Без интриги. Гассиев заставил огромного немца поднять «белый флаг»

11 июля в Москве на «ВТБ Арене» прошёл большой боксёрский турнир Winline IBA.Pro 19. Естественно, основное внимание фанатов было приковано к главному поединку вечера. Российский чемпион WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев разделил ринг с представителем Германии Питером Кадиру.

Важно отметить, что этот бой пришлось буквально спасать. А всё потому, что изначально соперником россиянина должен был стать Тони Йока. Поединок прогревали на отлично, а изменившийся статус Гассиева лишь способствовал этому. Но, к сожалению, француз получил повреждение и был вынужден сняться.

Карьера Гассиева в последнее время несколько раз заходила на крутые виражи. После перехода в тяжёлый вес он начал резво. И даже оформил четыре победы подряд. Но затем оступился в противостоянии с Отто Валлином. Поражение раздельным решением судей заставило Мурата перезагрузиться. Сейчас россиянин идёт на серии из трёх досрочных побед и имеет профессиональный рекорд – 33-2. А главное, после того как Александр Усик оставил свои чемпионские пояса, Гассиев стал обладателем полноценного титула по версии WBA . Поэтому первая защита, естественно, выглядела очень серьёзной ответственностью.

Кадиру достоин уважения. Он принял поединок с Муратом на очень коротком уведомлении. У 29-летнего немца африканские корни: его родители родом из Ганы. На профессиональном уровне он успел провести 24 поединка . И 23 из них завершились победами (13 – досрочными). Поэтому многие совершенно закономерно говорили, насколько важно не допускать недооценки. И всё-таки Гассиев шёл огромным фаворитом. А всё потому, что уровень оппозиции Питера вызывал достаточно большие вопросы. Фактически Кадиру вытащил счастливый билет, которым теперь и рассчитывал воспользоваться.

Соперники начали достаточно осторожно. Инициативой постарался завладеть Гассиев, который на правах чемпиона пошёл вперёд. Кадиру не спешил раскрываться. Он полностью перекрывал опасные атаки, которые летели от россиянина. Бросалась в глаза шикарная антропометрия немца. Он ждал возможности выбрасывать опаснейшие контратаки. А Мурат методично подбирал комфортную дистанцию. Во втором раунде Гассиев начал чаще комбинировать. Серии атак довольно серьёзно стали тревожить немца. Он отошёл к канатам и попробовал действовать строго от обороны. При этом не было ощущения, что Питер напуган или потерян. Скорее, работала его тактика на бой.

Бой Мурат Гассиев — Питер Кадиру Фото: РИА Новости

В третьей трёхминутке у Кадиру начались проблемы. А всё потому, что Гассиев послушал подсказки из угла и действительно включился на максимум. Было понятно, что Мурат изучил оппонента, всё понял и подобрал оптимальные приёмы для доминации над соперником. А в четвёртом раунде Питер совсем закрылся. Россиянин стал увеличивать тоннаж своих атак. Правда, в одном из моментов Кадиру достаточно неожиданно перехватил инициативу и попробовал потревожить Гассиева. Однако Мурат спокойно переждал этот момент, особенных проблем у него не возникло.

В пятой трёхминутке стало понятно, что Питер окончательно почувствовал себя комфортно. Он полностью контрил все опасные атаки, снижая их вес. Но Гассиев от этого не останавливался. Он лишь шёл вперёд и искал варианты решения ситуации. И в шестом раунде всё это сказалось. Кадиру начал пропускать большое количество ударов и зажался в своём углу. А Мурат почувствовал вкус крови. Он только перешёл к добиванию, как из угла немца уже полетело полотенце. Команда Питера решила «спасти» своего боксёра. А Гассиев совершенно заслуженно забрал победу.

Мурат оказался сильнее и защитил чемпионский пояс по версии WBA. Поэтому теперь его ждут очень серьёзные испытания. Топы дивизиона с нетерпением ожидают возможности побороться за заветный титул. И впереди у Гассиева – огромная перспектива поединков с приставкой «супер».