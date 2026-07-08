«Я позорил свой дар, больше этого не допущу». Возвращение Макгрегора — подарок для UFC

Это лето для фанатов ММА ознаменовано не столько историческим турниром UFC в Белом доме, сколько возвращением Конора Макгрегора спустя пять лет простоя, вызванных тяжёлым переломом ноги, разгульным образом жизни и прочими отвлекающими факторами. Теперь ирландец всё же готовится выйти в октагон, где встретится в реванше с Максом Холлоуэем.

Можно по-разному оценивать шансы Конора на победу, кто-то будет утверждать, что как боец Макгрегор уже давно закончился, но само по себе событие всё равно выдающееся. Все сюжеты этого турнира так или иначе связаны с Конором. И сколько бы ни появлялось подражателей у бывшего двойного чемпиона (от Илии Топурии до бойцов из региональных промоушенов), никто даже не приблизился к влиятельности и значимости Конора. Подумайте: как только билеты на турнир поступили в продажу, они были раскуплены за 240 секунд. За четыре минуты . На некоторые ивенты часть билетов остаётся в продаже до последнего дня, но только не на Конора.

Даже вроде бы антагонисты Макгрегора отдают ему должное . Например, Хабиб Нурмагомедов хоть и не верит в возвращение на былой уровень, однако нашёл место для похвалы в адрес Конора: «С переломанной ногой? Никогда. Это невозможно. Он уже никогда не будет бить ногами так же, как раньше. У него ещё и в голове многое происходит, так что всё это довольно сложно. Но для продвижения боёв он великолепен и привлекает огромное внимание к спорту. Они должны выжать из него всё, что ещё можно».

Ислам Махачев тоже подтверждает: «Возвращение Макгрегора — это хорошо для UFC. Это громкое имя в нашем виде спорта».

И Дастин Порье, с которым у Конора возник не один конфликт, рад возвращению ирландца: «Если кто-то и способен вернуться спустя пять лет, собрать всё воедино и снова начать побеждать лучших бойцов — это Конор. Он особенный человек. Даже несмотря на то что он ужасный человек и мне он не нравится, я должен отдать должное — у него есть природный, данный богом талант».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Впрочем, возвращение Макгрегора — это не только подарок фанатам ММА, но ещё и шикарная новость для руководства UFC . Никто не будет отрицать, что отношение к Конору особое. По слухам и инсайдам, именно из-за него UFC разругалась с USADA, которая курировала антидопинговую программу. Ему устраивали кроссовер-бой с Флойдом Мейвезером, давали возможность скакать по весовым категориям, не защищая пояс, ну и гонорары Макгрегора нельзя сравнивать с деньгами, которые платили и платят всем остальным. Даже если мы говорим о Джоне Джонсе, например. Разумеется, всё это оправданно хотя бы тем, что именно Конор, а не кто-либо ещё вывел ММА на другой уровень и сам вышел далеко за пределы спорта.

Дана Уайт никогда не упускает возможности отдать должное Макгрегору, похвалить его, одарить каким-либо эпитетом . Глава UFC называл Конора «особенным бойцом», после поражения от Мейвезера в боксе признавался, что гордится им, заходил в раздевалку, чтобы поддержать, когда Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Плюс это полностью человек компании — снялся всего с одного боя (с Майклом Чендлером), приходил на TUF во второй раз в попытке вернуть интерес к шоу и, как правило, не отказывался от участия в других мероприятиях. Уайт отмечал то, как с Конор легко работать: «Конор был невероятным партнёром. Обычно, когда вы получаете таких больших суперзвёзд, они становятся полными эгоистами, идут наперекор всему и делают что угодно. Деловое чутье этого парня просто восхищает. Все всегда спрашивают меня: «С ним трудно иметь дело?» Нет, на самом деле это не так. Он действительно хороший партнёр, и он понимает бизнес. С ним просто замечательно работать. Так что Конор — один из моих любимчиков».

Дана Уайт и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

И даже бойцы во многом благодарны Макгрегору, открывшему для остальных новые возможности . Вот что говорил Даниэль Кормье: «Я стал чемпионом UFC в 2015 году. Тогда Конор Макгрегор заявил о себе и существенно повлиял на гонорары. Редко признают, что это его заслуга. Раньше достижением считалось получить $ 1 млн. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько может зарабатывать боец ММА». В схожем ключе высказывались Чарльз Оливейра, Дрикус дю Плесси и другие заметные и не очень фигуры из мира смешанных единоборств.

И только представьте, как сейчас всё выглядит глазами руководства UFC. В дело возвращается парень, с которым всегда легко и приятно работать (пускай и очень дорого). Он гарантированно соберёт кассу и восторги фанатов. И это отличная бизнес-возможность продемонстрировать Paramount, что они могут получить, вкладывая гигантские деньги в промоушен . Никто не станет отрицать, что за пять лет отсутствия Макгрегора, его место никто не занял – там была просто пустота. Пусть даже нет системы PPV, где Конор был королём и бил рекорды, это всё равно хайп, упоминания и прочий медийный шум. Никто, кроме Макгрегора, его не обеспечит. Даже сейчас видео «Обратный отсчёт» на официальном YouTube-канале UFC собрало просмотров больше, чем любое видео, выходившее в неделю турнира в Белом доме. А это был по-настоящему исторический ивент.

Кроме бизнес-составляющей и мощнейшего медийного буста, камбэк Конора в теории может открыть и новые спортивные горизонты . Лучше боя с участием Макгрегора может быть два (или больше) боя с участием Макгрегора. Или титульный поединок для Конора. Условная победа над Холлоуэем даст Макгрегору реальный шанс на бой за пояс. Причём ему дадут самому выбирать — в лёгком весе или полусреднем. Такое Конору позволяется. И для этого ему не нужно входить в рейтинги. Кто-то откажется от боя Макгрегор — Гейджи или Макгрегор — Махачев?

И ирландец, судя по всему, очень серьёзно настроен. Регулярно подчёркивает, что тяжело работает и усиленно готовится к возвращению в лучшей форме, отменил часть запланированных интервью, фанаты отмечали, что Конора стало сильно меньше в социальных сетях. Кто-то даже стал переживать, не снимется ли Макгрегор с боя — настолько он неактивен вне тренировочного процесса. И вдобавок Конор даже раскаивается из-за того, сколько потерял времени: «Я получил дар работать, оттачивать ремесло. И долгое время просто позорил этот дар. Больше этого не допущу».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

В ночь на 12 июля все сами смогут убедиться, действительно ли Конор настолько хорошо подготовился к возвращению. Но при любом исходе это событие сложно переоценить, и оно станет настоящим подарком миру ММА и UFC в частности . На кону тоже стоит много. У Макгрегора осталось два боя по контракту, и если он проиграет, то, вероятно, больше не вернётся. В обратном случае у всех будет как минимум ещё один такой праздник. И в UFC точно в этом заинтересованы.

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