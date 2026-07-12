Пенсия или ещё повоюет? Что дальше для Конора Макгрегора

Эмоциональный осадок зрителей, которые раскупили билеты на UFC 329 за рекордные 240 секунд, остался явно не радужным, ведь главный бой вечера продлился 65 секунд и завершился досрочно из-за травмы ноги ирландца.

Перед турниром Конор Макгрегор обещал вернуть «старого себя», снова говорил о «голоде», уверял, что спасёт UFC, и напоминал всем, почему его называют величайшей звездой в истории промоушена. Но вместо триумфального возвращения развернулась, возможно, самая болезненная глава его карьеры. Макс Холлоуэй не просто победил ирландца – он поставил под вопрос саму идею, что Макгрегор способен вернуться на вершину после столь долгого простоя .

Теперь главный вопрос звучит совсем иначе. Не «когда Конор станет чемпионом?», а «а стоит ли ему вообще продолжать?».

Один из феноменов Макгрегора заключается в том, что поражения с точки зрения драматургии и медийного эффекта играли ему на руку. Когда Конор проигрывал Хабибу, оставалось ощущение, что он ещё способен вернуться. После боя с Дастином Порье, несмотря на перелом ноги, многие списывали всё на случайность. Даже пятилетнее отсутствие позволяло строить романтические сценарии: мол, отдохнул, восстановился, соскучился по дракам. Однако после боя с Холлоуэем все эти аргументы развеялись. «Кто знает, ведь он мог и не выходить на этот бой. И всё же вышел. Всё будет зависеть от него и от того, насколько серьёзной будет травма», – прокомментировал бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

На деле Макгрегор выглядел не как человек, у которого есть шанс вернуться в элиту, а как человек, которого современные MMA окончательно обогнали. Организм стал более подвержен травмам. А главное – исчезла аура моральной доминации. Та самая, из-за которой соперники проигрывали ещё до выхода в октагон. Символично, что человеком, поставившим эту точку, стал именно Холлоуэй.

Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор (первый бой) Фото: Jared Wickerham/Getty Images

В 2013 году молодой Макс дебютировал против набирающего обороты ирландца и проиграл единогласным решением. Тогда казалось, что их пути навсегда разошлись: один станет мировой суперзвездой, другой – просто отличным чемпионом.

Прошло 13 лет. И именно Холлоуэй оказался тем человеком, который окончательно закрыл круг.

Что теперь делать Конору? Если верить самому Макгрегору, уходить он никогда не собирается. Но сейчас вариантов действительно немного.

1. Завершить карьеру. Самый красивый вариант

Это уже не будет капитуляцией . Конор давно выиграл свою главную битву – за деньги и влияние. Он стал первым бойцом UFC, превратившимся в мирового селебрити. Продал долю в Proper No.12, построил несколько бизнесов, остаётся одним из самых дорогих спортсменов планеты независимо от результатов, оказал грандиозное влияние на рост популярности многих своих оппонентов.

Поражение Холлоуэю ничего не меняет в его наследии. Наоборот, уход сейчас позволит избежать истории, в которой бывший чемпион постепенно превращается в человека, цепляющегося за уходящий поезд и проигрывающего всем подряд.

2. Один последний денежный бой

Если кто-то способен заработать десятки миллионов после такого поражения – это только Макгрегор. Даже сейчас найдутся соперники, которые принесут огромные продажи. Например:

Майкл Чендлер – бой, который фанаты ждали несколько лет;

Нейт Диаз – четвёртая встреча после возвращения американца в UFC;

Джастин Гейджи – максимально зрелищная перестрелка.

Турнир можно продать одной пресс-конференцией.

3. Переключиться на кино

Многие забывают, что дебют в фильме «Дом у дороги» оказался вполне успешным.

Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол на премьере фильма «Дом у дороги» Фото: John Nacion/Getty Images

Да, критики спорили о его актёрских способностях, однако харизма Макгрегора на экране работает почти так же хорошо, как раньше работала в клетке. Агрессивный, громкий, обаятельный антагонист – роль, для которой не нужно ломать себя. Голливуд сегодня гораздо безопаснее октагона. И, возможно, прибыльнее.

4. Стать лицом UFC, а не бойцом

Дана Уайт прекрасно понимает ценность Макгрегора. Конор способен продавать турниры даже без собственного участия. Почему бы не стать постоянным аналитиком крупных шоу, капитаном нового сезона The Ultimate Fighter, амбассадором международных турниров UFC или человеком, который раскручивает будущих звёзд? Промоушен давно перестал быть только про драки.

5. Попробовать ещё раз — но уже без чемпионских амбиций

Это самый рискованный путь. Если Макгрегор действительно любит драться, никто не запрещает ему продолжать. Но тогда придётся признать очевидное: титульная гонка закончилась. Никаких разговоров про Ислама, Топурию или чемпионские пояса. Только интересные, медийные поединки с ветеранами и бывшими претендентами. В этом нет ничего унизительного. Через такую трансформацию проходили Андерсон Силва, Тони Фергюсон, Дональд Серроне и многие другие легенды.

Вопрос уже не в победах

Самое удивительное заключается в том, что даже после столь тяжёлого поражения Конор остаётся главным героем в MMA. Любой его следующий шаг станет новостью мирового масштаба. Любое интервью разлетится на миллионы просмотров. Любая фотография из зала снова породит слухи о возвращении. Но октагон помнит всё. Результат прошедшего боя оказывает колоссальный эффект на дальнейший путь самого влиятельного бойца UFC.

Прошедшая ночь показала: легендарный Конор Макгрегор всё ещё способен собирать полные арены, но уже неспособен диктовать условия внутри октагона. И если поражение от Макса Холлоуэя действительно станет последним боем ирландца, то история заиграет красками почти литературного произведения.