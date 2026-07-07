Нельзя упускать бой Белаз — Штырков. Это лучшее, что можно сделать в RCC

В прошедшие выходные в Екатеринбурге прошёл большой и яркий турнир RCC 25. В рамках ивента состоялись поединки, пожалуй, двух самых крупных звёзд организации. В соглавном событии бился Иван Штырков, чьим соперником в поединке по правилам кикбоксинга стал Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат. А возглавил турнир Владислав Ковалёв. Белаз защищал титул чемпиона RCC в среднем весе в поединке с Михаилом Рагозиным.

Штырков перестрелял оппонента в трёх раундах и в итоге победил единогласным решением судей. Белаз, в свою очередь, устроил настоящее уничтожение Рагозину. Чемпион уже в первом раунде сумел потрясти претендента, а потом закрыл на его щее удушающий приём. После боя Ковалёв обратился к Штыркову, который был в углу Рагозина: «Вы сказали, с кем я хочу подраться? С Иваном Штырковым готов выйти и подраться. Если Иван сам будет драться. Сарнавского я хорошо знаю. И нет истории, чтобы с ним драться. Если вы хотите мегафайт, делайте бой Белаз – Штырков в конце года. Соберём стадион».

Фамилия выбрана не просто так — незадолго до турнира между бойцами вспыхнул конфликт на пресс-конференции. Белаз, бившийся в главном событии, заявил, что Штырков выступает у него на разогреве, что очень не понравилось Уральскому Халку. Отсюда начались взаимная ругань и заявления Ивана, что он не уважает Ковалёва. Перепалка не перешла в потасовку, однако накал остался. В общении с журналистами после боя Белаз снова упомянул Штыркова: «Бой со Штырковым закончится досрочно. Я его либо нокаутирую, либо задушу. Это не громкие слова, ребята. Я реально считаю, что если бы сегодня был бой со Штырковым, то он именно так бы закончился».

Штырков, не ставший вообще никак реагировать на вызов Ковалёва сразу после боя, потом тоже обозначил позицию: «Кто он такой чтобы вызовы мне бросать? Я решаю в лиге, буду я драться или нет. Я не уважаю человека. Если он признает, что он немножко в контексте был неправ, тогда и посмотрим насчёт боя».

Иван Штырков Фото: RCC MMA

При этом в RCC заинтересованы в такой возможности, о чём заявил глава лиги Николай Клименко: «Пока рано об этом говорить. Всё было очень логично, всё лежало на поверхности. Понятно, что когда есть такой накал, есть такой нерв… Это напряжение чувствовалось уже давно. И я уже в голове рассматривал такой поединок. В принципе, если я не ошибаюсь, Иван был готов давно к тому, чтобы мы сделали этот поединок. Просто сейчас эмоции переполнили, кто-то как-то по-другому воспринял слова. Сейчас, мне кажется, нужно просто сделать паузу.

Не самое удачное время. Во-первых, у них были свои поединки, и пока было рано даже делать Ивану какое-то предложение. Думаю, когда уже все успокоится, можно спокойно поговорить с Иваном. Возможно, он уже поменял своё мнение о Владе после такого выступления, как-то по-другому стал его оценивать. Мне кажется, что много чего было сказано сгоряча. Просто нужно сделать паузу. Мы как лига заинтересованы сделать это противостояние».

Для RCC этот бой — шикарная находка. Да, есть некоторые нюансы, связанные с тем, что бойцы выступают в разных весовых категориях. Ковалёв выступает в лимите до 84 кг, да и визуально кажется не очень большим даже для средневеса, тогда как Штырков — полутяжеловес, а последний бой вообще провёл в лимите до 102 кг. В остальном это точно лучшее, что сейчас может сделать RCC, поэтому упускать возможность нельзя.

Владислав Ковалёв Фото: RCC MMA

Во-первых, есть живой конфликт между Белазом и Штырковым. Выдуманные, натянутые и надуманные конфликты очень тяжело продать аудитории. А можно и подорвать доверие фанатов (вспомните недавний бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда), если выяснится, что всё делалось и говорилось просто ради раскрутки. Зато когда конфликт настоящий, то это обеспечит и внимание, и дополнительные просмотры. К тому же и Белаз, и Штырков умеют говорить громко и хлёстко. Пока Ковалёв успешно раскручивал бои, где и близко не было подобного накала. Так что интересно, как он покажет себя в другой ситуации и не повлияет ли это на настрой.

Во-вторых, у RCC просто нет других вариантов для Белаза. Он за последнее время бился с Александром Шлеменко (уже перешёл в АСА), Арменом Петросяном (не очень нужен RCC) и Рагозиным. В теории ещё мог быть Магомед Исмаилов, и это было бы очень громкое противостояние, но с ним не договорились по деньгам. Желание подраться с Ковалёвым обозначил Александр Сарнавский, однако от этого вызова чемпион вежливо отказался.

Штырков — единственное большое имя. Добавьте к этому слова самого Белаза, что у него остался ещё один бой в RCC, а потом он собирается покорять UFC. Устраивать прощальный бой своей звезде с условным Сарнавским, при всём к нему уважении, это не лучший вариант. В лиге тоже это понимают, раз говорят об интересе к поединку Белаз — Штырков.

В российских ММА в целом сейчас не так много противостояний, которые по-настоящему могут привлечь зрителя просто самой вывеской, однако потенциальный бой Белаза и Штыркова явно выделяется. И в RCC таким образом смогут в очередной раз заявить о себе как о лиге, умеющей делать громкие поединки. Главное – не упустить такую возможность.