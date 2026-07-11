А в Конора вообще верят? 15 прогнозов на бой Макгрегора и Холлоуэя

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ожидают его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

Стоит отметить, что чем ближе бой, тем более равными выглядят те лагери, которые поддерживают парней. Изначально ирландец считался андердогом с огромным запасом. Но постепенно чаша весов начинает склоняться и на его сторону. А эксперты всё чаще говорят, что Конор вполне может завершить поединок своей уверенной победой. Мы собрали 15 прогнозов на предстоящий бой Ноториуса с Холлоуэем. Почему именно 15? Потому что именно такой по счёту поединок ирландец проведёт в лучшей лиге на планете.

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью оптимистично высказался о шансах Конора: «Какой фактор «икс» в бою Макгрегор – Холлоуэй? Я думаю, пиковый Макс легко побеждает здесь. Но Макса 2026 года можно победить с гораздо большей вероятностью, если Конор отнесётся к этому серьёзно (тоже большое «если»). Для меня ответ предельно очевиден, но, возможно, не такой, как вы предполагаете: накопленный износ Холлоуэя играет гораздо бо́льшую роль в исходе этого боя, потому что простой Макгрегора не имеет особого значения. Но при этом, если честно, я всё же не думаю, что износ Макса окажется ключевым.

Макс Холлоуэй этим летом вышибет дух из Макгрегора, однако это будет не потому, что Конор отсутствовал пять лет; это будет потому, что он лучший боец, чем Макгрегор, и стилистический кошмар для него. Да, у Конора уже есть победа над Максом, но это было до того, как Макс действительно стал хорош в боях. Что было дальше? Он стал величайшим бойцом всех времён и выработал стиль, для которого у Макгрегора нет реальных инструментов, чтобы победить его.

Даже если долговечность Холлоуэя наконец начинает давать трещины, у Макса одна из лучших челюстей в истории, и она всё ещё хороша. Даже в расцвете сил Конор не собирался нокаутировать Макса, а это значит, что ему пришлось бы добывать дисциплинированную победу за 25 минут. Это никогда не было игрой Конора, и это просто невозможно против объёма Холлоуэя. Если только Конор каким-то образом не сможет стать полным Чарльзом Оливейрой, его просто пропустят через измельчитель.

Но если и существует хоть одна причина, чтобы убедить себя в победе Макгрегора в качестве андердога, то это всё-таки износ Макса . У Макгрегора отличный тайминг и мощь, и мы наконец-то видели, как челюсть Макса дала трещину, поэтому мы можем, по крайней мере, представить себе мир, где Конор ловит Макса в начале боя, особенно в 170 фунтах, где Макс должен уступать в габаритах. Маловероятно, но это единственное, что делает этот бой хоть сколько-нибудь захватывающим».

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Getty Images

О предстоящем поединке высказался экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье: «Думаю, мы увидим Конора Макгрегора, который будет максимально сосредоточен и предан этому спорту, чем когда-либо. Не знаю, учитывая травмы, время отсутствия, набор веса, а теперь потерю веса… Будет ли этого достаточно для Макгрегора, даже если он более мотивирован, чем когда-либо, чтобы победить Макса Холлоуэя. Это не прогноз, я просто говорю.

Однако также факт в том, что вы не становитесь лучше в чём-то, не занимаясь этим. Он может тренироваться так усердно, как только хочет, но, в конце концов, прошло почти пять лет с тех пор, когда он последний раз был в октагоне».

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Илия Топурия высоко оценил настрой и форму ирландца: «Я думаю, [Макгрегор] теперь воспринимает бой против Холлоуэя серьёзно, как и свои тренировочные сессии. Никогда не знаешь, когда мы видим что-то в соцсетях, мы никогда не знаем правды [что на самом деле чувствует человек]. Конор может тренироваться утром и тусоваться ночью, но сейчас он кажется собранным».

Свой категоричный прогноз оставил Ислам Махачев: «У него [Макгрегора] очень жёсткий соперник, и я считаю, что Макс победит».

А ещё о поединке высказался Арман Царукян: «Мы должны увидеть, в какой форме находится Конор прямо сейчас… Если учитывать его тренировки в интернете за последние два-три года, победить должен Холлоуэй, потому что он постоянно тренировался и дрался. Это должен быть Холлоуэй».

Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Getty Images

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал анонс реванша: «Макгрегор спит в зале? Мне всё равно. Жизнь в гараже не делает вас машиной . Мне всё равно, сколько времени он там проводит. Сколько раз в год выступает Макс? Дважды? И каждый раз, когда он делает это, делает это с элитой. Поставлю на Макса. Он даст прикурить этому парню».

