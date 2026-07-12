Стивсон уже разрывает в UFC! Гейбл дебютировал брутальным нокаутом

В Лас-Вегасе завершился масштабный турнир UFC 329, где основное внимание было приковано к возвращению в октагон Конора Макгрегора. Но, помимо поединка ирландца с Максом Холлоуэем, в карде вечера были и другие интересные противостояния. Так, в промоушене дебютировал олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон – потенциальная суперзвезда лиги. Протеже Джона Джонса выданные ему авансы оправдал сполна, нокаутировав Элишу Эллисона в первом раунде.

О том, что Стивсон может стать большой звездой в ММА, говорят с момента его дебюта. Гейблу только недавно исполнилось 26 лет, что, по меркам тяжеловесов, считается юным возрастом, но в его активе уже есть огромный борцовский бэкграунд. Американец трижды выигрывал юниорский чемпионат мира по вольной борьбе, в 2021 году стал победителем отборочного турнира на Игры в Токио, после чего завоевал золото Панамериканского чемпионата и непосредственно Олимпиады.

После триумфа на Олимпийских играх Гейбл попробовал себя в реслинге, параллельно продолжая выступать и по борьбе. Но в 2025 году Стивсон заявил, что собирается покорять мир смешанных единоборств. Гейбла под своё крыло взял не кто-нибудь, а сам Джон Джонс , что уже говорит о многом.

«Кормье будет ещё ниже в рейтинге величайших тяжеловесов всех времён, поскольку мой перспективный боец Гейбл Стивсон в три раза круче Даниэля Кормье, так что он так или иначе всегда будет в моей тени», – приводит слова Джонса Bloody Elbow.

Гейбл Стивсон и Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ММА Гейбл дебютировал с трёх досрочных побед, на которые он затратил чуть больше шести минут в сумме. При этом Стивсон вовсю продемонстрировал свою ударную мощь – все три победы были одержаны нокаутами. Да, соперники у него были далеко не самые статусные, но тем не менее темп, который взял Гейбл, впечатлял. И, конечно, Дана Уайт не был бы самим собой, если бы не подписал потенциальную суперзвезду в свой промоушен, особенно на фоне многочисленных претензий в адрес тяжёлого дивизиона лиги.

Гейбл заявлял, что его дебют в UFC будет по-настоящему большим, видимо, намекая на турнир в Белом доме, но в итоге первый поединок Стивсона в лучшей лиге мира состоялся на UFC 329 против малоизвестного соотечественника Элиши Эллисона. Парень со скромным рекордом 4-2 и с одним проигранным поединком в UFC вряд ли тянул на роль серьёзной оппозиции, поэтому в глазах букмекеров Стивсон был огромным фаворитом. Настолько, что установил рекорд лиги, не выходя в октагон: Гейбл стал самым большим фаворитом в поединке UFC за всю историю промоушена.

И Гейбл все эти авансы оправдал. Интересно, что борьба Стивсона в этом поединке не сработала: Эллисон справился с проходом звёздного борца на первой минуте. Но Гейбла это не смутило, и он начал обрушивать на соперника жёсткие серии на руках. Удар у Стивсона действительно мощный – Эллисон «поплыл» уже почти после первого пропущенного. Элиша схитрил и взял паузу, указав рефери, что Стивсон ударил его в пах, однако на повторах было видно, что удар Гейбла был легитимным. Пауза не помогла Элише: Стивсон продолжил вкладываться в размашистые удары на руках, вставлял жёсткие колени в клинче, при этом и пропуская в разменах. Фронт-киками и мидл-киками Гейбл заставил соперника опустить защиту на корпус, после чего воспользовался моментом и оформил нокаут. Стивсон несколько раз потряс Элишу мощными хуками, добавил колени в голову, и Эллисон рухнул на пол, а рефери моментально остановил бой.

Стивсон ожидаемо одержал победу, оформив четвёртый нокаут в первом раунде в четвёртом поединке в ММА – внушительная статистика для выходца из борьбы. Интересно, что к борьбе Гейбл пока в смешанных единоборствах особо и не прибегает, демонстрируя хорошую ударную мощь. И она у него действительно есть, причём если в первых поединках Стивсон зарубался исключительно на руках, то в бою с Эллисоном действовал разнообразнее . Фронт-кики доставили сопернику проблем, Гейбл хорошо смотрелся и в клинче с мощными коленями. Достаточно цельное выступление от Стивсона, хотя, конечно, есть вопросы к защите. В моментах Гейбл сильно увлекался атакой, раскрывался и получал в ответ плотные попадания, в том числе локтями. Да, Стивсон с ними справился, но не стоит забывать, что он выступает в тяжёлом весе, и не в этом поединке, так в следующем кто-то сможет воспользоваться пробелами Гейбла в защите и отправить его на настил.

Конечно, Гейбла сейчас будут очень активно продвигать. Он большая звезда в супертяжёлом весе UFC, и уже в следующем поединке Стивсон наверняка получит в соперники рейтингового бойца. И тогда уже будет по-настоящему виден потенциал американского борца.