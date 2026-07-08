Россия доминирует в мировых ММА. Есть шансы удержать лидерство на долгие годы?

За последние годы российские бойцы всё плотнее укрепляются в качестве лидеров и топов своих промоушенов. На фоне этого издание ESPN составило рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Группа из 10 человек проанализировала текущую ситуацию в ведущих лигах мира, принимая в расчёт следующие критерии: количество чемпионов в UFC и PFL, число бойцов в рейтинге этих организаций, перспективные бойцы, которые могут стать звёздами в будущем, и общее число бойцов в топ-лигах.

На первом месте в рейтинге Россия, опередившая США, которые лидировали в 2024 и 2025 годах . Бретт Окамото, ведущий журналист издания, отмечает: «Не существует единого описания русского стиля ведения боя, однако болельщики, как правило, знают, чего ожидать. Российские мастера смешанных единоборств отличаются высокой дисциплиной и преданностью своему делу. Неудивительно, что Махачев считается эталоном профессионализма в ММА и задает тон тому, как представители России выступают на соревнованиях». Вторую и третью строчки занимают США и Бразилия, что тоже вполне ожидаемо. Неподалёку Англия и Австралия, а места с 6-го по 10-е заняты Грузией (могла быть явно выше, но потеряла двух чемпионов), Францией, Мексикой, Новой Зеландией и Китаем.

Действительно, российские бойцы зачастую доминируют или близки к этому в своих дивизионах . Совсем недавно говорили о кризисе в американских ММА, так как у них не было ни одного чемпиона в мужских дивизионах UFC. Но после этого Шон Стрикленд и Джастин Гейджи совершили впечатляющие апсеты и завоевали пояса. У России всё стабильнее — Ислам Махачев (лучший боец мира по версии подавляющего большинства изданий, порталов и рейтингов) и Пётр Ян держат пояса и входят в топ-3 рейтинга pound-for-pound UFC, Усман Нурмагомедов и Вадим Немков — чемпионы PFL. А есть ещё Магомед Анкалаев, Умар Нурмагомедов, Мовсар Евлоев, Александр Волков и Сергей Павлович, которые достаточно близки к титульникам в UFC (не упоминаем Хамзата Чимаева, Нассурдина Имавова и Армана Царукяна, так как не знаем, считает ли ESPN их российскими бойцами). В PFL достаточно высоко Ренат Хавалов, Тимур Хизриев, Александр Шаблий, Гаджи Рабаданов, Магомед Магомедов, Хасан Магомедшарипов, Магомед Умалатов, Сергей Билостенный, Олег Попов, Денис Гольцов, а Шамиль Мусаев и вовсе скоро побьётся за пояс в полусреднем весе. Очень серьёзное представительство.

В начале 2026 года Ислам Махачев высказывался об уровне российских бойцов ММА: «Можно ли сказать, что наша страна выходит на лидирующие позиции в UFC? 100%. Я даже не буду говорить, что наша страна одна из лучших — с уверенностью могу сказать, что она лучшая . У нас сейчас собрались очень сильные бойцы, много чемпионов. Хотя UFC не так охотно подписывает наших ребят, те, кто уже выступает, показывают уровень российских ММА». После публикации рейтинга от ESPN Ислам тоже отреагировал: «А я вам говорил».

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Превосходство российских бойцов отмечали и другие. Дана Уайт («Российские бойцы — одни из самых жёстких и стойких в мире»), Даниэль Кормье («Российские бойцы захватывают мир смешанных единоборств»), Генри Сехудо («Россияне доминируют благодаря своей борьбе и дисциплине»), Чейл Соннен («Россия выпускает элитных бойцов с невероятной скоростью») и многие другие. Даже тренер Конора Макгрегора Джон Кавана говорил о российских бойцах: «Они просто живут в спортзале. У них совершенно другая ментальность, они развивают невероятную функциональную мощь и прессингуют так, что соперники ломаются ещё до начала поздних раундов».

Многое для лидерства российских ММА сделали Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов . Первый стал настоящей иконой смешанных единоборств и по сей день фигурирует в спорах о величайшем бойце всех времён. И говорят об этом не только соотечественники, но и очень многие эксперты и экс-бойцы из других стран. Емельяненко вдохновил и продолжает вдохновлять молодых спортсменов, которые хотят добиться его успехов. То же самое сделал Хабиб Нурмагомедов, за которым последовал целый десант бойцов из Дагестана. И не только, потому что Орёл в своё время стал первым за много лет бойцом из России, попавшим в UFC. Чемпионство, чистый рекорд, тотальное доминирование и участие в самом большом поединке всех времён — главные составляющие того, что Хабиб вошёл в число лучших бойцов в истории.

Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

А то, что и Фёдор, и Хабиб всегда были приверженцами строгой дисциплины и тяжёлой работы, задало правильный вектор для следующих поколений. Сейчас знамя лидеров приняли Махачев и Ян, которые тоже подают отличный пример . Оба не только дисциплинированны и трудолюбивы, но ещё и являются разносторонними, обученными во всех аспектах бойцами. Всё это в совокупности побуждает спортсменов идти в смешанные единоборства, появляются новые залы, а сам спорт получает необходимую поддержку.