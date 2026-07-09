Пресс-конференция UFC 329: Конор вернулся! Ждём новый бенефис Макгрегора? LIVE

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В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.
В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.
Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.
Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.
А в ночь с 9 на 10 июля состоится пресс-конференция перед турниром UFC 329. Главные звёзды вечера получат прекрасную возможность высказаться, а также провести стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
😅 Макгрегор рассказал о необычных методах подготовки к бою с Холлоуэем
«Огонь в моём животе ревёт, он будет выпущен наружу в субботу вечером. Я практиковал воздержание в этом лагере от любых физических прикосновений, это первый раз, когда делаю это. Было интенсивно, рад увидеть, что это принесёт в субботу вечером. У меня будет хорошая ночь в субботу по всем направлениям», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.
🔝 Холлоуэй привлёк в лагерь бывшего чемпиона
В лагерь Холлоуэя прибыл бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 329
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
💪 Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Холлоуэем
«Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. Мы были тихими, много работали. Это уверенность. Знаете, если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя», — сказал Макгрегор в видео на YouTube-канале The Mac Life.
Когда состоится пресс-конференция UFC 329
Пресс-конференция пройдёт в ночь с 9 на 10 июля. Начало мероприятия — в 05:00 по мск.
😈 Холлоуэй — о критике боя с Макгрегором: даже чемпионы хотят подраться с ним
«Все говорят мне: «С ним покончено. Ты не хочешь драться за титул. Ты принимаешь только денежные бои…» Послушайте, чемпион в 70 кг говорит о бое с Конором Макгрегором, если он выиграет. Даже у чемпиона в 77 кг есть идея подраться с ним. Есть причина, по которой вы хотите подраться с Конором Макгрегором. Послушайте, если я отправил бы вам контракт на бой с Конором Макгрегором, даже вы бы его подписали», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.
Где смотреть UFC 329
Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Макгрегор сообщил, что Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним по правилам ММА и боксу.
«Позвонил Кроуфорду и сказал: «Как дела, Теренс? Это папочка Мак. Я сейчас с Турки, у нас для тебя большой контракт на сотни миллионов. Если точнее — $ 200 млн. Первый бой по правилам ММА со мной, второй — бокс по твоим правилам».
Он ответил: «Не хочу, чтобы ты бил меня ногами. Ни за что». Окей, без проблем. Но я не понимаю, как мужчина или боец может не хотеть проверить себя. А потом он ещё и сказал всякое дерьмо про Топурию — мне это не понравилось. И я, как главный в игре, дал ему это понять», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.
Дата и время UFC 329
Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.
😱 «В UFC пытались запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с тем, что его бой с бразильцем Карлосом Пратесом не состоялся, хотя он дал согласие на его проведение.
«В UFC также что-то говорили мне про Карлоса Пратеса, и я ответил: «Да, без проблем. Пришлите контракт». До последних двух недель я соглашался на все варианты и говорил: «Где, чёрт возьми, мой контракт?» Ни контракта, ни чего-либо ещё так и не прислали. Знаете почему? Они хотели снова вернуть меня в категорию до 70 кг. Мне казалось, что они пытаются запугать меня, называя какие-то имена. Пытались заставить меня сказать: «О, в таком случае...» Но я ответил: «Да, без проблем». Так что думаю, они просто кидали мне всякие разные имена», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.
Полный кард UFC 329
Основной кард:
- Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
- Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
- Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
- Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
- Кинг Грин — Терренс Маккинни.
Предварительный кард:
- Никита Крылов — Роберт Уиттакер;
- Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
- Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
- Люк Райли — Кай Камака;
- Трейси Кортес — Ван Цун;
- Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
- Фарид Башарат — Джон Гарза;
- Райан Гандра — Закари Риз;
- Алессандро Коста — Коди Дёрден.