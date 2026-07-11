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Бой Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй 2, реванш, 12 июля 2026 – прямая онлайн трансляция, смотреть, UFC 329

UFC 329: возвращение Конора – историческое событие! Сможет ли Холлоуэй взять реванш? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй 2
Комментарии
Макс горит желанием поквитаться за осечку 13-летней давности.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 02:55 МСК
Гейбл Стивсон
Не началось
Элиша Эллисон

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Поединок с Холлоуэем — история:
10 причин смотреть бой Макгрегора
10 причин смотреть бой Макгрегора
Где смотреть UFC 329 Дата и время UFC 329 Полный кард UFC 329
Live Сергей Сорокин

😁 Менеджер Тарасов: допускаю, что нынешнего Конора сейчас побил бы Слипенко

«Для меня интереснее всего не исход боя Конора Макгрегора, а как много UFC постарается выжать из этого боя для себя, но исход боя, безусловно, будет на это влиять. Если Конор безлико проиграет, а я допускаю, что его нынешний уровень сегодня такой, что любой из наших бойцов, из бойцов нашей команды Principium побил бы его, например, Расул Мирзаев или Виталий Слипенко… Так вот, если Конор просто проиграет, тогда UFC всего лишь устроят один хороший вечер, много заработают на билетах, получат новых подписчиков.

Но если Конор выиграет, я предполагаю, что ему могут предложить очень много вариантов: от Илии Топурии до Ислама Махачева и даже боя за пояс с Шоном Стриклендом или Джастином Гейджи. Так что в случае его победы следующие часы после турнира будут не менее интересными», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

06:20 Сергей Сорокин

☘️ Макс крайне мотивирован на реванш с ирландцем

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06:10 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC 329

Результаты взвешивания UFC 329:

ОСНОВНОЙ КАРД:

  • Конор Макгрегор (77,33 кг) — Макс Холлоуэй (77,11 кг);
  • Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
  • Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);
  • Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);
  • Кинг Грин (70,53 кг) – Терренс Маккинни (70,76 кг).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

  • Коди Дёрден (57,15 кг) — Алессандро Коста (56,92 кг);
  • Райан Гандра (84,14 кг) — Закари Риз (83,68 кг);
  • Фарид Башарат (61,68 кг) — Джон Гарза (61,46 кг);
  • Дамиан Пинас (84,14 кг) — Сезар Алмейда (84,36 кг);
  • Трейси Кортес (57,15 кг) — Ван Цун (56,92 кг);
  • Люк Райли (66,22 кг) — Кай Камака (66,22 кг);
  • Коди Гарбрандт (61,68 кг) — Адриан Янез (61,68 кг);
  • Гейбл Стивсон (107,04 кг) — Элиша Эллисон (109,31 кг);
  • Роберт Уиттакер (93,21 кг) — Никита Крылов (93,21 кг).
06:03 Сергей Сорокин

🔝 UFC 329 установил рекорд по кассовым сборам за вечер в истории промоушена

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов. По словам главы промоушена, кассовые сборы вечера превысили $ 25 млн. Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошёл на арене «Сфера» в Лас-Вегасе и собрал $ 21,8 млн.

Кроме того, благодаря этому турниру Макгрегор стал участником трёх из четырёх самых кассовых событий в истории UFC по доходам от продажи билетов. Ранее рекордные показатели были зафиксированы на турнирах UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также UFC 205, где ирландец завоевал титул чемпиона в лёгком весе.

06:02 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC 329

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

06:02 Сергей Сорокин

🦅 Конор Макгрегор ответил, поехал бы он на два-три года тренироваться в Дагестан

«Не поехал бы (смеётся). Хотя, если честно, у меня действительно есть друзья и поклонники в Дагестане. У меня много российских фанатов», — сказал Макгрегор в подкасте Full Send Podcast.

06:01 Сергей Сорокин

Дата и время UFC 329

Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.

06:01 Сергей Сорокин

🥱 Джонс признался, что тренировки со Стивсоном заставляют его скучать по боям

«Так здорово снова быть здесь. Это невероятно заставляет меня скучать по боям, но моё время уже прошло. Я считаю, что для того, чтобы быть одним из лучших бойцов, нужно быть очень эгоистичным. Сейчас для меня настало время научиться быть менее эгоистичным. Поэтому я здесь, в команде Стивсона. Я отдаю ему всё, что у меня есть, и полностью поддерживаю его на пути к вершине», — приводит слова Джонса издание Bloody Elbow.

06:00 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 329

Основной кард:

  • Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
  • Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
  • Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
  • Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
  • Кинг Грин — Терренс Маккинни.

Предварительный кард:

  • Никита Крылов — Роберт Уиттакер;
  • Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
  • Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
  • Люк Райли — Кай Камака;
  • Трейси Кортес — Ван Цун;
  • Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
  • Фарид Башарат — Джон Гарза;
  • Райан Гандра — Закари Риз;
  • Алессандро Коста — Коди Дёрден.
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