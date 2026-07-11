Без интриги. Гассиев заставил огромного немца поднять «белый флаг»

11 июля в Москве на «ВТБ Арене» прошёл большой боксёрский турнир Winline IBA.Pro 19. Естественно, основное внимание фанатов было приковано к главному поединку вечера. Российский чемпион WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев разделил ринг с представителем Германии Питером Кадиру.
Важно отметить, что этот бой пришлось буквально спасать. А всё потому, что изначально соперником россиянина должен был стать Тони Йока. Поединок прогревали на отлично, а изменившийся статус Гассиева лишь способствовал этому. Но, к сожалению, француз получил повреждение и был вынужден сняться.
Карьера Гассиева в последнее время несколько раз заходила на крутые виражи. После перехода в тяжёлый вес он начал резво. И даже оформил четыре победы подряд. Но затем оступился в противостоянии с Отто Валлином. Поражение раздельным решением судей заставило Мурата перезагрузиться. Сейчас россиянин идёт на серии из трёх досрочных побед и имеет профессиональный рекорд – 33-2. А главное, после того как Александр Усик оставил свои чемпионские пояса, Гассиев стал обладателем полноценного титула по версии WBA. Поэтому первая защита, естественно, выглядела очень серьёзной ответственностью.
Кадиру достоин уважения. Он принял поединок с Муратом на очень коротком уведомлении. У 29-летнего немца африканские корни: его родители родом из Ганы. На профессиональном уровне он успел провести 24 поединка. И 23 из них завершились победами (13 – досрочными). Поэтому многие совершенно закономерно говорили, насколько важно не допускать недооценки. И всё-таки Гассиев шёл огромным фаворитом. А всё потому, что уровень оппозиции Питера вызывал достаточно большие вопросы. Фактически Кадиру вытащил счастливый билет, которым теперь и рассчитывал воспользоваться.
Соперники начали достаточно осторожно. Инициативой постарался завладеть Гассиев, который на правах чемпиона пошёл вперёд. Кадиру не спешил раскрываться. Он полностью перекрывал опасные атаки, которые летели от россиянина. Бросалась в глаза шикарная антропометрия немца. Он ждал возможности выбрасывать опаснейшие контратаки. А Мурат методично подбирал комфортную дистанцию. Во втором раунде Гассиев начал чаще комбинировать. Серии атак довольно серьёзно стали тревожить немца. Он отошёл к канатам и попробовал действовать строго от обороны. При этом не было ощущения, что Питер напуган или потерян. Скорее, работала его тактика на бой.
Бой Мурат Гассиев — Питер Кадиру
Фото: РИА Новости
В третьей трёхминутке у Кадиру начались проблемы. А всё потому, что Гассиев послушал подсказки из угла и действительно включился на максимум. Было понятно, что Мурат изучил оппонента, всё понял и подобрал оптимальные приёмы для доминации над соперником. А в четвёртом раунде Питер совсем закрылся. Россиянин стал увеличивать тоннаж своих атак. Правда, в одном из моментов Кадиру достаточно неожиданно перехватил инициативу и попробовал потревожить Гассиева. Однако Мурат спокойно переждал этот момент, особенных проблем у него не возникло.
В пятой трёхминутке стало понятно, что Питер окончательно почувствовал себя комфортно. Он полностью контрил все опасные атаки, снижая их вес. Но Гассиев от этого не останавливался. Он лишь шёл вперёд и искал варианты решения ситуации. И в шестом раунде всё это сказалось. Кадиру начал пропускать большое количество ударов и зажался в своём углу. А Мурат почувствовал вкус крови. Он только перешёл к добиванию, как из угла немца уже полетело полотенце. Команда Питера решила «спасти» своего боксёра. А Гассиев совершенно заслуженно забрал победу.
Мурат оказался сильнее и защитил чемпионский пояс по версии WBA. Поэтому теперь его ждут очень серьёзные испытания. Топы дивизиона с нетерпением ожидают возможности побороться за заветный титул. И впереди у Гассиева – огромная перспектива поединков с приставкой «супер».