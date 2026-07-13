Пора отдать Пимблетту должное. Он будет угрозой для любого топ-бойца

Из-за того, как сложился главный бой вечера на UFC 329 с участием Конора Макгрегора, получилось так, что шоу украл Пэдди Пимблетт, бившийся с соглавном событии . Британец встретился с Бенуа Сен-Дени, был андердогом в этом поединке (хотя недавно открывался фаворитом в бою с Джастином Гейджи), но в итоге выдал очень яркое выступление, задушив соперника за одну минуту. Да, был бездарный геймплан от Сен-Дени, однако впечатляет то, как жестоко Пимблетт наказал его за ошибку.

Такая победа Пэдди и его возвращение в топ-5 рейтинга лёгкого веса открывают множество возможностей для UFC и самого британца. Неплохо для человека, который всерьёз думал о возможности завершить карьеру, если не победит : «Где-то четыре-пять недель назад я говорил: если я не выиграю этот бой, то какой смысл драться? Мне лучше уйти, если я не могу победить Бенуа. Если я не могу побить его, то никогда не стану чемпионом мира, а ради этого я всё это и делаю. А потом Джастин Гейджи победил Илию Топурию, и это был один из самых сильных пинков под зад, которые я когда-либо получал. Это зажгло во мне огонь».

Теперь и отношение к Пимблетту изменится. Год назад это был боец, которого слишком откровенно тащат к вершине, дают в соперники ветеранов, которых он порой не так уверенно проходит. Оказалось много возмущений по поводу титульного шанса для Пэдди, хотя и было понятно, что сыграли роль фанатская любовь и медийность британца. Теперь положение меняется. Победа над Сен-Дени впечатлила, никто ранее француза не сабмитил, а Пимблетт брутально задушил его до отключки, причём очень умело перекрыл все попытки Бенуа (тоже умелого грэпплера) выбраться из захвата. Такая победа над человеком, который заслуженно прорубил себе путь в топ-5, повышает акции британца . Но был ещё бой с Гейджи, в котором Пимблетт проиграл решением. Однако после того, как Джастин стал чемпионом, заставив Илию Топурию закончить бой на стуле, на выступление Пэдди взглянули иначе. Он падал, вставал и умудрялся идти вперёд после того, как получил солидный урон.

Пэдди Пимблетт Фото: Ian Maule/Getty Images

Теперь всем очевидно, что Пимблетт станет угрозой для любого топ-соперника . Пэдди уже говорил, что после встречи с Сен-Дени нужен будет ещё один бой, чтобы заслужить новый титульный шанс. Скорее всего, это окажется кто-то из топ-5: Чарльз Оливейра, Арман Царукян, Макс Холлоуэй, Илия Топурия. Претендентский бой практически с любым из них будет логичным и закономерным шагом для Пимблетта. Если два года назад казалось, что любой боец из топ-10 разберёт скаузера, то сейчас таких оценок нет.

Во-первых, Пэдди очень габаритный легковес и при этом отлично дышит . Не секрет, насколько сильно Пимблетт отъедается между боями, но и в поединках он выглядит довольно крупным. Как показала встреча с Гейджи, это не мешает ему работать на протяжении 25 минут. Во-вторых, грэпплинг у Пэдди на очень хорошем уровне, он очень быстро наказывает соперников за любые ошибки . Всё это уже солидный плюс для поединков с любым из топ-4. Холлоуэя Пимблетт точно при желании переведёт, а от Оливейры и Царукяна в теории сможет защититься. С Топурией роль могут сыграть габариты. Это не значит, что Пэдди победит каждого из перечисленных, однако его уже точно нельзя просто так списывать. Пора отдать Пимблетту должное.

Пэдди Пимблетт Фото: Ian Maule/Getty Images

В чём Пэдди нужно добавить, так это в грамотности геймпланов . Зачастую они хороши, как, например, с Майклом Чендлером, которого британец просто уничтожил. Но с Гейджи этот аспект хромал, что отмечал и Дана Уайт: «На взвешивании Пэдди Пимблетт сказал: «Завтра я нокаутирую этого ублюдка». И я подумал: «Интересно». Пэдди ни разу не отошёл от этого плана в ходе боя. Даже когда его пару раз отправили в нокдаун, я всё ждал, что в конце концов ему придётся попытаться провести болевой приём и сдаться. Не думаю, что его план на бой был самым удачным».