Экс-чемпион UFC американец Эдди Альварес не особенно верит в успех задумки Макгрегора: «Универсальный закон боёв гласит: нельзя отложить всё в сторону, а затем по желанию забрать. Если кто и может вернуться, так это Конор, но я считаю, что он слишком далеко ушёл от самого себя, чтобы вернуться в поединке против активного парня».

Пэдди Пимблетт дал прогноз на предстоящий бой. И, говоря откровенно, в его голове рисуется очень любопытный вариант: «Поскольку бой Конора и Макса пройдёт в полусреднем весе, думаю, что Макгрегор нокаутирует Холлоуэя. Хотя все списывают Конора со счетов. Если бой перейдёт в поздние раунды, да, Макс, безусловно, начнёт избивать его в стойке. Но поскольку это бой в полусреднем весе, полагаю, Конор победит, ведь Чарльз Оливейра заставил Макса выглядеть мелким в лёгком весе. Так что представьте, насколько большим будет Конор по сравнению с ним в полусреднем весе».

Конор Макгрегор и Джо Роган Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Жорж Сен-Пьер объяснил, что ирландец может победить, если в тренировочном лагере будет готов полностью отдаться процессу, не руководя им: «Я думаю, что если Конор снова окунётся в работу и будет голоден до побед, то сможет вернуться в ту адскую зону. Он должен воспринимать это так, будто находится в туннеле, а свет в конце — это победа в бою. Поэтому ему нужно пройти этот путь, чтобы увидеть свет. Если он войдёт в эту зону, нас ждёт адский бой.

Знаете, мы иногда говорим о бойцах, которые пытаются вернуться в спорт, как, например, Конор Макгрегор. Я думаю, что если он хочет добиться успеха, то ему придётся нелегко, ведь когда ты добился успеха — владеешь миллионами, просыпаешься в тёплой постели, — вернуться в зону дискомфорта непросто, но нужно быть готовым к этому.

Нужно быть готовым пройти через армию парней, которые ждут тебя в зале, чтобы надрать задницу. Нужно пройти через это, чтобы как следует подготовиться к бою. И когда ты богат, то являешься боссом и сам решаешь, в какие условия тебя поставят. Я не думаю, что это правильный путь.

У него определённо есть навыки, чтобы сделать это, если бы он действительно захотел. Вопрос лишь в том, что ему нужно изменить свою позицию — перестать быть боссом и позволить своему тренеру руководить всем, поскольку, когда ты дерёшься, то ничего не контролируешь.

Если вы пытаетесь всегда контролировать всё на своих тренировках и не позволяете своим тренерам делать это за вас, чтобы отправить вас в ад, это проблема, поскольку условия нереалистичны . Вам нужно подготовиться к чему-то, что по мере возможности будет напоминать условия боя».

Конор Макгрегор Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Чарльз Оливейра рассказал, кого считает фаворитом в предстоящем бою: «Это сложный бой, потому что Конор долгое время не был в клетке. Сколько лет он уже отсутствует? Прошло много времени, пять лет без боёв. Но он — Конор. Если ты ошибёшься и он попадёт, он тебя нокаутирует.

Я думаю, в первых двух раундах огромный фаворит – Макгрегор . После этого преимущество переходит к Максу. У Конора отличный шанс нокаутировать в начале, если он сможет навязать свою игру. Но как только они пройдут эти раунды, у Макса станет определённо гораздо больше шансов на победу».

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, прокомментировал возвращение Ноториуса: «Для чего он возвращается? Думаю, с финансовой точки зрения у него всё в порядке. Думаю, что у него есть претензия к себе. Карьера завершается не так, как он бы этого хотел. Он легенда, изменил этот бизнес. И не хочет уйти на негативе. Мне кажется, его это гложет. Он оставил о себе много неприятных впечатлений. И в жизни, и в спорте. Сейчас ирландцы говорят, что в стране больше любят Пола Хьюза, чем Конора. И Макгрегор хочет изменить мнение о себе.

Макс будет фаворитом. Но не скажу, что Конор будет выглядеть ничтожно. Он выбрал удобную весовую категорию. Много не нужно будет гонять. Удар у него есть. Если зацепит, то может уронить любого. Конечно, Макс – фаворит. Но Конора не стоит списывать со счетов».

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл также высказался о предстоящем реванше: «Я бы хотел увидеть, как Макгрегор снова одержит победу. Он произвёл фурор в UFC. Однако тяжело выступать после такого перерыва, это тяжело, если не сделать всё правильно, хотя уверен, что он сделал. Он проницательный бизнесмен и боец. Но вернуться после такого перерыва тяжело, так что будет интересно».

