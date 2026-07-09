Камбэк Макгрегора станет самым популярным событием в истории UFC?

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00.

Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

Естественно, у фанатов запредельные ожидания от этого ивента. Ирландец – один из самых кассовых бойцов в истории смешанных единоборств. И от его камбэка ждут соответствующего вклада. Скорее всего, турнир с участием Конора вновь готовится переписать историю рекордов. И даже может превзойти всё, что было до этого момента. А всё потому, что возвращения Макгрегора болельщики ждали долгих пять лет.

Для начала вернёмся в эпоху PPV. И проанализируем, за счёт чего в UFC делали выручку. А там всё просто и однозначно! На пятом месте – Конор и Нейт Диаз. В 2016 году они провели первый поединок. Фанаты ждали ивент UFC 196 с большим нетерпением. А всё потому, что Макгрегор переходил в новый дивизион. Какой? Всё верно – полусредний. Именно тот, в котором ему предстоит биться и теперь. В итоге организация смогла реализовать 1 317 000 проданных PPV . На те годы этот показатель выглядел просто невероятно. Сказалось и то, что между собой столкнулись настоящие «акулы» трэш-тока. Они настолько жёстко прогревали бой, что фанаты буквально считали минуты до его начала.

Четвёртое место и… конечно, Макгрегор. 2020 год – UFC 246. И долгожданное возвращение Конора после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Осечка в противостоянии с россиянином оказалась для ирландца максимально болезненной. Он ушёл на достаточно долгий срок. И вернулся противостоянием с американским ветераном – Дональдом Серроне. С одной стороны, всем изначально было понятно, что представитель США вряд ли сможет оказать серьёзное сопротивление. С другой – пауза без яркого и эксцентричного Ноториуса сказалась. Болельщики раскупили 1 353 429 PPV . Для боя с участием Серроне – уникальная и необъяснимая ситуация. Если бы не одно «но» – это было выступление Конора. А он – неповторимая «золотая курица» UFC.

Конор Макгрегор и Дональд Серроне Фото: Steve Marcus/Getty Images

Место номер три… снова достаётся Макгрегору. Ирландец выступил на турнире UFC 257. И там провёл реванш с Дастином Порье. Это случилось в 2021 году. Тот поединок стал предпоследним для Ноториуса перед пятилетним простоем. Подогревало ситуацию то, что первый бой забрал Конор. Поэтому американец горел желанием реваншироваться. А ещё фанаты очень хотели увидеть старого доброго Макгрегора. Но никак не могли этого дождаться. Поражение от Хабиба уже насторожило фанатов. А победа над Серроне была не особенно показательной. Все ждали жёсткой рубки с Бриллиантом. В итоге уже во втором раунде Конор был нокаутирован. В итоге турнир разошёлся тиражом в 1 600 000 проданных PPV .

Если ещё остались вопросы по тому, кто оказался на втором месте, то это снова он – Конор! Реванш с Нейтом. Диаз забрал первый поединок, поэтому Макгрегор просто рвал и метал. Он делал всё, чтобы заполучить второй бой. А прогревал его с запредельной самоотдачей. В 2016 году парни сошлись на ивенте UFC 202. Дана Уайт остался просто в восторге от того, что свёл американца и ирландца и в клетке, и за её пределами. В итоге ещё до начала турнира было продано 1 600 000 PPV . На тот момент эти цифры были беспрецедентными. Они лишний раз подчеркнули, какой запредельный интерес вызывает всё то, что делает Макгрегор. Вдуматься только, за два поединка с Диазом было реализовано около 3 млн PPV.

Нейт Диаз и Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Первым в топе значится поединок Хабиба. С кем? Ну, конечно же, с Конором. Макгрегор и Нурмагомедов настолько накалили обстановку задолго до своего поединка, что буквально весь мир застыл в ожидании. Что касается официальных данных, организация реализовала 2 400 000 проданных PPV . Звучит всё это просто невероятно. Это исключительно платные трансляции. А ведь были и фанаты на трибунах, и специальные зоны для просмотра, и бесплатные телеканалы. Сложно даже представить, какой именно была суммарная аудитория того противостояния. Смотрели всё, следили за каждым движением. И давно уже не шуткой выглядит фраза, что за поединком следили даже домохозяйки, которые до этого момента вообще ничего не знали про бои.

