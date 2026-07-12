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Пэдди Пимблетт — Бенуа Сен-Дени: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC 329, 12 июля 2026 года

Звезда Пимблетта снова горит! Британец уничтожил Сен-Дени за минуту
Яхья Гасанов
UFC 329: Пэдди Пимблетт — Бенуа Сен-Дени
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Блестящее выступление Пэдди.

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США на «T-Mobile Arena» состоялся большой турнир UFC 329, украсивший Международную неделю боёв. В соглавном событии вечера прошёл поединок топовых легковесов — Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта, занимающих пятое и шестое места в рейтинге дивизиона.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

Не так давно Сен-Дени в статусе топ-проспекта потерпел два чувствительных поражения. Сначала экс-спецназовец не осилил Дастина Порье, а затем не справился с Ренато Мойкано. Тем не менее, после смены тренера Бенуа перезагрузился и подошёл к поединку с Пимблеттом на впечатляющей серии из четырёх финишей, которая вывела французского бойца в топ-5 рейтинга лёгкого веса. Пострадали от Сен-Дени Кайл Преполек, Маурисио Руффи, Бенеил Дариуш и Дэн Хукер. Так француз приблизился к топам, а потенциальная победа над Пимблеттом могла бы обеспечить Бенуа поединок с кем-то из топ-3.

Пэдди на UFC 329 возвращался после первого поражения под эгидой организации. В январе Пимблетт бился в главном событии первого номерного турнира года и проиграл единогласным решением судей Джастину Гейджи. На кону в том поединке стоял пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе. Так Пимблетт потерял возможность титульника с Илией Топурией, но трезво оценил неудачу — даже перед встречей с Сен-Дени британец рассуждал, что одной победы ему не хватит для нового шанса на пояс. На бумаге противостояние Пимблетта и Сен-Дени обещало бескомпромиссную бойню в октагоне, и, что интересно, недавний претендент подошёл к новому поединку в статусе андердога.

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Сен-Дени традиционно начал очень агрессивно — полетел с комбинациями на руках, попробовал сразу достать до головы, выбросил хай-кик и тут же пошёл в ноги. Пимблетт, не успевший ничего выбросить в стойке, был готов к такому повороту и тут же закрыл захват на гильотину. Сен-Дени, конечно, попытался сменить позицию и выбраться, но тщетно — Пэдди закрыл удушающий накрепко и менее чем за минуту «задушил» француза.

Ужаснейшее выступление от Сен-Дени, который попадался на гильотину даже с Дастином Порье, но всё равно выбрал такой геймплан. Но это не проблемы Пимблетта — его звезда снова горит во всю силу. Это самый быстрый финиш британца в UFC. А Сен-Дени снова провалил важнейший бой.

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