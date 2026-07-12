Чуда не случилось. Крылов проиграл Уиттакеру нокаутом

Четыре года назад Никита Крылов считался одним из претендентов на титул в полутяжёлом дивизионе UFC. Россиянин шёл на серии из трёх над хорошими соперниками, включая Андреаса Густафссона. Но всё изменила тяжёлая травма: Шахтёр не дрался целых два года и серьёзно «заржавел». Возвращение получилось неудачным, Никиту быстро нокаутировал Доминик Рейес. Вскоре Крылов проиграл досрочно ещё раз, на этот раз не справившись с Богданом Гуськовым. Казалось, что карьера россиянина в лиге под угрозой, но он вовремя одержал победу над Модестасом Букаускасом. И получил очень крутого оппонента на UFC 329.

Роберт Уиттакер — легенда среднего весового дивизиона. Когда-то австралиец был там крутым чемпионом, но даже после потери пояса продолжал устраивать красивые поединки. Однако последние годы получились смазанными: сначала Уиттакеру сломал челюсть Хамзат Чимаев, потом экс-чемпион уступил в жуткой рубке Ренье де Риддеру. После чего 35-летний боец решил сменить дивизион и подняться в полутяжёлый вес. Решение откровенно удивило, учитывая, что и в среднем весе Уиттакер выглядел далеко не самым крупным. Впрочем, показать, насколько хорош или плох Роберт будет в новом дивизионе, должен был как раз бой с Крыловым.

Никита сразу пошёл вперёд: сначала попытался залезть в борьбу, потом стал агрессивно атаковать в стойке. Как и ожидалось, он выглядел значительно габаритнее соперника. Уиттакер не терял самообладания, защищался и работал на контратаках. Тем не менее, россиянин зажал соперника у сетки и там минуту контролировал, пытаясь выйти на сабмишен. Поднявшись, Уиттакер донёс до Шахтёра несколько сдвоенных прямых в голову, значительно превосходя в скорости на руках — Крылов много наполучал и проиграл концовку раунда.

Во втором раунде Крылов пошёл в смелые размены. Поначалу он выглядел хорошо, но к середине раунда снова стал стал немного застаиваться — и тут же получил джебы в голову. В какой-то момент Никита сбил австралийца, у которого явно была проблема с ногой, очередным хорошим лоу-киком, однако Роберт тут же отстрелялся отличной серией. Шахтёр однозначно проиграл вторую пятиминутку и был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне.

Третий раунд снова начался с удачных прямых Уиттакера. На исходе первой минуты Роберт пробил точно в челюсть боковым: Никита схватился за лицо и отказался драться — скорее всего, он получил травму. Увы, чуда не случилось, Крылов проиграл экс-чемпиону UFC.