Российские дебюты в PFL, схватка Царукяна и Ковингтона. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая будет особенно насыщенной для любителей единоборств. В Казахстане состоится турнир ACA 205 сразу с двумя титульными поединками. В PFL отечественные фанаты увидят два российских дебюта от Александры Савичевой и Гамида Хизриева, которому предстоит провести поединок против внука Мохаммеда Али. На турнире UFC столкнутся два экс-чемпиона – Дрикус дю Плесси и Камару Усман. А лига RAF порадует схваткой Армана Царукяна и Колби Ковингтона, а также возвращением в спорт Бена Аскрена.

17 июля. Муслим Магомедов – Эльмар Гасанов

В Алма-Ате состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 205. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в полутяжёлом весе: Муслим Магомедов проведёт защиту пояса против Эльмара Гасанова. Магомедов в профессиональной карьере не знает поражений: на счету Муслима 16 побед в 16 боях. Впервые Муслим завоевал чемпионский пояс АСА ещё в 2021 году, в декабре прошлого года Магомедов снова вернул себе титул, победив Адлана Ибрагимова со сломанным пальцем. В соперниках у Муслима будет Эльмар Гасанов, который на том же декабрьском турнире выиграл претендентский поединок у Фаридуна Одилова. Всего же на счету Эльмара 12 побед при одном поражении, последние пять поединков он забрал и теперь жаждет завоевать чемпионский пояс.

17 июля. Джосиел Силва – Ренат Ондар

В соглавном событии турнира АСА 205 состоится ещё один титульный поединок – в наилегчайшем весе. В феврале прошлого года новым чемпионом лиги стал бразилец Джосиел Силва. Мясник неожиданно для многих победил Павла Витрука и забрал у него титул, а следом нокаутировал бывшего чемпиона АСА Олега Борисова и защитил пояс. Последний поединок Джосиела остался без результата: в бою против Александра Подлесного во втором раунде Силва совершил тычок в глаз, после чего Подлесный не смог продолжить бой. Теперь у Джосиела другой соперник по титульному поединку – Ренат Ондар. Бульдозер выступает в АСА с мая 2023 года, за это время он провёл шесть поединков и во всех одержал победы. Всего же в активе Рената 16 побед при четырёх поражениях.

17 июля. Артём Резников – Заур Гаджиев

В карде турнира АСА 205 в Казахстане состоится принципиальный поединок между Артёмом Резниковым и Зауром Гаджиевым. Резников – известный боец АСА, который выступает в промоушене давно и передрался со всеми топовыми бойцами лиги, правда, в большинстве случаев проиграл. В последних семи поединках у него пять поражений. Поединок против Гаджиева будет для Артёма особенным, потому что между бойцами возник серьёзный конфликт, который едва не перерос в драку на одной из очных встреч Заура и Артёма. Теперь им предстоит выяснить отношения в клетке. У Заура 13 побед при пяти поражениях, в АСА он провёл два поединка и в обоих победил.

АРТЁМ РЕЗНИКОВ Фото: Из личного архива Артёма Резникова

18 июля. Андрей Шешин – Иван Никонов

В Екатеринбурге состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 20. В карде вечера пройдёт претендентский поединок в лёгком весе между Андреем Шешиным и Иваном Никоновым. Поединок двух ярких кулачников не оставит равнодушным любителей боёв на голых кулаках. И Шешин, и Никонов любят закатывать жёсткие бои, особой мотивации им добавит претендентский статус противостояния. Победитель станет обязательным претендентом на кулон в лёгком весе, которым владеет Иван «Мастак» Нушкин.

В ночь с 18 на 19 июля. Александра Савичева – Андреа Васкес

В Остине, США, состоится турнир PFL, где выступят в том числе и российские бойцы. Так, ивент в Штатах станет дебютным для Александры Савичевой. Александра начала карьеру в 2022 году в RCC, после выступала в лигах One Championship и Octagon, а последние два поединка провела в LFA. Всего на счету Савичевой семь побед и два поражения. В соперницах у неё будет мексиканка Андреа Васкес. Васкес большинство поединков провела в лиге LUX, где была чемпионкой, а в апреле дебютировала в PFL, правда, неудачно: она проиграла Челси Хаккет. Всего в активе мексиканки восемь побед и три поражения.

В ночь с 18 на 19 июля. Гамид Хизриев – Бьяджо Али Уолш

Ещё одним российским дебютантом PFL на турнире в Остине станет Гамид Хизриев – младший брат чемпиона лиги в полулёгком весе Тимура Хизриева. Хизриев идёт в профессиональных ММА без поражений, выиграв четыре поединка из четырёх. Изначально он должен был встретиться с также непобежденным Лоренцо Паренте с идентичным рекордом, но поединок сорвался. И теперь Хизриеву предстоит бой против внука Мохаммеда Али – Бьяджо Али Уолша. У родственника легендарного боксёра за плечами пять поединков в ММА, все пять он провёл в лиге PFL, выиграв четыре из них.

В ночь с 18 на 19 июля. Дрикус дю Плесси – Камару Усман

В Оклахоме, США, состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 281. Основное внимание турнира будет приковано к поединку двух бывших чемпионов организации – Дрикуса дю Плесси и Камару Усмана. Дрикус возвращается после болезненного поражения от Хамзата Чимаева – он без шансов уступил Борзу и потерял титул в среднем весе. Хотя до этого южноафриканец шёл на солидной серии из девяти побед в UFC, в том числе дважды защитив пояс. В соперниках у Дрикуса будет экс-чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман. Нигерийский кошмар некогда был одним из самых доминирующих бойцов лиги, он защитил титул в полусреднем весе пять раз, после чего дважды проиграл Леону Эдвардсу. В октябре 2023 года Усман дебютировал в среднем весе, где дал очень конкурентный бой Хамзату Чимаеву, в отличие от того же дю Плесси. В последнем бою Камару доказал, что его ещё рано списывать со счетов: Усман без проблем разобрался с Хоакином Бакли и теперь возвращается в средний вес.

В ночь с 18 на 19 июля. Арман Царукян — Колби Ковингтон

В США состоится очередной турнир борцовской лиги RAF, который не обойдётся без главной звезды — Армана Царукяна. Второй номер лёгкого веса UFC на прошлых выходных выиграл у Куата Хамитова и уже через неделю проведёт новую схватку. На этот раз соперник будет более именитый — бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон. Ковингтон, как и Царукян, идёт в RAF без поражений, выиграв три схватки, поэтому их встреча вызывает особый интерес у фанатов.

В ночь с 18 на 19 июля. Бен Аскрен — Белал Мухаммад

Турнир RAF будет особенным, потому что в рамках вечера в спорт вернётся бывший чемпион Bellator и боец UFC Бен Аскрен. Аскрен не так давно испытывал серьёзные проблемы со здоровьем: после тяжёлой пневмонии Бену пересадили лёгкие. Тем не менее Аскрен возвращается на ковёр и проведёт схватку с бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом. Как бы ни закончилась схватка, Бен точно выйдет из неё победителем.

В ночь с 18 на 19 июля. Вячеслав Борщёв — Элвин Брито

В США состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle. Возглавит его бывший боец UFC Вячеслав Борщёв. Слава Клаус покинул лучшую лигу мира после серии поражений и теперь решил попробовать себя в поединках на голых кулаках. В соперниках у него будет опытный кулачник Элвин Брито, за плечами которого 14 боев в BKFC и чемпионский пояс лиги в полусреднем весе.