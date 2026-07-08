«Люблю две вещи — надирать задницы и хорошо выглядеть». Пацанский цитатник Макгрегора

Возвращение Конора Макгрегора не только подогревает интерес к предстоящему турниру UFC 329, но ещё и автоматически привлекает внимание ко всем мероприятиям в неделю боя. Все знают, насколько ирландец остёр на язык, и ждут его появлений на медиадне, пресс-конференции и других интервью. Почти гарантированно Конор выдаёт что-то яркое и запоминающееся . Все помнят, как он отреагировал на слова Джереми Стивенса («Кто это вообще такой?») или называл Юрайю Фейбера 50-летним скейтбордистом, была легендарная фраза «Сюрприз-сюрприз, ублюдки, — король вернулся». А после завоевания второго пояса Макгрегор выдал незабвенное: «Хотел бы сказать от чистого сердца, хотел бы использовать эту возможность, чтобы извиниться… абсолютно ни перед кем! Двойной чемпион делает всё, что захочет».

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

За счёт харизмы, остроумия и хорошего чувства юмора у Макгрегора всё это получается естественно . Он не будет делать какие-то заготовки, но сможет ярко отреагировать на что-то в моменте. Многие фразы Конора навсегда вошли в историю UFC и ММА. Одна из самых известных была на пресс-конференции в адрес Рафаэля дос Аньоса: «Я изменю твою бомжовскую жизнь. Бой со мной — это праздник. Ты подписываешься на этот праздник, звонишь домой своей жене и говоришь: «Детка, мы сделали это. Доставай красные трусики». Конор Макгрегор сделал нас богатыми. Я денежный бой во всех весовых категориях».

Доставалось и Нейту Диазу: «Большинство людей, добиваясь чего-то, звонят жене: «Детка, мы сделали это». Нейт звонит Нику [Диазу]: «Детка, мы сделали это». Он как мелкий гангстер с района. Правда, он показывает стволы одной рукой, а в другой держит воздушные шарики».

Жозе Альдо тоже натерпелся от трэш-тока Конора, который в итоге залез в голову бразильцу и нокаутировал его за 13 секунд. Но перед этим Макгрегор нещадно издевался над оппонентом, отбирал его пояс и выдавал длинные спичи на пресс-конференциях : «Этот город принадлежит мне. Рио-де-Жанейро принадлежит мне. Я сижу тут, положив ноги на стол. И никто ничего с этим не сделает. Моя фамилия Макгрегор. Это значит, что во мне течёт королевская кровь. Он сказал, что он король, а я шутник? Если бы это было другое время, я бы вторгся в его фавелу на лошади и убил бы любого, кто непригоден для работы. Но мы в новом времени, поэтому я надеру ему задницу». Сейчас, к слову, Макгрегор с Альдо хорошо общаются.

Перед предстоящим боем с Холлоуэем Макгрегор обещал, что собьёт уши с головы Макса, но перед первым их поединком Конор выступал ещё ярче: « Есть две вещи, которые я люблю делать, — надирать задницы и хорошо выглядеть . Одну из них я делаю прямо сейчас, а в субботу буду делать и вторую».

Флойд Мейвезер тоже сталкивался с прожаркой от Макгрегора: «Что за хрень он носит? Он выглядит как маленький брейк-дансер. Маленький, 12-летний брейк-дансер. Что за чёрт? Тебе 40 лет, одевайся по возрасту. Что ты делаешь со школьным рюкзаком на сцене?»

Про Дастина Порье Конор говорил так: «Я перестрою его структуру лица. Его жена и дети больше не узнают его. Ты никогда, никогда не будешь прежним. Твои дети будут умолять: «Папа, пожалуйста, больше не уходи!»

Упоминать богатство Макгрегор тоже любит: « Весь мой вид, все дорогие костюмы — это всё не шутки. Эти часы — трое людей умерло, делая мне эти часы ».

А тому же Нейту Диазу доставалось снова: «Мои носки стоят дороже, чем все твои костюмы. Обанкротившаяся *****! Я могу купить и продать тебя 100 раз подряд!»

Или, например, такое: «Мне неважно, в каком весе драться, единственный вес, который меня волнует, — это вес моих чеков. А они у меня в супертяжёлом весе».

Общие цитаты о жизни у Макгрегора тоже есть. После одного из первых поединков в UFC он заявил следующее: « Мы здесь не для того, чтобы принимать участие, — мы здесь, чтобы всё захватить! » А также обращался ко всем бойцам: «Если твоя мечта не пугает тебя, значит, она недостаточно великая».

О поражениях Конор высказывался философски: «Я никогда не проигрываю. Либо я выигрываю, либо чему-то учусь».

Конор Макгрегор Фото: Edward Berthelot/Getty Images

А когда бойцы полулёгкого веса отказывались от боя с ним, то Макгрегор обратился и к ним: «Во избежание прилюдной казни я предлагаю каждому испугавшемуся встретиться со мной и публично поцеловать каждый мой палец, тогда, возможно, я сменю гнев на милость. Я даю всего лишь 24 часа, за это время вы должны явиться вместе со своей женщиной и всем своим имуществом, в противном случае на вашу голову будет объявлена охота и в скором времени она окажется в моей коллекции. Тик-так. Время пошло».

Одну из главных побед в своей карьере над Жозе Альдо Макгрегор отметил ещё одной крылатой фразой: «Никто не может выдержать этот удар левой. Он силён, и он быстр. Но точность бьёт силу, а тайминг бьёт скорость, и это то, что вы увидели ».

Бой Макгрегор — Альдо Фото: Christian Petersen/Getty Images

Разумеется, помимо изобретательных словесных панчей, было много грязи в адрес соперников. В основном в адрес Хабиба Нурмагомедова, где в ход шло всё, включая выпады в адрес семьи и религии. Теперь, спустя пять лет, Макгрегор вернётся и в октагон, и на медиамероприятия бойцовской недели. Выдаст что-то новое?