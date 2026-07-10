Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Макгрегор – Холлоуэй, взвешивание, 10 июля 2026, какие цифры на весах показали, церемония UFC 329

Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Сергей Сорокин
Макгрегор – Холлоуэй взвешивание
Комментарии
Следим за последними приготовлениями к историческому турниру.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 02:55 МСК
Гейбл Стивсон
Не началось
Элиша Эллисон

А 10 июля состоится церемония взвешивания. Кроме того, бойцы проведут финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.

Белый дом — даже рядом не стоит:
Камбэк Макгрегора станет самым популярным событием в истории UFC?
Камбэк Макгрегора станет самым популярным событием в истории UFC?
Где смотреть взвешивание UFC 329 Когда состоится взвешивание UFC 329 Где смотреть UFC 329 Дата и время UFC 329 Полный кард UFC 329
Live Сергей Сорокин

🪞 «Карма — это зеркало». Макгрегор дал совет Порье после ареста

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал арест бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье за пьяный дебош в аэропорту Атланты. Макгрегор посоветовал ему отнестись к произошедшему серьёзно и взять на себя ответственность.

«Что я сказал бы Дастину? Знаете, есть старая поговорка: карма — это зеркало. И то, что происходит сейчас, совсем не радует.

Если бы я мог ему что-то сказать, то сказал бы: отнесись к этому с максимальной серьёзностью. Не ведись на людей, которые говорят: «Да это было смешно», «Теперь он мне даже больше нравится». Начнёшь смеяться, подумаешь: «Может, всё не так уж плохо. Может, можно продолжать». А потом следующий шаг окажется ещё хуже, и ты всё глубже и глубже будешь погружаться в это.

Поэтому я бы сказал: отнесись к ситуации максимально серьёзно. Забавно, что недавно я разговаривал с Меган Оливи [спортивный репортёр]. Тогда ещё ничего из этого не произошло, но меня спрашивали о Дастине. Я сказал, что не понимаю, зачем ему было завершать карьеру, а потом без всякой причины принимать стероиды. Мне это показалось глупостью. К тому же его тело вообще никак не изменилось, и это сразу вызвало у меня тревогу.

Так что воспринимай всё это очень серьёзно, потому что иначе можно скатиться ещё дальше. Очевидно, ему нужно взять на себя ответственность. Я видел, что он где-то выступил и, кажется, начал винить своего отца. Нет, дружище, нужно самому отвечать за свои поступки.

Вот и всё. Не хочу углубляться, не хочу лезть в это — это не моё дело. Ради его семьи, его детей и новорождённого ребёнка я надеюсь, что он сможет всё исправить», — сказал Конор в интервью Smash Cast.

09:47 Сергей Сорокин

🔝 Холлоуэй привлёк в лагерь бывшего чемпиона

В лагерь Холлоуэя прибыл бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть взвешивание UFC 329

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

💪 Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Холлоуэем

«Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. Мы были тихими, много работали. Это уверенность. Знаете, если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя», — сказал Макгрегор в видео на YouTube-канале The Mac Life.

09:47 Сергей Сорокин

Когда состоится взвешивание UFC 329

Официальное взвешивание пройдёт 10 июля. Начало мероприятия — в 18:50 по мск. Церемониальное взвешивание состоится в ночь на 11 июля и начнётся в 4:00 по мск.

09:47 Сергей Сорокин

😈 Холлоуэй — о критике боя с Макгрегором: даже чемпионы хотят подраться с ним

«Все говорят мне: «С ним покончено. Ты не хочешь драться за титул. Ты принимаешь только денежные бои…» Послушайте, чемпион в 70 кг говорит о бое с Конором Макгрегором, если он выиграет. Даже у чемпиона в 77 кг есть идея подраться с ним. Есть причина, по которой вы хотите подраться с Конором Макгрегором. Послушайте, если я отправил бы вам контракт на бой с Конором Макгрегором, даже вы бы его подписали», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC 329

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:46 Сергей Сорокин

❌ Макгрегор сообщил, что Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним по правилам ММА и боксу.

«Позвонил Кроуфорду и сказал: «Как дела, Теренс? Это папочка Мак. Я сейчас с Турки, у нас для тебя большой контракт на сотни миллионов. Если точнее — $ 200 млн. Первый бой по правилам ММА со мной, второй — бокс по твоим правилам».

Он ответил: «Не хочу, чтобы ты бил меня ногами. Ни за что». Окей, без проблем. Но я не понимаю, как мужчина или боец может не хотеть проверить себя. А потом он ещё и сказал всякое дерьмо про Топурию — мне это не понравилось. И я, как главный в игре, дал ему это понять», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время UFC 329

Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

😱 «В UFC пытались запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с тем, что его бой с бразильцем Карлосом Пратесом не состоялся, хотя он дал согласие на его проведение.

«В UFC также что-то говорили мне про Карлоса Пратеса, и я ответил: «Да, без проблем. Пришлите контракт». До последних двух недель я соглашался на все варианты и говорил: «Где, чёрт возьми, мой контракт?» Ни контракта, ни чего-либо ещё так и не прислали. Знаете почему? Они хотели снова вернуть меня в категорию до 70 кг. Мне казалось, что они пытаются запугать меня, называя какие-то имена. Пытались заставить меня сказать: «О, в таком случае...» Но я ответил: «Да, без проблем». Так что думаю, они просто кидали мне всякие разные имена», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 329

Основной кард:

  • Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
  • Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
  • Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
  • Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
  • Кинг Грин — Терренс Маккинни.

Предварительный кард:

  • Никита Крылов — Роберт Уиттакер;
  • Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
  • Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
  • Люк Райли — Кай Камака;
  • Трейси Кортес — Ван Цун;
  • Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
  • Фарид Башарат — Джон Гарза;
  • Райан Гандра — Закари Риз;
  • Алессандро Коста — Коди Дёрден.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android