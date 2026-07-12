Что с ногой Макгрегора? Изучили скандальную травму

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC 329. И завершился он совершенно не так, как многие ожидали. Долгожданное возвращение Конора Макгрегора спустя пять лет обернулось настоящей драмой: ирландец на первых же секундах поединка против Макса Холлоуэя травмировал ногу и был вынужден прекратить бой, практически и не начав его.

Последний бой Конора состоялся пять лет назад, и тогда он тоже завершился серьёзной травмой. Макгрегор сломал левую ногу, неудачно оступившись в концовке первого раунда. Травма была серьёзной: ирландец перенёс операцию, после чего долго восстанавливался. Так что были вопросы относительно того, насколько Конор готов в физическом плане, полностью ли восстановилась его нога и не повлияет ли эта травма на его возвращение.

Макгрегор уверял всех, что находится чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру, что его ничего не беспокоит и что он готов к великому возвращению. Увы, возвращение получилось ужасным. Внимательные фанаты могли заметить неладное ещё на выходе Конора в октагон: когда Макгрегор раздевался перед тем, как зайти в клетку, он пошатнулся . Возможно, это была случайность и ирландец просто оступился, а возможно, на бой Конор уже выходил с травмой. Непосредственно перед началом поединка, уже после того, как Макгрегор и Холлоуэй пожали друг другу руки в клетке, ирландец несколько раз посмотрел на свою правую ногу – именно её он в итоге и травмировал. Это тоже наталкивает на мысль, что Конор выходил на бой не в оптимальных кондициях.

Ключевой момент поединка, если то, что произошло в главном событии UFC 329, можно вообще назвать боем, – прыжок Макгрегора на первых секундах. Ирландец молниеносно бросился на Холлоуэя с хай-киком в разножке, а после удара неудачно приземлился на опорную правую ногу и упал. Дальше последовал ещё один хай-кик от Конора – но снова с падением. Очевидно, что правое колено Макгрегора уже не выдерживало нагрузки и ирландец не мог держать равновесие. Конечно, точный диагноз будет известен позже, когда Конор сделает МРТ, но пока это очень похоже на разрыв «крестов» — самую распространённую травму футболистов . Связки колена Конора не выдержали его приземления после прыжка, и всё было кончено для ирландца.

Бой Макгрегора с Холлоуэем Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Макгрегор выдержал град ударов от Макса в партере, поднялся в стойку и попытался выбросить левый прямой, но снова упал. В том моменте уже даже Холлоуэй обращал внимание рефери на то, что с ногой Макгрегора происходит что-то неладное. Конор продолжил поединок, но буквально в следующем эпизоде сам же его и завершил. На этот раз Макгрегор пошатнулся уже без ударов, схватился за правое колено, и рефери наконец остановил поединок.

Конор Макгрегор почувствовал проблемы с коленом Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Интересно, что после первого боя с Максом, состоявшегося 13 лет назад, Конор тоже травмировал ногу: у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, но левой ноги. То есть основные травмы у Конора были связаны с ведущей левой ногой, а теперь добавилось очередное повреждение, но уже на правой ноге . Насколько оно серьёзное – будет известно позднее. После поединка ирландца осматривал врач и Конор указывал ему именно на колено, многочисленные повторы тоже говорят о том, что именно приземление ирландца в первом же прыжке привело к травме правого колена.

Тот самый удар ирландца в прыжке Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Макгрегор покинул октагон самостоятельно, в отличие от поединка с Порье, когда его уносили на носилках. Прихрамывал он не сильно, во всяком случае визуально не казалось, что травма Конора слишком серьёзная. Но проблемы со связками колена очевидны, и они не позволили ему провести полноценный поединок.

Неизвестно, насколько выбыл Конор, в ближайшее время он пройдёт обследование, после чего уже будут известны сроки восстановления. Но нужно ли Макгрегору снова возвращаться в октагон? Большой, а точнее, огромный вопрос. Два последних поединка закончились травмами, очевидно, что тело Конора уже не выдерживает тех нагрузок, которые он ему даёт. И вряд ли ситуация станет лучше к следующему поединку – есть ощущение, что будет только хуже. Так что ирландцу точно нужно хорошо подумать над своим будущим: вероятно, бои для него уже останутся в прошлом.