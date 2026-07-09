Стивсон уничтожит соперника на UFC 329. Но сможет ли он стать чемпионом?

До турнира UFC 329 осталось всего несколько дней. Конечно, мир будет следить в первую очередь за возвращением Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем, но на бойцовском вечере хватает и других перпективных поединков. В частности, в предварительном карде выступит олимпийский чемпион Парижа по вольной борьбе в тяжёлом весе Гейбл Стивсон, для которого бой станет дебютным в промоушене Даны Уайта. Соперник Стивсона – Элиша Эллисон, выглядящий идеальной жертвой для новичка.

Данный поединок едва не побил рекорд в букмекерских конторах: в какой-то момент Гейбл шёл фаворитом с таким низким коэффициентом, какого ещё не видели в линиях на турниры UFC. В общем-то, реально мало сомнений, что бой закончится быстро и триумфально для Стивсона: его оппонент недавно дебютировал в лиге с поражения нокаутом и очень слабо борется, что как раз отлично подходит для олимпийского чемпиона. Пока ни один из боёв Гейбла не продлился дольше четырёх минут, и есть ощущение, что и в этот раз всё тоже закончится в первом раунде. Выглядит как идеальный вариант для UFC.

Руководство лиги не скрывает, что делает на Стивсона серьёзную ставку. Тяжёлый дивизион давно находится в определённом застое, и Гейбл вроде как обязан его встряхнуть. Молодой американец с золотом ОИ в активе и весьма харизматичный — выглядит как мечта Даны Уайта. Вдобавок Стивсон тренируется с легендарным Джоном Джонсом и получает беспрецедентный для новичка пиар со стороны бойцов, журналистов и промоушена. Многие и вовсе считают, что американский борец, ни разу не дравшийся в UFC, готов стать чемпионом уже сейчас. Например, так думает Тайрон Вудли.

Тайрон Вудли экс-чемпион UFC «Стивсон станет чемпионом в тяжёлом весе. Он может добиться этого уже в этом году, если захочет. Сейчас Гейбл может просто замучить Аспиналла. Том выглядел неуклюже в бою с Сирилем Ганом, прежде чем ему ткнули в глаз. У Гейбла мощные удары. Все его бои заканчиваются досрочно. У него невероятная борцовская техника, невероятные атлетические способности. Он полон решимости. Думаете, Стивсон до сих пор рад проигрышу в чемпионате NCAA на последних трёх секундах? Чёрт возьми, нет. Я не вижу ни одного поединка в UFC в тяжёлом весе, в котором он не одержал бы победу».

Есть подозрение, что окружающие, как и сам Стивсон, бегут сильно впереди паровоза. Серьёзно – у человека всего три боя в ММА, а двое из побитых соперников шли с отрицательным рекордом. Как совершенно верно заметил недавно Александр Волков, в UFC ждёт совсем другой уровень конкуренции как в спортивном плане, так и в плане психологии. Когда на кон поставят что-то серьёзное, а в клетке будет ждать огромный и неутомимый рубака вроде Джоша Хокита, который до турнира ещё и поиграет в жёсткий трэш-ток, Стивсон увидит разницу между элитными бойцами и теми, кого он бил ранее.

Ни в коем случае не хочется умалять перспектив молодого американца. Сможет ли он пошуметь в UFC? 100%. Доберётся ли до звания чемпиона? Вполне возможно. Только не прямо сейчас и даже не в следующем году. Не стоит лепить супербойца из человека, который пока дрался в клетке ровно три раза. Тот же Даниэль Кормье, на которого Стивсон очень похож как габаритами, так и биографией, заходил в промоушен с рекордом 11-0 и в статусе победителя Гран-при Strikeforce. И на счету Кормье уже были победы над Джеффом Монсоном, Антониу Силвой и Джошем Барнеттом. Стивсону ещё только предстоит набраться подобного опыта.

Тем не менее прямо сейчас всё выглядит как идеальная стратегия от UFC. Да, подписали Гейбла раньше, чем хотелось бы, зато дали ему подходящего соперника для дебюта. Если на протяжении пары лет Стивсон продолжит поступательное движение вверх, свои чемпионские бои он обязательно получит. Главное для Гейбла не торопиться, спокойно реализовывать свой громадный потенциал и, что очень важно, не слушать восторженные крики вокруг. Ведь, как только он проиграет, те же самые Вудли и Роган будут топтать Стивсона с не меньшим остервенением, чем его расхваливали.

А последить за дебютом Гейбла на UFC 329 стоит обязательно. Этот парень — реальная машина, и его потенциал действительно вдохновляет. Ну и, конечно, он сам пообещал, что будет круто.