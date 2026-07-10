10 причин смотреть бой Макгрегора

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

Конечно, ожидания от главного боя – запредельные. Конор возвращается в клетку после долгого простоя, обещает подарить настоящее шоу. И, естественно, подогревает всё это история взаимоотношений с Холлоуэем. Поэтому пропускать такой поединок – настоящее преступление. Мы собрали 10 причин, чтобы смотреть бой Ноториуса и Благословенного.

Старт ивента запланирован на 00:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. А «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.

Первая причина – Конор. Коротко и ясно. Макгрегор – одна из самых главных суперзвёзд в истории смешанных единоборств. А для UFC, пожалуй, главная. Все самые кассовые и денежные бои и турниры лиги обязательно проходили с участием ирландца. Ноториус умеет продавать свои поединки. Он проводит блестящие пресс-конференции, здорово прогревает всё в социальных сетях. Поэтому и теперь к поединку Конора есть запредельное внимание от болельщиков. Макгрегор – знак качества . Поэтому предстоящий турнир обречён на то, чтобы навсегда войти в историю MMA.

Причина №2 – долгий простой Макгрегора. Его действительно заждались. Возможно, если бы последний бой Конора прошёл год или два назад, такого ажиотажа бы и не было. Но предыдущий поединок ирландца состоялся в июле 2021 года. Кроме того, на протяжении всего этого времени Ноториус активно подогревал интерес к своей персоне. Печально известный попадал в скандалы, вызывал одного соперника за другим, обещал вернуться сначала на одном турнире, потом – на другом. И даже порывался выступить в Белом доме. А в тот момент, когда фанаты перестали верить, Макгрегор возвращается. И это может вызвать невероятный эффект.

Третья причина – реванш. Первый поединок соперников состоялся 17 августа 2013 года на турнире UFC Fight Night . Тогда вряд ли кто-то мог с уверенностью сказать, что в октагоне сошлись будущие чемпионы организации. Бой прошёл всю дистанцию и добрался до судейского решения. Единогласный вердикт был на стороне Ноториуса. Теперь Холлоуэй выйдет максимально заряженным на то, чтобы поквитаться за ту осечку. Это не просто реванш. Он «настоялся», прождал в закромах у UFC долгих 13 лет. И теперь парни настолько заряжены, что на пресс-конференции были близки к потасовке. Чем ближе к времени начала поединка, тем более серьёзное напряжение повисает в воздухе.

Причина №4 – статистика Конора. Обратимся к сухим цифрам. У Макгрегора 28 поединков на профессиональном уровне. И лишь два (!) из них всё-таки добрались до судейского решения . К слову, оба раза это случилось тогда, когда побеждал ирландец. А проигрывает Ноториус исключительно досрочно. Многолетний простой всю эту ситуацию может лишь усугубить. Заряженный на реванш Холлоуэй и без лишних слов пошёл бы за досрочкой. А Конор на пресс-конференциях и в социальных сетях лишь подливает масла в огонь. Ситуация в октагоне может вспыхнуть с первых же мгновений, поэтому моргать действительно не стоит. Всё может завершиться в любую секунду, сомневаться в этом не приходится.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Пятая причина – стиль Холлоуэя. А он любит буквально насыпать удары. Конечно, такая манера подразумевает зрелищность. А ещё все смотрят поединки Макса ради его фирменного жеста. Благословенный частенько предлагает просто зарубиться в центре октагона. Да, есть вопросы по тому, в каком состоянии прямо сейчас находится «держак» Конора. Но если в хорошем, то фанаты увидят залихватскую и кровавую рубку. Конечно, есть опасение, что всё может завершиться довольно быстро. Однако есть ощущение, что и тогда никакого чувства недосказанности не будет. Зрелище обеспечено.

Причина №6 – потенциальные вызовы в случае победы Макгрегора. Как-то подзабыли все за долгий простой, что у Конора остались ещё дела в UFC. А теперь внезапно заговорили о том, что после Холлоуэя можно организовать ирландцу большое количество поединков с приставкой «топ». Потенциально соперниками Ноториуса называются Илия Топурия, Ислам Махачев… Согласитесь, ради такого развития событий многие могут буквально топить за Макгрегора в этом поединке. Например, сложно даже представить, каким будет градус напряжения, если следующим оппонентом Конора станет россиянин. А ведь в команде чемпиона уже заявили, что такое предложение может быть им максимально интересно.

Причина под номером семь – «голод» Конора. Очень важно. Речь тут вообще не про деньги. Ирландец уже заработал столько, что хватит на безбедную старость. Есть довольно обоснованное мнение, что Макгрегор соскучился по боям. И на это указывает сразу несколько факторов. Ирландец был непривычно сосредоточен на подготовке. А сейчас он находится в великолепной физической форме. Мотивации хватило, чтобы провести классный тренировочный лагерь, не размениваться на то, что могло отвлекать и забирать силы. Кроме того, по всему поведению Макгрегора видно, что он скучал по антуражу, стычкам, вкусу крови. Достаточно просто посмотреть, как Конор вёл себя перед стердауном с Максом. Он буквально метался за кулисами и выискивал «жертву». Макгрегор скучал – мы тоже.

Причина восемь – потенциальный выход на трилогию . Персонально для фанатов именно этих бойцов данный фактор является одним из самых важных. В спорте очень важно расставлять все точки над «i». У Конора такое получается далеко не всегда. Например, в противостоянии с Нейтом Диазом так и застыли цифры 1:1. Первый бой против Макса остался за Макгрегором. И если Холлоуэй заберёт второй, то точно будет заявлять о своих притязаниях на завершение трилогии. Сам Благословенный уже сказал об этом. Правда, получил упрёк в меркантильности от Ноториуса.

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Причина №9 – Макгрегор – один из последних представителей золотого времени UFC. Того самого, в которое и влюбились многие фанаты смешанных единоборств. Когда трэш-ток лился рекой, а на троне были чемпионы с большой буквы. Завершил профессиональную карьеру Джон Джонс, давно ушёл Хабиб Нурмагомедов, положил перчатки в центр октагона Дастин Порье. А про Диаза или Тони Фергюсона уже и вспоминают очень редко. И на этом фоне есть Макгрегор. Лихой, яркий и настоящий. Даже если когда-то фанаты того времени болели за других парней, сейчас они точно будут внимательно следить за каждым шагом Конора по октагону.

Ну и последняя причина №10 – предстоящий поединок может стать последним для Конора. Да, грустно это осознавать. Однако если Макгрегор проиграет, а тем более с треском, он вполне может поставить во всей этой истории жирную точку. Сложно представить себе ситуацию с мучениями, похожими на то, что случилось с Фергюсоном. Конор прекрасно знает себе цену. И если он вдруг проиграет, то может положить перчатки в центр октагона . Конечно, такой вариант вряд ли укладывается в головах преданных фанатов смешанных единоборств. Но ситуация вполне возможна. Такие вещи обязательно нужно видеть вживую. Только так можно получить самые настоящие эмоции и впечатления.

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