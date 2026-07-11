Почему Макгрегор не величайший, но самый влиятельный боец в истории ММА

Конор Макгрегор всё же возвращается. Пять лет простоя позади, всё равно были опасения, что что-нибудь помешает камбэку ирландца, но нет — неделя перед боем близка к концу, пресс-конференция позади, официальное и церемониальное взвешивание прошло. Остался бой. И уже за эту неделю Конор успел напомнить всем, что величие всегда рядом с ним. Сначала пресс-конференция с его участием пробила самый высокий онлайн за последние годы (233,3 тысячи зрителей на пике) , опередив и престижный турнир в Белом доме (180,7 тысячи).

А затем Дана Уайт объявил, что предстоящий UFC 329 побил рекорд организации по выручке с билетов — $ 25 млн . С этим результатом Конор опередил турнир UFC в «Сфере» ($ 22 млн), который прошёл осенью 2024 года. Но если там всё оказалось обусловлено необычной локацией, то тут всё сделало имя Макгрегора. Это подтверждает и Дана Уайт: «Эффект Конора огромен. Нашим предыдущим рекордом был турнир в «Сфере», где мы продали билетов на $ 22 млн. Теперь этот показатель превзойдён: нынешний турнир принёс $ 25 млн. Это самая большая билетная выручка в истории UFC, и всё это связано с возвращением Конора. Город буквально гудит».

Теперь в топ-5 турниров UFC по выручке с билетов — сразу три ивента с участием Конора: UFC 329, UFC 205 ($ 18 млн) и UFC 229 ($ 17 млн, это тот самый бой с Хабибом Нурмагомедовым). Сейчас уже нет системы PPV, однако нет сомнений — Макгрегор и тут побил бы какой-то рекорд.

Конор Макгрегор Фото: Justin Setterfield/Getty Images

И это отличная иллюстрация того, насколько значимая это фигура для UFC и ММА в целом. Человека не было пять лет, всё это время гораздо чаще звучали фразы «кому он нужен», «закончился, как боец», «время прошло», но нет. Конор вернулся и снова показал, что в этой игре он по сей день на другом уровне . Это, конечно, с одной стороны беда UFC, потому что за это время не появилось даже близко сопоставимой звезды, хотя попытки были: Илия Топурия, Хамзат Чимаев, Алекс Перейра. С другой стороны, влияет просто масштаб личности Макгрегора. Бить рекорды и открывать новые границы — его кредо. И поэтому часто отмечается, что именно Конор сумел выйти за рамки ММА, продвинул и себя, и сам спорт.

Ещё недавно успехи турниров UFC во многом определялись продажами платных трансляций. И королём в этом деле был, конечно, Конор. В топ-10 самых продаваемых ивентов в истории — восемь с участием Макгрегора . Это при том, что у него всего 14 поединков под эгидой организации. В топ-5 — поединки с Хабибом (2,4 млн PPV), с Нейтом Диазом (1,65 млн и 1,31 млн), с Дастином Порье (1,6 млн и 1,5 млн). Добавьте к этому бои с Эдди Альваресом (1,3 млн) и Жозе Альдо (1,2 млн). А был ещё боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, потянувший на 4 млн+ платных трансляций. Поэтому, когда Ариэль Хельвани спрашивает Конора о достижениях, ирландец отвечает, что он бьёт собственные рекорды.

Но величие Макгрегора не ограничивается продажами PPV, невероятными просмотрами и выручкой. На своём пике это спортсмен очень высокого уровня, что вылилось в ряд рекордов, которые, возможно, так и останутся за Конором. Например, самый быстрый нокаут в истории титульных поединков в UFC . Все помнят, как Макгрегор снёс Альдо за 13 секунд. Сможет ли кто-то нокаутировать чемпиона быстрее? Или рекорд, который уже не падёт — первый двойной чемпион в истории организации . Сейчас эту возможность упразднили — нужно освободить пояс и потом подниматься в весе, но тогда пример Конора, взявшего титулы в полулёгком и легком весах, побудил и других начать охоту за вторым поясом.

Макгрегор долгое время был единственным не тяжеловесом, набравшим шесть нокаутов в UFC всего за семь поединков. До сих пор он входит в топ-3 полулёгкого веса по количеству нокаутов, а ещё Конор один из немногих, кто нокаутировал соперников в трёх весовых категориях. Макгрегор в своём величии не сомневается: «Я всех бил за один раунд, когда забрал пояс. Я уложил Альдо и Серроне в сумме за минуту. Я всю работу делал за раунд. Макдэдди — на первом месте. Пояса в двух весах, нокауты в трёх весах. Все рекорды побил. И я до сих пор в игре, несмотря на все нападки на моё имя, на мою личность. И я снова пробиваю лучшую посещаемость за годы и даю лучшее шоу».

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Возможно, даже этих достижений недостаточно, чтобы назвать Конора величайшим бойцом в истории смешанных единоборств . Потому что есть Фёдор Емельяненко, Джон Джонс, которые доминировали над соперниками годами. Для кого-то выше Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва, Хабиб Нурмагомедов, кто-либо ещё исключительно из-за достижений и безоговорочного доминирования на долгих отрезках. Но никто из них не превзойдёт Конора в другом — это абсолютно точно с огромным запасом самый влиятельный боец в истории . Повлиял он не только на свою карьеру, а на всех бойцов. Хабиб не стал бы суперзвездой без боя с Конором, бойцы по сей день благодарят ирландца за то, что он показал, что в ММА можно немало зарабатывать, UFC стал гигантом в своей сфере. Перечислять можно долго, но везде ключевую роль играл Макгрегор.

А если он ещё умудрится вернуться с победой над Максом Холлоуэем? Новый штрих к портрету Конора и новый повод говорить о его величии.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.