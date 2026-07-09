Пресс-конференция UFC 329: Конор вернулся! Ждём новый бенефис Макгрегора? LIVE

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В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.

В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.

Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.

А в ночь с 9 на 10 июля состоится пресс-конференция перед турниром UFC 329. Главные звёзды вечера получат прекрасную возможность высказаться, а также провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.