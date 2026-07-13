Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём

Минувшие выходные стали настоящим разочарованием для фанатов смешанных единоборств. Весь мир ждал легендарное возвращение в октагон Конора Макгрегора. А закончилось всё максимально прозаично и грустно. Поединок был остановлен уже через 69 секунд после начала. Ноториус получил травму и продолжить бой не смог. Карьера ирландца в UFC – штука спорная. С одной стороны, он стал двойным чемпионом организации и главной суперзвездой промоушена. А с другой – многие по-прежнему считают, что его наследие не спортивное, а именно медийное, завязано на умении вести трэш-ток и развлекать публику.

В UFC Конор ворвался весной 2013 года. На тот момент молодой ирландец уже имел поражения в пассиве, заходил в лучший промоушен на планете он с рекордом 12-2. Поэтому далеко не все строили какие-то иллюзии относительно будущего бойца. А сам Макгрегор делал всё, чтобы зарабатывать боями на жизнь. Но в UFC очень быстро увидели, на что на самом деле способен этот худощавый ирландец. И речь даже не про уровень ударки или умение красиво вырубать оппонентов. Макгрегор был «голодным» и злым . Поэтому прогревал свои поединки так, что позавидовал бы каждый.

Титул временного чемпиона организации был заработан уже через два года. Согласитесь, очень быстрый карьерный рост в UFC. Многие действующие бойцы ждут долгие годы, чтобы всё-таки сразиться за пояс. А у Конора этот путь вышел быстрым. Список соперников получился красноречивым. Маркус Бримейдж, Макс Холлоуэй, Диегу Брандан, Дастин Порье и Деннис Зифер. Макгрегор получал в оппоненты парней, с которыми можно было жёстко зарубиться в стойке. Его намеренно оберегали от оппозиции с сильным партером . В этом компоненте у Ноториуса возникли проблемы. Достаточно вспомнить, что до попадания в UFC у Конора было два поражения. И оба – именно сабмишенами.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Легендарная победа Конора над Жозе Альдо – это исключительно его заслуга. Никто даже не должен сомневаться, что она была абсолютно закономерной. Да, многие пытаются списать всё на лаки-панч на 13-й секунде. Но суть в другом. Даже тут Макгрегор проявил себя медиагением. Достаточно вспомнить, как именно Конор вёл себя до поединка. Постоянные провокации, громкие речи, подлые поступки. Ирландец буквально каждый раз появлялся на публике для того, чтобы ставить Жозе в неловкое положение. И Альдо выходил из себя с пугающей быстротой. На днях вновь всплыл вирусный ролик того времени. Жозе просто сидел в лобби отеля вместе со своей командой. А Макгрегор проходил мимо и испортил воздух прямо перед лицом бразильца . Естественно, реакция южноамериканца была жаркой. А Ноториус с противненькой ухмылкой продолжил свой путь, не остановившись ни на секунду.

Всё это привело к тому, что с первых же мгновений поединка Альдо выглядел «перегоревшим». Конор настолько «прогрел» оппонента, что тот позабыл про гейм-план и всё остальное. Понёсся вперёд, попался на удар Макгрегора и рухнул в нокаут. Так ирландец завоевал первый полноценный титул в своей карьере. И стал королём полулёгкого веса. Дана был просто в восторге. Он прекрасно понимал, что ирландец становится настоящей «золотой курицей», которая будет приносить грандиозную прибыль. А сам Макгрегор вряд ли понимал, каким именно окажется его дальнейшее будущее.

Конор Макгрегор Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А дальше начались кассовые поединки, которые и продемонстрировали, что со спортивной точки зрения Конор не так хорош. Но с медийной – уникален. Макгрегор перепрыгнул через дивизион и отправился сразу в полусредний вес, чтобы провести два поединка с главным гангстером UFC – Нейтом Диазом. И в первом бою уступил уже во втором раунде удушением сзади. Казалось, что даже это сыграло на руку промоушену. Конору сделали реванш, он победил Диаза решение большинства судей. И всё равно вышел из ситуации победителем. Он выглядел смельчаком, запрыгнувшим настолько высоко, показавшим себя круто против Нейта.

В такой ситуации возвращение в лёгкий вес выглядело абсолютно закономерным решением. Наверное, на тот момент любому другому бойцу нужно было бы сначала показать себя в этом дивизионе, чтобы заполучить титульные поединок. Но не Конору. Он сразу сошёлся с Эдди Альваресом и победил американца нокаутом во втором раунде. Возникало небольшое ощущение несправедливости по отношению к топам лёгкого веса. Однако всё это делалось для того, чтобы поскорее свести в клетке двух «великанов» индустрии – Конора и Хабиба Нурмагомедова .

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

А дальше розовые очки относительно невероятных навыков Конора стали биться стёклами внутрь. И делали фанатам ирландца очень больно. Да, все его следующие поединки – в истории. Даже противостояние с Дональдом Серроне ждали с невероятным напряжением. Но началось всё с Хабиба. Нурмагомедов деклассировал Конора. Да, дело дошло до четвёртого раунда. Но лишь потому, что россиянин хотел максимально насладиться моментом. По ощущениям, Орёл мог закончить всё намного раньше и спокойнее. Однако был нацелен именно на то, чтобы «потрепать» ирландца. Макгрегор выглядел невзрачно на фоне такого грозного оппонента. И совершенно точно показал не выступление чемпиона.

Достаточно посмотреть на записки судей на момент остановки, чтобы понять абсолютно всё. Конор выиграл лишь один раунд – третий. А первый и второй отдал – 9-10 и 8-10 . В раунде под номером «два» вообще было ощущение, что рефери сильно сдерживался, чтобы не остановить избиение. В четвёртом раунде всё было закончено. Макгрегор проиграл. Двойной чемпион капитулировал так, что у всех скептиков появилась прекрасная возможность накинуться с огульной критикой.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Видимо, в тот момент у Конора забрали его дух Ноториуса. После 15 месяцев простоя Макгрегор вернулся. Но лишь для того, чтобы избить ветерана – Серроне. Даже в тот момент ирландцу подобрали самый идеальный вариант. Не стали сразу бросать под топов, а приняли решение дать «жертву» на растерзание. Как итог, лёгкий триумф за 40 секунд. Для чего? Чтобы вновь доказать всему миру, что Конор в порядке. Но уже тогда Макгрегор оказался в тупике. Он потерял «голод», пресытился деньгами и известностью. Поэтому совершенно закономерно проиграл два поединка с Дастином Порье.

В первом бою Бриллиант разобрал соперника нокаутом. А во втором Конор сломал ногу. Кто-то может сказать, что это лишь случайность. Однако, наверное, она была абсолютно закономерным итогом всего того, что Макгрегор делал до этого. А вёл он не самый спортивный образ жизни . Одно злоупотребление алкоголем чего только стоит. С медийной точки зрения Конор оставался невероятной глыбой. Но со спортивной – рассыпался, как карточный домик.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Вот и нынешнее возвращение Конора оказалось показательным. Оно развенчало миф, что Макгрегор всё это время усердно тренировался. Пожалуй, так должно было случиться. Весь мир увидел, что ирландец – невероятный проект UFC, который по-прежнему собирает стадионы, приковывает к себе запредельное внимание и доминирует в этом плане с огромным запасом. Но он не классический спортсмен, который будет до 45 лет держать режим, пахать по восемь часов в зале и отдавать всего себя для результата. И, пожалуй, за это Конора и любят.