Почему Макгрегору не нужно было возвращаться

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC 329, в главном событии которого бывший двойной чемпион промоушена Конор Макгрегор разделит клетку с экс-чемпионом и бывшим обладателем пояса BMF Максом Холлоуэем. Для Конора это будет первый поединок за пять лет, и возвращение ирландца вызывает у фанатов и экспертов противоречивые эмоции.

Конечно, Конор – личность мирового масштаба не только для UFC, но и для всего мира ММА. Макгрегор не дрался пять лет, но билеты на турнир UFC 329 разлетелись как горячие пирожки: через 240 секунд после запуска билетов в продажу свободных мест на «Ти-Мобайл Арене» уже не было. Он по-прежнему привлекает к себе внимание как никто другой в индустрии, так что его поединок с Холлоуэем – настоящий подарок для фанатов.

Однако для самого Конора возвращение может обернуться провалом. История смешанных единоборств в целом знает не так много примеров, когда бойцы после столь серьёзного простоя, как у Макгрегора, вообще возвращались к боям . Из последних примеров можно вспомнить бывшего чемпиона в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо. Трипл Си, как сам величал себя Сехудо, ушёл на пенсию в 2020 году, находясь на вершине. Казалось, что Генри пошёл по пути Хабиба Нурмагомедова и оставил спорт в нужный момент. Но спустя три года Сехудо решил вернуться, и возвращение получилось откровенно провальным. Генри проиграл четыре поединка из четырёх и снова ушёл на пенсию, на этот раз окончательно. Стоило ли оно того? Большой вопрос.

Из успешных возвращений можно привести в пример Жоржа Сен-Пьера, который спустя четыре года отсутствия вернулся, победил Майкла Биспинга, завоевав пояс в новой для себя категории, и снова ушёл из спорта. Однако это, пожалуй, исключение из правила. Да и к тому же Жорж всегда следит за своей формой, тренируется в ежедневном режиме, поэтому в его успешное возвращение верилось гораздо больше, чем верится в феноменальный камбэк Конора.

Макгрегор, в отличие от Сен-Пьера, не замечен за соблюдением режима – и это мягко сказано. Конор не скрывает свои вечные тусовки и вечеринки, и на его странице в социальных сетях гораздо чаще встречаются фотографии и видео с бокалом пива или виски, нежели контент из тренировочного зала. Во время отсутствия Макгрегор занимался тем, что разгребал различные ситуации, связанные с проблемами с законом, которых накопилось много: от лишения прав за опасное вождение до обвинений в сексуальном насилии и судебных разбирательств с бывшим другом и спарринг-партнёром Артёмом Лобовым.

В общем, спорт уже давно не занимает в жизни Конора первое место . Он богат и успешен, добился в индустрии всего, чего только мог – проблема отсутствия мотивации тоже говорит не за ирландца. Нет тех горящих глаз, которые были у него в пиковые времена, а это очень важно для бойца. Добавляем сюда то, что и до пятилетнего перерыва дела в ММА у Конора шли не лучшим образом. В последних четырёх боях у ирландца три поражения, он побывал не только в нокдауне, но и в нокауте – от былой уверенности в стойке мало что осталось. Единственный, кого победил Конор – Дональд Серроне, но Ковбой к тому моменту уже давно прошёл пик своей формы, да и в бою с Конором явно не выходил за победой, а за чеком. Холлоуэй же, который в последние годы выступает активно и ярко, точно не станет стоять и ждать, пока Конор будет бить его плечом в клинче, как это было в бою с Серроне.

Не забываем и про травму Макгрегора, которую он получил в последнем поединке с Дастином Порье. Перелом ноги ирландца выглядел жутко, после этого были серьёзная операция и долгое восстановление. Беспокоит ли его нога, насколько успешно прошло восстановление – об этом знают только сам ирландец и его команда. Но такие повреждения точно бесследно не проходят.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Выжимки из тренировочного процесса Конора, которые он сам публикует в социальных сетях, не добавляют оптимизма. Макгрегор стал гораздо тяжелее, медленнее, пропали те скорость и реакция, которые у него были раньше . Да, удар у него по-прежнему плотный, однако донести его до быстрого Холлоуэя, который умеет грамотно работать с дистанции, будет сложно.

Конечно, Конор делает громкие заявления, что он сейчас находится в лучшей форме, что он максимально сфокусирован и что пять лет простоя пошли ему на пользу. Но верится в это слабо. На фоне Холлоуэя, который эти пять лет был активен, постоянно тренировался и выступал, Макгрегор выглядит аутсайдером. Очередное поражение, особенно если оно будет досрочным, может ещё больше сказаться на репутации ирландца. Фанаты, конечно, хотят увидеть того самого Конора, который 10 лет назад вырубал Жозе Альдо и забирал второй пояс у Эдди Альвареса. Однако то время ушло, а нынешняя версия Макгрегора далека от оптимальной.

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