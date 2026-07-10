«Пробью себе путь к титулу». Бой с Конором для Холлоуэя не только большой чек

В ночь с 11 на 12 июля в США пройдёт масштабный турнир UFC 329. В главном событии вечера состоится возвращение в октагон Конора Макгрегора после пятилетнего отсутствия: ирландец проведёт поединок против Макса Холлоуэя. И для обоих этот бой имеет огромное значение, в том числе со спортивной точки зрения.

Конечно, в преддверии возвращения Конора в основном разговоры сводятся именно к нему. Фанаты и эксперты рассуждают, в какой форме ирландец, как скажется на нём простой, для чего он вообще возвращается. А ещё обсуждается будущее Макгрегора, и многие сходятся во мнении, что если Конор победит, то точно получит титульный бой – либо с Джастином Гейджи в лёгком весе, либо с Исламом Махачевым в полусреднем.

И при этом немного в тени остаётся Макс Холлоуэй. Макса воспринимают как просто соперника для возвращения Конора, хотя у Холлоуэя точно не меньше титульных амбиций.

«Все говорят: «Если Конор победит, он должен получить бой против Гейджи или Махачева». Но послушайте, для танго нужны двое. А я как раз нахожусь на другой стороне. Так что я пробью себе дорогу к титулу, побив Макгрегора», — заявил Холлоуэй в интервью Full Send MMА.

У Макса действительно хорошие позиции в титульных раскладах. В новом рейтинге, составленном при помощи искусственного интеллекта, Макс занимает четвёртую строчку в лёгком весе. При этом у Холлоуэя есть в активе феноменальный нокаут в бою с действующим чемпионом Джастином Гейджи и победа над Дастином Порье.

Да, последнее выступление Макса разочаровало многих – он в одну калитку проиграл Чарльзу Оливейре, не справившись с борьбой бразильца. Но есть ощущение, что Холлоуэй – гораздо более ценный актив для UFC, чем тот же Оливейра. Макса ценят и любят фанаты за его зрелищность, да и не только фанаты: руководство лиги выбрало именно Холлоуэя для громкого поединка с Конором.

И для Макса предстоящий бой – возможность не только хорошо заработать, но и в очередной раз показать свои чемпионские амбиции. Победа над Макгрегором, да ещё и в полусреднем весе, где Макс никогда не дрался, откроет ему дорогу к титульнику. Вряд ли стоит ожидать, что Холлоуэй продолжит выступать в полусреднем дивизионе, вероятнее всего, это будет единичный случай, по крайней мере, сейчас. А вот в лёгком весе Макс в случае успеха только укрепит своё резюме и будет претендовать на бой с Гейджи.

Выше Холлоуэя в рейтинге располагаются Илия Топурия, сроки восстановления которого неизвестны, Арман Царукян и Чарльз Оливейра. Оливейра со спортивной точки зрения, конечно, заслуживает титульник больше, чем Макс, с учётом того, что совсем недавно бразилец «завалял» Холлоуэя. Но все прекрасно знают отношение руководства UFC к подобным выступлениям, и вряд ли Чарльзу предоставят шанс провести бой с Гейджи.

Особенно если на другой чаше весов окажется Холлоуэй с яркой победой над Макгрегором. Тем более что у Макса есть классная история с чемпионом, феноменальный первый поединок, за который Джастин, конечно, хочет поквитаться . И вывеска Гейджи – Холлоуэй выглядит гораздо привлекательнее, чем вывеска Гейджи – Оливейра, при всём уважении к Чарльзу и его заслугам. У бразильца есть пояс BMF и есть, например, Арман Царукян, который скучает по боям и уже неоднократно намекал, что его следующим соперником станет именно Оливейра. А Макс в случае победы над Конором точно будет одним из главных претендентов на полноценный пояс.

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Так что для Холлоуэя поединок на UFC 329 важен не только с точки зрения большого чека, который он наверняка получит, но и с точки зрения его титульных перспектив. Несмотря на то что в его активе уже есть по-настоящему громкие и значимые победы в карьере, и их очень много, успех в бою с Конором будет чем-то особенным. Плюс не стоит забывать, что Макс проиграл Макгрегору в первом поединке 13 лет назад, и, хотя это было давно, Конор в преддверии реванша постоянно напоминает Максу о том поражении. Поэтому Холлоуэй точно будет мотивирован как никогда, и бой обещает быть крайне интересным.

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