Российский боец ММА Валерий Мясников объяснил, как Макгрегор может победить Холлоуэя: «Если Конор хочет побеждать, то ему нужно решать всё в первых раундах. Жёстко прессинговать, занять центр октагона и поймать Макса фирменным ударом, как это сделал Топурия. Если Макс переживёт стартовый штурм и затянет Конора в затяжные размены в третьем, четвёртом и пятом раундах, то это постепенно может превратиться в избиение. Макс просто переедет его темпом. Есть ощущение, что во второй половине боя Конор начнёт тяжело дышать, опустит руки, и Холлоуэй начнёт набрасывать свои комбинации.

При этом мы не знаем кондиции Конора. Вдруг он выйдет в своей лучшей форме в карьере. Правда, слабо в это верится. Плюс вес некомфортный для Макса. Если будет много возни у сетки, то задышать может и Холлоуэй . От этого бой и интересный. Но пока фаворитом видится Холлоуэй, посмотрим уже на выходных».

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/AP/ТАСС

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл считает, что Конор вернётся в октагон в своей лучшей форме и нокаутирует Макса в первом раунде: «Я посмотрел несколько его [Конора] недавних интервью — он, кажется, в очень хорошем состоянии. Когда Макгрегор в форме, он абсолютно невероятен. Он уже побеждал Макса Холлоуэя раньше. Макс Холлоуэй, на мой взгляд, действительно очень сильный боец, один из лучших в истории. В последнем бою он выглядел не лучшим образом.

Против Чарльза Оливейры он смотрелся совсем не впечатляюще. Временами казалось, что он будто задаётся вопросом, хочет ли он вообще здесь находиться, но он дрался с борцом. А когда всё сводится к чистой ударной работе — как, вероятно, и будет с Макгрегором, — его боксёрский интеллект очень высок. Он мало пропускает, однако в первом бою Макгрегор перевёл его в партер. Возможно, в этом поединке он сделает то же самое.

Я был очень впечатлён тем, о чём он говорил, и тем, насколько он казался спокойным и сосредоточенным. Я знаю, что это всего лишь интервью, и оно на самом деле ничего не значит, но ему предстоит сложный бой против такого активного бойца, как Макс Холлоуэй. Дело в том, что сила никуда не девается. Ему нужен один удар, и всё может закончиться. Честно говоря, я больше склоняюсь к победе Макгрегора… Думаю, Конор Макгрегор выиграет нокаутом в первом раунде. Думаю, он нанесёт ему мощный левый удар».

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от главного боя: «Конор начал свой путь в UFC как раз тогда, когда я только начинал профессиональную карьеру. Он был одним из тех бойцов, на которых я действительно равнялся по мере своего развития в этом спорте. Макс Холлоуэй, безусловно, будущий член Зала славы. У него не бывает скучных боёв, это невероятный боец. В прошлом поединке ему пришлось нелегко с Чарльзом Оливейрой, но бой с Конором будет совсем другим.

Интересно будет посмотреть на Конора в полусреднем весе. Макс может выступать в этой категории — он достаточно высокий. Однако ещё интереснее увидеть, как Конор вернётся. При этом есть одна особенность Конора: кажется, что на него никогда не влияет давление. Он просто выходит и делает своё дело. Физически он выглядит хорошо, но напротив него будет Макс Холлоуэй, а это очень серьёзное испытание. Представьте только: Конор победит Макса и получит титульный шанс.

Я ставлю на Макса. Никогда не буду ставить против него. Никогда не поставлю против Конора. При этом я большой поклонник Макса Холлоуэя, люблю его как бойца. Он заслужил всё, чего добился, и все похвалы в свой адрес, но я не могу поставить против Конора. У него пугающее чувство тайминга.

Все, кто с ним дрался, говорят одно и то же. Этот тайминг и его скрытая нокаутирующая мощь. Каждый соперник отмечает: если Конор попадает, ты это сразу чувствуешь . Ему достаточно одного точного удара. Илия Топурия нокаутировал Макса, значит, это возможно. Но я не знаю, что Конор собирается делать со своей выносливостью. Ему нужно найти решение, потому что Макс Холлоуэй не останавливается ни на секунду».

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В Конора действительно верят очень многие. Но ответы на все вопросы даст клетка. Она захлопнется за спинами бойцов уже совсем скоро. Макгрегор вернулся, чтобы доказать своё величие. Эксперты верят, что у ирландца обязательно это получится. Однако у Холлоуэя, безусловно, свои планы на этот счёт.

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