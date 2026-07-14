У Анкалаева сменился соперник. Гуськов спасает UFC, но сильно рискует

25 июля в Абу-Даби пройдёт неномерной турнир UFC, который традиционно заполнен поединками с участием бойцов с постсоветского пространства. Возглавить ивент должен был бой бывшего чемпиона организации в полутяжёлом Магомеда Анкалаева с Халилом Раунтри. Любопытный матчап и тест для российского бойца на бумаге, но это противостояние сорвалось — американец получил травму и снялся с турнира .

В UFC отреагировали оперативно и уже подобрали замену, чтобы сохранить мейн-ивент — новым соперником Анкалаева стал Богдан Гуськов, у которого до этого был назначен реванш с Яном Блаховичем на 1 августа в Сербии . Но матчмейкеры UFC пожертвовали этим поединком. При этом Гуськов не был первой опцией на замену.

Магомед Анкалаев Фото: Ian Maule/Getty Images

Судя по всему, сначала бой с Анкалаевым предложили Пауло Косте : «Они позвонили. Это было вчера. Но до боя оставалось меньше 14 дней. Нужно лететь в Абу-Даби — это 16 часов пути, провести пять раундов за те же деньги и не за временный пояс. Не думаю, что сейчас это имеет смысл. Я подумал над этим, однако это действительно не имеет смысла. Сейчас я вешу 234 фунта (около 106 кг. — Прим. «Чемпионата»). Мне нужно начать очень жёсткую диету. Чтобы правильно сделать вес в полутяжёлом дивизионе, мне требуется семь-восемь недель подготовки. Это быстрее, чем в среднем весе, где мне нужно 12-14 недель, но всё равно принять бой на таком коротком уведомлении не лучшая идея».

Затем был вариант с боем Анкалаев — Блахович, получился бы любопытный реванш . Но поляк промедлил с решением: «Краткое обновление о моём предстоящем поединке. UFC сначала предложила мне сразиться с Анкалаевым. Я не был уверен, что смогу уложиться в вес. Через пару часов я подтвердил бой без какого-либо договорного веса, однако к тому моменту уже была заключена сделка с Гуськовым. Так что сейчас я жду нового соперника для турнира UFC в Сербии».

Так получился поединок Анкалаева с Богданом Гуськовым, который уже официально объявлен . Магомед уже отреагировал на изменения: «Я должен был провести бой с Халилом Раунтри на турнире UFC в Абу-Даби, но, к сожалению, он получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что он как можно скорее вернётся в октагон. Теперь моим соперником станет Богдан. Как уже говорил раньше, я готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Для меня это не имеет значения. Я всегда готов».

Изначально Анкалаев готовился под резвого и крепкого кикбоксёра с очень взрывными атаками и опасными сайд-киками в область колена. Раунтри идёт с рекордом 1-2 в последних трёх боях, однако при этом доставил множество проблем Алексу Перейре и Иржи Прохазке в проигранных поединках. Гуськов больше ставит на бокс, у него тяжёлый удар, и он уступает Раунтри в скорости. При этом оба проседают по кардио во второй половине боя, особенно если соперник ломает им привычный темп. Анкалаев был фаворитом и против Раунтри, и должен быть им против Гуськова . В случае победы (лучше яркой и досрочной) Магомед должен заявлять о своих претензиях на пояс.

Богдан Гуськов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Что касается Богдана, то ему сложнее. Анкалаев хорошо держит дистанцию, бьёт тяжело, легко может подключить борьбу и клинчи, чтобы вымотать соперника или замедлить его. Плюс ко всему короткое уведомление может сыграть роль, несмотря на то что у Гуськова был назначенный бой через неделю после турнира в Абу-Даби. Царевич провёл лагерь к трёхраундовому поединку, а в итоге должен экстренно переключаться на пять раундов против более опасного соперника и форсировать весогонку. Много факторов против Богдана .

При этом Гуськов вместо четвёртого номера рейтинга получает первого и, соответственно, шанс запрыгнуть выше, сразу став претендентом номер один на титульный бой. Афиша Карлос Ульберг — Богдан Гуськов, конечно, не будоражит воображение, но тем не менее. Кроме того, в UFC ценят такие шаги — Царевич рискует и спасает турнир и даже после поражения может рассчитывать на хороший бой в дальнейшем. Так что в любом случае шаг хороший и правильный, рисковать точно стоило.

Бонусом к этому для русскоязычных болельщиков мейн-ивент стал ещё интереснее хотя бы по вывеске — менее чем через две недели увидим встречу Анкалаева и Гуськова.