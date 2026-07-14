Холлоуэй – настоящий джентльмен. Как можно не любить Макса?

Реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя дал фанатам почву для размышлений о многом. И речь не только об ирландце и его фиаско. Нужно понимать, что в поединке было двое бойцов. А про Благословенного все несправедливо забывают. Макс же оформил очередную победу. Да, не самым красивым и убедительным образом. Но всё равно заслуженную. А ещё показал, что является настоящим джентльменом. Нужно понимать, что Конор прогревал поединок, не жалея вообще никого. И много раз высказывался нелицеприятно, обещал вырубить Холлоуэя, «стереть» его. В итоге же Макс стал в глазах всего мира смешанных единоборств образцом милосердия.

Холлоуэй никогда не выглядел бойцом, который сильно переживает за оппонентов. Вернее, именно в октагоне всё смотрелось именно так. Макс наносил огромное количество ударов, устраивал кровавые разборки, вырубал на последних секундах противостояний, а затем радостно праздновал прямо над телом поверженного оппонента. Но именно в противостоянии с Макгрегором внезапно продемонстрировал всем, насколько он может быть добрым, милосердным и внимательным к проблемам других парней . Возможно, таким Холлоуэй стал уже под занавес профессиональной карьеры, с возрастом. Однако факт остаётся фактом.

Началось джентльменство Макса ещё на пресс-конференциях. Он был максимально уважительным и спокойным. Холлоуэй понимал, на чьём возвращении сконцентрированы фанаты. Поэтому позволил Конору устраивать шоу и спокойно готовился к бою. Но намного больше все были в восторге от Макса по ходу самого поединка. Напомним, всё началось с активного рывка от Конора. Макгрегор попытался выбросить хай-кик, неудачно перенёс весь вес своего тела на правую ногу, после чего оказался на канвасе. Да, ирландец просил биться и не обращать ни на что внимание. Но механику тела не обманешь. Конор выставил руки так, что было видно, он не особо готов сопротивляться.

Макс показал рефери, что Макгрегор получил травму. Однако Майк Белтран призывал продолжать. Тогда Холлоуэй нанёс несколько ударов. Но «втаптывать» оппонента в канвас не захотел. Призвал Конора подняться и продолжать рубку в стойке. Макгрегор поднялся на ноги и снова рухнул. Тут уже Макс начал активнее демонстрировать рефери, что необходимо остановить поединок. Однако вновь не увидел желания от судьи. И принялся добивать. Было видно, что делал это он максимально аккуратно, без лишнего фанатизма. А ведь мог совсем иначе – вообще без жалости. Особенно после того, как Конор разгонял поединок, сколько неприятных слов сказал. Но всё-таки Благословенный вёл себя максимально корректно.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Своё поведение Холлоуэй объяснил сразу после боя. И совершенно точно растопил сердца фанатов: «Я сказал рефери: «Останови бой. Он не готов драться». А он сказал: «Дерись». Хорошо, поднимаемся [в стойку]. Он поднялся и затем попытался сделать движение, и это произошло опять, он отошёл и схватился за ногу. И он закричал. Я сказал рефери: «Завязывай, мужик. Что ты от меня хочешь?» Парень взял детей на бой . Я не собираюсь избивать раненую собаку».

И речь здесь не о последней фразе. Холлоуэй вряд ли хотел задеть Конора этими словами. Он лишь пытался сказать, что Макгрегор был травмирован. И издеваться над ним в октагоне было бы неправильно. Повторимся, учитывая слова и высказывания Ноториуса, вряд ли кто-то осудил бы Макса за жестокость. Но Благословенный действовал очень благородно. Во многом и потому, что прекрасно знает, что такое бои. А ещё цену каждой травмы, каждого повреждения.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй Фото: Cooper Neill/Getty Images

Не остановился на этом Холлоуэй и после завершения боя. Он всячески демонстрировал сопереживание сопернику. А ещё поддержал Конора после ивента: «Это не тот результат, которого мы хотели, но божий план всегда является правильным. Спасибо, Конор, за этот бой. Потребовалось много сил, чтобы выйти в октагон после всего, через что пришлось пройти за последние несколько лет. Желаю тебе скорейшего восстановления, мои молитвы с тобой . Отдельное спасибо моей семье, команде, друзьям и всем, кто поддерживал меня. Какая же удивительная жизнь у нас. Увидимся в следующий раз».

Макс никогда не был грязным или нечестным бойцом. Однако сейчас он лишний раз подтвердил, что остаётся одним из лучших в этом деле. И, что главное, не забывает быть человеком. А это намного важнее, чем победы и поражения.