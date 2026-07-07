Гейджи спас репутацию Пимблетта. Любимчик UFC всё ещё в титульной гонке

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 329. Конечно, основное внимание будет приковано к возвращению Конора Макгрегора и его бою с Максом Холлоуэем, но в карде вечера есть и другие интригующие поединки. Например, бывший претендент на временный пояс в лёгком весе и один из любимчиков руководства лиги Пэдди Пимблетт встретится с Бенуа Сен-Дени.

Пэдди Пимблетта очень грамотно вели на вершину дивизиона. Харизматичному британцу давали удобных соперников на спаде, поднимали в рейтинге без боёв и даже подарили поединок за временный титул, чтобы потом свести Пэдди в масштабном поединке с Илией Топурией. Однако Пимблетт неожиданно для многих проиграл Джастину Гейджи, схлопотал солидную порцию заслуженной критики и ушёл в тень.

Интересно, что именно Гейджи и спас репутацию британца, которую сам ранее и подпортил. Пимблетт прошёл с Джастином всю дистанцию, проиграв в кровавом поединке судейским решением. А вот Топурия, с которым Гейджи подрался уже за полноценный пояс, до записок не добрался. И британец, конечно, обернул эту ситуацию в свою пользу: вернулся в медиапространство, задел в ответ бывшего чемпиона и снова оказался в числе претендентов на титул.

На турнире в Лас-Вегасе Пэдди встретится с Бенуа Сен-Дени. Интересно, что француз сейчас располагается на четыре строчки выше британца, который ещё недавно претендовал на временный пояс. В новых рейтингах, составленных при помощи искусственного интеллекта, Бенуа идёт на пятой позиции, Пимблетт – на девятой. И это хороший шанс для британца вернуть утраченные позиции. Пэдди по-прежнему остаётся ценным активом для UFC – гораздо более ценным, чем тот же Сен-Дени. Победа британца вернёт его в топ-5 и откроет двери к большим поединкам.

Сейчас титульные расклады в дивизионе максимально запутаны. Джастин Гейджи и Илия Топурия после их эпичного сражения в Белом доме, вероятно, выбыли до конца года: новоиспечённый чемпион собирается вернуться в клетку только в 2027 году, а Топурия получил слишком много урона, так что его появление в октагоне в нынешнем году тоже маловероятно. Макс Холлоуэй получил самый большой бой в карьере, во всяком случае с медийной и финансовой точек зрения – реванш с Конором Макгрегором, причём в полусреднем весе. Так что свободными в топе остаются только Арман Царукян и Чарльз Оливейра, которые могут провести очный поединок – сам Царукян на это неоднократно намекал.

И при таком раскладе Пэдди в случае победы над Бенуа окажется одним из главных претендентов на титул. Сам Пимблетт прогревает интерес и к так и не состоявшемуся бою с Топурией, и к реваншу с Гейджи. Если же эта пара будет затягивать с возвращением в клетку, то Пэдди вполне может встретиться либо с Царукяном, либо с Оливейрой, причём не будет ничего удивительного, если британца снова вытащат, например, в бой за ещё один временный пояс.

Но прежде всего Пимблетту нужно самому поработать над своей репутацией в предстоящие выходные. Если Пэдди успешно закроет поражение от Гейджи, причём закроет яркой победой, то тогда уже можно будет говорить о каких-то потенциальных громких боях. Однако если британец проиграет второй раз подряд, то, конечно, его амбиции в лиге погаснут, во всяком случае на ближайшее время .

Сен-Дени совершенно не выглядит парнем, который выйдет просто так прокладывать путь британцу на вершину. Бенуа уже был в шаге от титула весной 2024 года, но тогда проиграл Дастину Порье, прервал победную серию и отдал чемпионский шанс Бриллианту. После этого Сен-Дени проиграл ещё и Ренато Мойкано, однако затем не просто закрыл две неудачи, а ещё и начал новую мощную победную серию. Сейчас у француза четыре победы подряд, все – досрочные (два нокаута, два сабмишена), под раздачу попали в том числе Бенеил Дариуш, Маурисио Руффи и Дэн Хукер.

Бенуа Сен-Дени Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Так что Бенуа в шикарной форме, умеет и рубиться в стойке, и бороться – лёгкой прогулки для любимчика UFC на турнире в Лас-Вегасе точно не будет. Победа над Пимблеттом тоже повысит котировки Сен-Дени, поэтому на UFC 329 нас ожидает яркий и принципиальный поединок за право остаться в титульной гонке в лёгком весе.