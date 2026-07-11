UFC 329: возвращение Конора – историческое событие! Сможет ли Холлоуэй взять реванш? LIVE

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В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.
В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.
Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.
Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😁 Менеджер Тарасов: допускаю, что нынешнего Конора сейчас побил бы Слипенко
«Для меня интереснее всего не исход боя Конора Макгрегора, а как много UFC постарается выжать из этого боя для себя, но исход боя, безусловно, будет на это влиять. Если Конор безлико проиграет, а я допускаю, что его нынешний уровень сегодня такой, что любой из наших бойцов, из бойцов нашей команды Principium побил бы его, например, Расул Мирзаев или Виталий Слипенко… Так вот, если Конор просто проиграет, тогда UFC всего лишь устроят один хороший вечер, много заработают на билетах, получат новых подписчиков.
Но если Конор выиграет, я предполагаю, что ему могут предложить очень много вариантов: от Илии Топурии до Ислама Махачева и даже боя за пояс с Шоном Стриклендом или Джастином Гейджи. Так что в случае его победы следующие часы после турнира будут не менее интересными», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
☘️ Макс крайне мотивирован на реванш с ирландцем
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC 329
Результаты взвешивания UFC 329:
ОСНОВНОЙ КАРД:
- Конор Макгрегор (77,33 кг) — Макс Холлоуэй (77,11 кг);
- Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
- Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);
- Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);
- Кинг Грин (70,53 кг) – Терренс Маккинни (70,76 кг).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
- Коди Дёрден (57,15 кг) — Алессандро Коста (56,92 кг);
- Райан Гандра (84,14 кг) — Закари Риз (83,68 кг);
- Фарид Башарат (61,68 кг) — Джон Гарза (61,46 кг);
- Дамиан Пинас (84,14 кг) — Сезар Алмейда (84,36 кг);
- Трейси Кортес (57,15 кг) — Ван Цун (56,92 кг);
- Люк Райли (66,22 кг) — Кай Камака (66,22 кг);
- Коди Гарбрандт (61,68 кг) — Адриан Янез (61,68 кг);
- Гейбл Стивсон (107,04 кг) — Элиша Эллисон (109,31 кг);
- Роберт Уиттакер (93,21 кг) — Никита Крылов (93,21 кг).
🔝 UFC 329 установил рекорд по кассовым сборам за вечер в истории промоушена
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов. По словам главы промоушена, кассовые сборы вечера превысили $ 25 млн. Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошёл на арене «Сфера» в Лас-Вегасе и собрал $ 21,8 млн.
Кроме того, благодаря этому турниру Макгрегор стал участником трёх из четырёх самых кассовых событий в истории UFC по доходам от продажи билетов. Ранее рекордные показатели были зафиксированы на турнирах UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также UFC 205, где ирландец завоевал титул чемпиона в лёгком весе.
Где смотреть UFC 329
Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦅 Конор Макгрегор ответил, поехал бы он на два-три года тренироваться в Дагестан
«Не поехал бы (смеётся). Хотя, если честно, у меня действительно есть друзья и поклонники в Дагестане. У меня много российских фанатов», — сказал Макгрегор в подкасте Full Send Podcast.
Дата и время UFC 329
Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.
🥱 Джонс признался, что тренировки со Стивсоном заставляют его скучать по боям
«Так здорово снова быть здесь. Это невероятно заставляет меня скучать по боям, но моё время уже прошло. Я считаю, что для того, чтобы быть одним из лучших бойцов, нужно быть очень эгоистичным. Сейчас для меня настало время научиться быть менее эгоистичным. Поэтому я здесь, в команде Стивсона. Я отдаю ему всё, что у меня есть, и полностью поддерживаю его на пути к вершине», — приводит слова Джонса издание Bloody Elbow.
Полный кард UFC 329
Основной кард:
- Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
- Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
- Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
- Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
- Кинг Грин — Терренс Маккинни.
Предварительный кард:
- Никита Крылов — Роберт Уиттакер;
- Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
- Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
- Люк Райли — Кай Камака;
- Трейси Кортес — Ван Цун;
- Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
- Фарид Башарат — Джон Гарза;
- Райан Гандра — Закари Риз;
- Алессандро Коста — Коди Дёрден.