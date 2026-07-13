Долгожданный дебют Стивсона в UFC состоялся. Что мы увидели?

Гейбл Стивсон — один из тех редких бойцов, которые были на слуху ещё задолго до перехода в UFC. И бэкграунд у 26-летнего американца тоже мощный: олимпийский чемпион по вольной борьбе, побеждал в престижном чемпионате NCAA, выступал в профессиональном реслинге и лишь в 2025 году заявился в профессиональные ММА. Ну и, конечно, фигура Джона Джонса, взявшего Стивсона под крыло, играла большую роль в продвижении потенциальной звезды.

Скорее всего, именно благодаря Джонсу Стивсон попал в UFC с рекордом 3-0 . Заранее было объявлено, что Гейбл дебютирует в промоушене на Международной неделе боёв, а в соперники дали Элишу Эллисона. Он, разумеется, храбрился и заявлял, что его не смущает статус «жертвы», которым его наделили эксперты и болельщики. На деле продержаться против восходящей звезды удалось лишь половину раунда. Стивсон сразу пошёл в прессинг, набрасывая множество ударов, и в итоге просто забил Эллисона у сетки, оформив очередной финиш. Теперь у Гейбла 4-0, четыре досрочные победы в первом раунде и успешный дебют в UFC . Но на самом деле в этом бою больше интересовал не результат, потому что он был максимально ожидаемым, а то, что именно покажет Стивсон.

Материала получилось маловато, однако кое-что подметить удалось. Главное слово, которым пока можно описать Стивсона — сырой . Но это не критика, просто данность. Не забываем, что человек из вольной борьбы пришёл в ММА только в прошлом году, за это время сложно быстро наработать отточенную ударку, адаптировать борьбу под смешанные единоборства и связать всё это воедино. Что у Гейбла получалось хорошо — кики. Очень хорошие, быстрые фронт-кики , которыми Стивсон сбрасывал Эллисона к сетке, явно доставляя ему дискомфорт. Плюс облик-кики — опасный, но вполне легальный удар, который, впрочем, может травмировать соперника. В этом аспекте явно видна школа Джонса, он тоже частенько вставлял облик-кики и в целом эффективно работал ногами. Стивсон быстро подхватил этот аспект.

Гейбл Стивсон на турнире UFC 329 Фото: Ian Maule/Getty Images

Что смутило в перформансе Гейбла? Слишком агрессивно сокращал дистанцию и в результате этого пропускал лишнее , в том числе очень тяжёлый локоть в голову. Крепкий держак — это хорошо, однако такой контроль дистанции и такие сближения — уже не очень. Это приводило к хаотичным разменам, которые не всегда проходили гладко для Стивсона. Более матёрый и тяжело бьющий соперник может и наказать. Плюс мы практически не увидели борьбы. Была только одна робкая попытка пойти в ноги , но Эллисон легко защитился, а Гейбл особо не настаивал. Однако интересно проверить, насколько хорошо (или плохо) Стивсон встроил свою самую сильную сторону в свой ММА-стиль и адаптировал ли борьбу под смешанные единоборства в клетке.

По этому поводу Гейбл уже сказал на пресс-конференции после успешного поединка: «Я большой фанат Даниэля Кормье, и я сказал ему, что мне не нужно использовать свою борьбу. Я хотел показать свои ударные навыки на этот раз, но не удивляйтесь, если буду смешивать стили в будущем».

Гейбл Стивсон на турнире UFC 329 Фото: Ian Maule/Getty Images

Резюмируем дебют Стивсона: из плюсов — отлично поставленные кики, прессинг, достаточно тяжёлые и быстрые руки. Из минусов — излишняя раскрытость, особенно на сближении, проблемы с защитой. Чего не увидели: борьбы, микса всех навыков и наработок. И пока не поняли, насколько долго Стивсон может держать такой высокий темп, который он сразу задал . То есть в плане кардио Гейбл ещё не проверен, что нормально для человека, который все бои завершает в пределах трёх-четырёх минут.