Не только от Хабиба и Порье. Изучили все поражения Конора

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 329. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера: спустя пять лет отсутствия в октагон возвращается бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор. Ирландец проведёт бой с Максом Холлоуэем, и при любом исходе этот поединок будет обсуждаться ещё долго.

Конор – безусловная звезда не только UFC, но и всего мира ММА. В его карьере были большие победы над Жозе Альдо, Эдди Альваресом, Нейтом Диазом и многими другими бойцами, однако при этом были и поражения. В преддверии возвращения Конора вспоминаем те противостояния, в которых Макгрегор терпел неудачи. Интересно, что все шесть поражений ирландца в карьере были досрочными.

Бой против Артемия Ситенкова (28 июня 2008 года)

Макгрегор дебютировал в профессионалах в 2008 году. Первые два поединка молодой ирландец завершил довольно быстро: на то, чтобы вырубить Гэри Морриса, у него ушло всего восемь секунд, а Мо Тейлор капитулировал через минуту после начала боя. В третьем профессиональном поединке Макгрегору впервые пришлось встретиться с по-настоящему серьёзным борцом, и эта встреча закончилась для Конора провалом.

Литовец с российскими корнями Артемий Ситенков к тому моменту имел в ММА скромный рекорд – 5-4, но при этом у него были солидные регалии в самбо. Например, в 2004 году Артемий завоевал серебро чемпионата Европы по боевому самбо, а в 2008 году – бронзу чемпионата мира. Макгрегор, очевидно, тогда не знал о мощи самбо, да и в целом к борьбе относился равнодушно, полагаясь исключительно на ударную технику. Но Ситенков наглядно продемонстрировал избитый штамп, что стили делают бои. С самого начала поединка Артемий попытался пройти в ноги, а затем через клинч всё же затащил Макгрегора в партер. Конор был сверху, пытался выбрасывать хаммерфисты, однако совершенно не обратил внимание на то, что Ситенков забрал в захват его ногу. Самбистского опыта Артемию хватило, чтобы моментально выйти на рычаг колена, и Конор, который только что забивал соперника сверху, был вынужден постучать.

Бой против Джозефа Даффи (27 ноября 2010 года)

На старте карьеры после четырёх поединков в 2008 году Конор взял паузу и не выступал два года. Вернулся в бои ирландец с победы над Коннором Диллоном, угловых которого Макгрегор вынудил останавливать поединок ещё в первом раунде. Но затем его свели с соотечественником Джозефом Даффи, и Конор потерпел второе поражение в карьере.

Даффи подошёл к бою с Макгрегором с рекордом 7-0, причём все семь боёв завершил досрочно. Особенно хорош Джозеф был в партере, финишировав пятерых оппонентов удушающими приёмами. И Конор стал очередной жертвой Джозефа. На старте поединка Макгрегор неплохо зацепил соперника в разменах, однако пропустил проход в одну ногу. Даффи быстро зафиксировал Конора в боковом контроле и после этого вышел в маунт. Неопытный Макгрегор попытался провернуться, чтобы выйти из неудачного положения, но в этот момент Джозеф уже поймал Конора в ручной треугольник и вынудил его сдаться. 38 секунд – именно столько потребовалось Даффи для победы над будущей суперзвездой UFC.

Конор проиграл второй бой из шести стартовых, причём оба раза досрочно. Интересно, что ни Ситенков, ни Даффи больших успехов в ММА не достигли, а вот Макгрегор после неудачи в бою с Джозефом выдал мощную серию из 15 побед за пять лет и поднялся на вершину UFC.

Бой против Нейта Диаза (5 марта 2016 года)

В конце 2015 года популярность Конора взлетела до небес. Всему «виной» легендарная победа над Жозе Альдо – те самые 13 секунд, которые возвели Макгрегора в ранг суперзвезды. В UFC смекнули, что этим нужно пользоваться, и попытались организовать для Конора исторический бой в лёгком весе за второй пояс: Макгрегор должен был стать первым бойцом в истории промоушена, который одновременно удерживал бы у себя чемпионские титулы в двух дивизионах. И Конор им стал, но позже. Назначенный на 5 марта 2016 года бой с чемпионом в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом не состоялся, потому что бразилец получил травму. Вместо этого бойцовский мир получил яркую дилогию Макгрегора с Нейтом Диазом.

