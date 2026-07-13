15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Пэдди Пимблетт, UFC 329, последний бой Пимблетта, кто следующий соперник, карьера Пимблетта в UFC

Пора отдать Пимблетту должное. Он будет угрозой для любого топ-бойца
Яхья Гасанов
Пэдди Пимблетт — угроза для любого топ-бойца
Комментарии
Пэдди уже нельзя недооценивать.

Из-за того, как сложился главный бой вечера на UFC 329 с участием Конора Макгрегора, получилось так, что шоу украл Пэдди Пимблетт, бившийся с соглавном событии. Британец встретился с Бенуа Сен-Дени, был андердогом в этом поединке (хотя недавно открывался фаворитом в бою с Джастином Гейджи), но в итоге выдал очень яркое выступление, задушив соперника за одну минуту. Да, был бездарный геймплан от Сен-Дени, однако впечатляет то, как жестоко Пимблетт наказал его за ошибку.

Как Пэдди разобрался с Сен-Дени:
Звезда Пимблетта снова горит! Британец уничтожил Сен-Дени за минуту
Звезда Пимблетта снова горит! Британец уничтожил Сен-Дени за минуту

Такая победа Пэдди и его возвращение в топ-5 рейтинга лёгкого веса открывают множество возможностей для UFC и самого британца. Неплохо для человека, который всерьёз думал о возможности завершить карьеру, если не победит: «Где-то четыре-пять недель назад я говорил: если я не выиграю этот бой, то какой смысл драться? Мне лучше уйти, если я не могу победить Бенуа. Если я не могу побить его, то никогда не стану чемпионом мира, а ради этого я всё это и делаю. А потом Джастин Гейджи победил Илию Топурию, и это был один из самых сильных пинков под зад, которые я когда-либо получал. Это зажгло во мне огонь».

Теперь и отношение к Пимблетту изменится. Год назад это был боец, которого слишком откровенно тащат к вершине, дают в соперники ветеранов, которых он порой не так уверенно проходит. Оказалось много возмущений по поводу титульного шанса для Пэдди, хотя и было понятно, что сыграли роль фанатская любовь и медийность британца. Теперь положение меняется. Победа над Сен-Дени впечатлила, никто ранее француза не сабмитил, а Пимблетт брутально задушил его до отключки, причём очень умело перекрыл все попытки Бенуа (тоже умелого грэпплера) выбраться из захвата. Такая победа над человеком, который заслуженно прорубил себе путь в топ-5, повышает акции британца. Но был ещё бой с Гейджи, в котором Пимблетт проиграл решением. Однако после того, как Джастин стал чемпионом, заставив Илию Топурию закончить бой на стуле, на выступление Пэдди взглянули иначе. Он падал, вставал и умудрялся идти вперёд после того, как получил солидный урон.

Пэдди Пимблетт

Пэдди Пимблетт

Фото: Ian Maule/Getty Images

Теперь всем очевидно, что Пимблетт станет угрозой для любого топ-соперника. Пэдди уже говорил, что после встречи с Сен-Дени нужен будет ещё один бой, чтобы заслужить новый титульный шанс. Скорее всего, это окажется кто-то из топ-5: Чарльз Оливейра, Арман Царукян, Макс Холлоуэй, Илия Топурия. Претендентский бой практически с любым из них будет логичным и закономерным шагом для Пимблетта. Если два года назад казалось, что любой боец из топ-10 разберёт скаузера, то сейчас таких оценок нет.

Во-первых, Пэдди очень габаритный легковес и при этом отлично дышит. Не секрет, насколько сильно Пимблетт отъедается между боями, но и в поединках он выглядит довольно крупным. Как показала встреча с Гейджи, это не мешает ему работать на протяжении 25 минут. Во-вторых, грэпплинг у Пэдди на очень хорошем уровне, он очень быстро наказывает соперников за любые ошибки. Всё это уже солидный плюс для поединков с любым из топ-4. Холлоуэя Пимблетт точно при желании переведёт, а от Оливейры и Царукяна в теории сможет защититься. С Топурией роль могут сыграть габариты. Это не значит, что Пэдди победит каждого из перечисленных, однако его уже точно нельзя просто так списывать. Пора отдать Пимблетту должное.

Пэдди Пимблетт

Пэдди Пимблетт

Фото: Ian Maule/Getty Images

В чём Пэдди нужно добавить, так это в грамотности геймпланов. Зачастую они хороши, как, например, с Майклом Чендлером, которого британец просто уничтожил. Но с Гейджи этот аспект хромал, что отмечал и Дана Уайт: «На взвешивании Пэдди Пимблетт сказал: «Завтра я нокаутирую этого ублюдка». И я подумал: «Интересно». Пэдди ни разу не отошёл от этого плана в ходе боя. Даже когда его пару раз отправили в нокдаун, я всё ждал, что в конце концов ему придётся попытаться провести болевой приём и сдаться. Не думаю, что его план на бой был самым удачным».

Пэдди Пимблетт Подробнее

В любом случае теперь к Пимблетту будут относиться более серьёзно и оценивать его как вполне легитимного топа дивизиона. Сейчас, наоборот, у многих формируется тезис о том, что Пэдди побил бы бо́льшую часть бойцов из топ-15 лёгкого веса. Сложно не согласиться, потому что британец многое доказал за последний год. Теперь очень любопытно, с кем будет следующий поединок и как там Пимблетт себя покажет.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android