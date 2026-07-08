Вместо олимпийского чемпиона – «пассажир» из Германии. С кем в итоге дерётся Гассиев

11 июля в Москве на «ВТБ Арене» состоится большой боксёрский турнир Winline IBA.Pro 19. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором российский чемпион WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев разделит ринг с представителем Германии Питером Кадиру. Турнир стартует в 16:00 мск, главный бой вечера начнётся ориентировочно в 21:35, прямую трансляцию организует Первый канал.

Изначально Мурат на турнире в Москве должен был проводить защиту пояса регулярного чемпиона WBA, который он завоевал в поединке с Кубратом Пулевым в декабре 2025 года. В соперниках числился олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока, и поединок действительно должен был стать большим событием в мире профессионального бокса, особенно для российских фанатов.

За неделю до боя статус поединка изменился, а точнее, изменился статус Гассиева в «королевском» дивизионе. Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик освободил пояса, которыми владел, в том числе полноценный титул WBA, и в организации россиянина занял место Усика. Мурат стал первым отечественным боксёром, кому удалось стать чемпионом мира в двух весовых категориях, если не брать в расчёт Роя Джонса-младшего, у которого теперь российское гражданство.

На этом перемены для Гассиева не закончились. За несколько дней до боя в СМИ стала появляться информация, что Йока получил травму спины и не сможет выступить в Москве. Для Мурата в срочном порядке стали искать замену. Рассматривался в том числе британец Джо Джойс – серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который тогда в финале проиграл как раз Тони Йока. У Джойса запланирован поединок против другого россиянина Артёма Сусленкова в соглавном событии московского турнира, то есть он провёл полноценный тренировочный лагерь и находится в форме. Однако британец отказался от смены соперника, причём среди вероятных причин подобного решения называют… совет гадалки.

«Джо Джойс, оказывается, хотел принять бой с Муратом Гассиевым, но есть у него [кто-то] типа гадалки-медиума — женщина, которая его ведёт. И она его отговорила от проведения боя с Гассиевым и рекомендовала всё-таки, чтобы у него был бой с Артёмом Сусленковым (смеётся). То есть такая тоже гипотеза есть, из-за чего Джо Джойс отказался от этого боя», — сказал тренер по боксу Эдуард Кравцов в видео «РИНГСАЙД» во «ВКонтакте».

Были у Гассиева и другие варианты, среди которых фигурировал и представитель Германии Питер Кадиру. Именно он в итоге и выйдет на коротком уведомлении на бой против Мурата. Если вы никогда не слышали о таком боксёре, то, пожалуй, это неудивительно, потому что Кадиру – далеко не самый известный боксёр для широкого круга фанатов . И Йока, и Джойс, безусловно, бойцы другого калибра – с большими именами и регалиями. Однако в ситуации, когда поединок срывается за несколько дней до турнира, выбирать особо не приходится.

Питеру Кадиру 29 лет, он родился и вырос в Германии, но имеет африканские корни: его родители родом из Ганы. У Кадиру большой любительский бэкграунд, как и у Йока, к которому готовился Гассиев. Да, больших успехов на взрослом уровне Питер не достиг, зато на юниорском и молодёжном уровнях у Кадиру достаточно серьёзный послужной список. Например, представитель Германии в 2014 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира, а следом выиграл юношеские Олимпийские игры. В том же году Питер победил ещё и на молодёжном чемпионате Европы, причём по ходу турнира одолел не кого-нибудь, а Даниэля Дюбуа . Позже были и другие победы, однако в 2018 году Кадиру решил сконцентрироваться на профессиональной карьере.

В профессионалах у Питера по-настоящему больших побед не было. Подавляющее большинство поединков Кадиру проводил у себя на родине и находился в зоне комфорта. По разу он выезжал в США, Чехию и Великобританию, в остальных случаях боксировал в Германии. Соперники у Кадиру были малоизвестные: например, в декабре 2025 года он победил турка Сельчука Тезера, который подошёл к поединку с «мощным» рекордом 6-3. А в ноябре 2022-го Кадиру потерпел первое и единственное поражение в карьере, проиграв нокаутом в первом раунде аргентинцу Маркосу Антонио Аумаде с рекордом 23-11.

Всего же у Кадиру 24 поединка в профессионалах, 23 из них он выиграл, 13 раз отправив соперников в нокаут. Рекорд вполне солидный, но ещё раз обратим внимание на оппозицию, где не было ни одного соперника, хотя бы приблизительно соответствующего уровню Гассиева. Так что Питер выглядит «пассажиром», которому достался счастливый билет в титульный поединок . Недавно в аналогичной ситуации оказался другой представитель Германии Михаэль Айферт, который боксировал в Екатеринбурге против Дмитрия Бивола. Но Айферт хотя бы был обязательным претендентом с одной большой победой в карьере над Жаном Паскалем, у Кадиру же нет даже такой победы – он окажется в ринге с Гассиевым по счастливой случайности.

Питер Кадиру Фото: Martin Rose/Getty Images

Однако иногда именно в таких ситуациях боксёры умеют по-настоящему удивлять. Терять Кадиру нечего, на нём нет никакой ответственности, и никто ничего ему не скажет в случае поражения. Плюс не стоит забывать, что это супертяжёлый вес, где исход поединка может решить один удар. Да, Мурат будет большим фаворитом: он новоиспечённый чемпион мира, боксирует дома, прошёл полноценный тренировочный лагерь. Да и опыта у Гассиева в разы больше, чем у соперника. Но концентрацию терять нельзя: Питер сделает всё возможное, чтобы удивить Мурата.