изображение бойца убрали даже с виски Proper No.12 — этот алкогольный бренд, который сам Макгрегор когда-то и основал, перестал с ним работать.

Впрочем, даже после того скандала Конор, мягко говоря, не бедствует. Даже компанию по производству Proper No.12 он успел продать заблаговременно, заработав на этой сделке, по разным оценкам, от $ 130 млн до 200 млн. Кстати, небольшую часть этой суммы недавно пришлось отдать Артёму Лобову по решению суда. При этом Макгрегор, несмотря на запятнанную репутацию, активно продолжает рекламировать спортивную одежду, часы, автомобили, энергетики, фастфуд и многое другое: один рекламный пост на страницах экс-чемпиона в соцсетях стоит от $ 200 тыс. до 300 тыс. Впрочем, не вся реклама продаётся за деньги. Например, Rolls-Royce отблагодарил Макгрегора индивидуальным спорткаром, что, конечно, тоже засчитывается в доход.

Конор Макгрегор Фото: Rolls-Royce Motor Cars North America

Помимо продвижения чужого бизнеса, Макгрегор активно качает собственный. И тут у ирландца далеко не всё хорошо. Попытка повторить успех Proper No.12, только уже с пивом, не сработала — бренд Forged Irish Stout пока не пользуется большой популярностью и работает в минус. Помпезный паб The Black Forge Inn тоже на отрицательном балансе, а производство костюмов August McGregor и вовсе закрылось. С другой стороны, фитнес-платформа McGregor Fast и производство спортивных спреев TIDL Sport чувствуют себя достаточно неплохо и приносят определённую прибыль.

Главной бизнес-проблемой Конора остаётся строительство, а точнее, борьба с местными депутатами. В своё время Макгрегор сделал серьёзную ставку на недвижимость: выкупил большой участок земли в Дублине и решил построить там элитный жилой квартал. Поначалу всё шло хорошо, однако муниципальные власти начали тормозить проект, а потом и вовсе его заморозили. Бюрократические сложности ирландцу не удаётся преодолеть до сих пор, и его единственным успешным проектом в сфере недвижимости остаётся строительство социального жилья в Дублине в благотворительных целях.

Также не стоит забывать, что Конор не так давно стал совладельцем самого крупного кулачного промоушена планеты — BKFC. Экс-чемпион UFC не только приобрёл акции активно развивающейся лиги, но и активно её рекламирует, лично посещая все топовые события. Макгрегор уверяет, что рано или поздно обязательно подерётся там на голых кулаках, что, разумеется, приносит BKFC дополнительные очки популярности прямо сейчас. Суммы, которые получает Конор от кулачного промоушена, засекречены, однако нет никаких оснований сомневаться, что они достаточно солидные.

Если говорить в целом, то у Макгрегора в финансовом плане всё замечательно. По оценкам разных изданий, состояние Конора составляет от $ 200 млн до 450 млн. Дать какую-то более точную информацию невозможно, так как необходимо учитывать, что значительная часть денег Конора сейчас работает в бизнес-проектах разной степени успешности. Впрочем, в ближайшие дни ирландец точно пополнит свой кошелёк, потому что как спортсмен он всё ещё интересен. Главное — победить Холлоуэя, иначе мир окончательно перестанет воспринимать Макгрегора как действующую суперзвезду ММА.

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