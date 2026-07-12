Макгрегор сломался на первой минуте. Не такого мы ждали

В последние пару лет верить в возвращение Конора Макгрегора уже не хотелось. Ирландец периодически выдавал заявления о том, что вот-вот вернётся в спорт, но веры ему не было. За долгие годы простоя Конор прославился лишь скандалами, судебными исками, ну и участием в шоу The Ultimate Fighter. Когда объявили бой Макгрегора с Максом Холлоуэем на UFC 329, мы в редакции были практически уверены, что Ноториус в итоге не доберётся до октагона. Сломает палец, ноготь, просто откажется без объяснения причин — что угодно. И следует признать нашу неправоту, ведь Макгрегор всё-таки вышел на бой. Пусть и с оговорками.

Выбранный полусредний дивизион для Конора был удобным, поскольку в лёгкий вес он уже вряд ли сможет залезть. Соперника формально тоже нашли подходящего, ведь Холлоуэй точно не из тех ребят, кто будет вязать ирландца в борьбе. Вот только Макс, в отличие от Макгрегора, все последние годы был максимально активен. Да, два из трёх последних боёв гаваец проиграл, но это лишь означало дополнительную мотивацию. Неудивительно, что фаворитом считался именно Холлоуэй, хотя некоторые эксперты продолжали верить в Макгрегора даже после такого простоя. Увы, все эти расклады не имели никакого значения.

Ирландец на первых секундах бросился вперёд с хай-киком и как-то неловко упал. Поднялся, потом упал ещё раз. И ещё раз. Холлоуэй бил упавшего Макгрегора, но как-то неохотно: Макс несколько раз сигнализировал, что у соперника травма. И действительно, почти сразу Конор отказался от продолжения боя и захромал к своему углу. На повторе стало ясно, что ирландец неудачно упал во время того самого стартового хай-кика, а впервые он захромал ещё во время подъёма в октагон. Вот поэтому поединок и закончился, даже не начавшись.

Получили ли мы то, что хотели? Конечно, нет. Но ругать Макгрегора не хочется. Будем надеяться, что он ещё вернётся в бои. Ну а еcли нет — это в любом случае была славная охота.