Из эпохи пост-PPV пока выделяется только один турнир. Конечно, UFC в Белом доме. Согласно официальным данным, за ним следили около 34 млн фанатов по всему миру. Однако нужно понимать, что в процентном соотношении по количеству реализованных платных трансляций всё не особенно оптимистично. Paramount+ сообщила, что на платформе ивент посмотрели 17 млн болельщиков. Но нужно понимать, что это канал, который реализует не только спорт, но и другие передачи, массу всего интересного. Многие зрители вообще покупали подписку совсем для другого. Поэтому пока все эти показатели выглядят довольно скромно на фоне того, что у UFC было раньше.

А теперь приступаем к простой математике. Конор – уникальный. Все пять самых кассовых и дорогих событий в истории UFC были с его участием. А значит, можно поставить знак равенства и со всеми смешанными единоборствами. Макгрегор – это всегда шоу. И фанаты готовы за него платить, следить за ним с невероятным интересом. Чем так подкупает ирландец? Во-первых, умением прогревать поединки и наличием истории практически с любым соперником. Одних он оскорблял, с другими – дрался. Вот и с Холлоуэем будет проведён реванш. Спустя 13 лет после первого боя. Естественно, всё это невероятно интересно для фанатов. Во-вторых, в клетке Ноториус – синоним зрелища. Он то ногу сломает, то разобьёт лицо оппонента и превратит его в кровавую маску. Просто напомним, ирландец провёл на профессиональном уровне 28 поединков. И до судейского решения добралось всего лишь два! Ну как тут не ждать очередной нокаут?

Сейчас ситуация с интересом к возвращению Конора может оказаться ещё более серьёзной, чем всё, что было раньше. Загибаем пальцы. Ирландец проводит первый поединок за пять лет. А это уже заслуживает внимания. Он проводит долгожданный реванш, что также подогревает интерес. Макгрегор вновь выступит в полусреднем весе. И если победит, то для него откроется огромное количество потенциальных вызовов. Например, даже команда Ислама Махачева и сам россиянин говорят об интересе к возможному поединку. И, конечно, фанаты будут смотреть за каждым движением Конора с замиранием сердца.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

UFC 329 действительно может стать историей. Подогревает интерес и то, что самые крупные турниры организацией в последнее время были провалены с точки зрения продвижения и показателей. UFC 300 откровенно не впечатлил. И, по ощущениям, уступил даже грандиозному ивенту в «Сфере», который состоялся позже. Турнир в Белом доме также получился достаточно скромным. И если заговорили о реальности борьбы с PFL, то для Уайта – плохие новости. Однако возвращение Конора должно расставить всё по своим местам.

Не Макгрегором единым. На турнире будет много интересных бойцов, которые привлекут и свою фанатскую базу. Там и Роберт Уиттакер, и дикая рубка Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта. Короче говоря, последить будет за чем. Но особняком стоит именно поединок Конора и Холлоуэя. И виной всему – Макгрегор. Он будто хорошее вино, очень долго настаивался, выжидал, наблюдал за тем, как фанаты буквально взывали к нему, ждали в клетке. А теперь, когда уже перестали верить, в самый неожиданный момент принял крутой бой. Не с пробитым ветераном, не с ноунеймом. А с одним из лучших парней в истории организации. Конор снова сделал всё для того, чтобы побить все рекорды зрительского внимания.

Прямо сейчас превзойти такое возвращение Макгрегора могли всего лишь два поединка. И вряд ли кому-то покажется странным, что и в них фигурирует имя Конора. Да, это противостояния ирландца с Хабибом или Исламом. Первое – чисто гипотетическое. Уже давно стало понятно, что Нурмагомедов не вернётся. А вот второе… вполне реальное. Организация прекрасно понимает, что оба супербоя с участием Махачева уже «перегорели». С Арманом Царукяном он должен был встретиться ещё тогда, когда был в лёгком весе. С тех пор Ислам успел уйти в другой дивизион, покорить его, стать доминирующей силой. А Арман… разбил Дэна Хукера и успел провести (по ощущениям) около сотни схваток по борьбе. Сейчас такой бой вряд ли вызовет прежний ажиотаж. То же самое случилось и с противостоянием с Илией Топурией. Грузино-испанский боец проиграл Джастину Гейджи, поэтому градус существенно снизился.

Вот и получается, что прошло столько времени, а Конор – по-прежнему икона. Можно не сомневаться, что его камбэк полностью перепишет историю и станет главным и самым популярным событием. Нет, не года. А всей истории UFC и смешанных единоборств.