Диаз согласился выйти на замену дос Аньосу, а поединок организовали в полусреднем весе. Нейт подошёл к бою с Конором с рекордом 2-3 в последних боях, так что Макгрегор, вышедший на пик популярности, был явным фаворитом. Конор выиграл 15 поединков подряд, окреп ментально, однако успешно дебютировать в третьей для себя весовой категории не сумел. Макгрегор с Диазом с начала поединка начали откровенно зарубаться в стойке, подарили фанатам яркие размены, в которых оба доносили до цели серьёзные попадания. Во втором раунде Макгрегор много напропускал и попытался найти спасение в борьбе, что было ошибкой. Нейт, борцовские навыки которого на порядок выше навыков ирландца, спокойно встретил проход Конора, а дальше разобрал звёздного оппонента в партере. Макгрегор под шквалом ударов Диаза отдал сопернику спину, и Нейт быстро этим воспользовался, выйдя на удушающий. Третье поражение Макгрегора, как и первые два, случилось в партере – Конор вновь сдался на удушающем приёме.

Конор Макгрегор сдался после удушающего приёма Нейта Диаза Фото: Rey Del Rio/Getty Images

Бой против Хабиба Нурмагомедова (6 октября 2018 года)

В октябре 2018 года состоялся самый кассовый бой в истории UFC. Два года Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов вынашивали очный поединок. Конор в своём трэш-токе зашёл сильно далеко, и противостояние перешло из спортивного в личное. Потасовки бойцов до и после поединка, откровенная ненависть друг к другу, истории с брошенным Конором в автобус стулом и тот самый прыжок Орла из октагона – всё это уже часть истории ММА. Сам бой оправдал ожидания и получился ярким, зрелищным, но проходил под диктовку Хабиба. Нурмагомедов пытался отомстить Конору за всё то, что наговорил ирландец до поединка: в первом и втором раундах Орёл откровенно избивал Макгрегора в партере, попутно оформив нокдаун во втором отрезке. Конор сумел навязать борьбу в третьем раунде, был активен в стойке, однако потрясти Хабиба или же нанести ему какой-то серьёзный урон не сумел, хотя при этом ирландец стал первым бойцом, сумевшим выиграть у российского бойца раунд. Но в четвёртом отрезке бой закончился. Нурмагомедов перевёл Конора в партер, забрал спину у сетки и вышел на удушающий. Если быть точнее, то не на удушающий, а на залом челюсти. Хабибу не удалось просунуть руку под подбородок ирландца, однако Нурмагомедов вынудил сдаться Макгрегора за счёт давления на челюсть. Четвёртое и самое значимое поражение Конора снова случилось в партере.

Конор Макгрегор сдался после удушающего приёма Хабиба Нурмагомедова Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Второй бой против Дастина Порье (23 января 2021 года)

Конор не выступал после поражения от Хабиба полтора года. Потом Макгрегор убедительно разобрался с Дональдом Серроне в полусреднем весе и следом вышел на второй бой против Дастина Порье. С Бриллиантом в первый раз они встретились ещё в 2014-м, тогда Конор финишировал Порье. Во втором очном поединке Макгрегор хорошо стартовал, выглядел лучше и в разменах, и на дистанции, и в клинче, и, даже несмотря на тейкдаун от Дастина, забрал первый раунд. Казалось, Конор контролирует ситуацию и во втором отрезке, оказывает давление, неплохо попадает с дистанции. Но в середине раунда Дастин выбросил лоу-кик, после чего достал Макгрегора плотным хуком. Ирландец застоялся в том эпизоде, и Порье воспользовался ситуацией: Бриллиант обрушил на Конора шквал ударов: залетали и размашистые боковые, и апперкоты. После очередного пропущенного удара Конор рухнул на пол у сетки, а Порье, выбросив ещё несколько ударов, вынудил рефери остановить бой. Это было первое поражение Макгрегора нокаутом, Дастин разобрался с Конором в его же стихии – в стойке.

Третий бой против Дастина Порье (11 июля 2021 года)

Конор попытался закрыть вопрос с Порье в третьем очном поединке, который состоялся через полгода после поражения во втором. Однако этот бой получился менее конкурентным, чем предыдущий. Конор традиционно оказывал давление на старте, но затем пропустил в размене и попытался зайти в клинч. Дастин же из этого клинча перевернул ситуацию в свою пользу, оформив тейкдаун. Практически до самого конца раунда Порье удерживал Макгрегора на земле и разбивал в граунд-энд-паунде. Дастин поднялся только за 15 секунд до окончания отрезка, после чего произошла кульминация боя. Конор в размене ударами неудачно оступился и упал, добить соперника до конца раунда Порье не успел, но бой на этом был закончен. После того как раунд завершился, Конор обратил внимание судьи и доктора, который появился в клетке, на свою ногу. Оказалось, Макгрегор в том эпизоде получил серьёзный перелом и не смог продолжить поединок.

Конор Макгрегор после поражения от Дастина Порье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Порье снова выиграл у Конора, закрыв трилогию в свою пользу. А для Макгрегора это был последний поединок на данный момент: с тех пор ирландец многократно обещал вернуться, однако его возвращения пришлось ждать целых пять лет.

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