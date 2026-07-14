У Анкалаева сменился соперник. Гуськов спасает UFC, но сильно рискует

25 июля в Абу-Даби пройдёт неномерной турнир UFC, который традиционно заполнен поединками с участием бойцов с постсоветского пространства. Возглавить ивент должен был бой бывшего чемпиона организации в полутяжёлом Магомеда Анкалаева с Халилом Раунтри. Любопытный матчап и тест для российского бойца на бумаге, но это противостояние сорвалось — американец получил травму и снялся с турнира.
В UFC отреагировали оперативно и уже подобрали замену, чтобы сохранить мейн-ивент — новым соперником Анкалаева стал Богдан Гуськов, у которого до этого был назначен реванш с Яном Блаховичем на 1 августа в Сербии. Но матчмейкеры UFC пожертвовали этим поединком. При этом Гуськов не был первой опцией на замену.
Магомед Анкалаев
Фото: Ian Maule/Getty Images
Судя по всему, сначала бой с Анкалаевым предложили Пауло Косте: «Они позвонили. Это было вчера. Но до боя оставалось меньше 14 дней. Нужно лететь в Абу-Даби — это 16 часов пути, провести пять раундов за те же деньги и не за временный пояс. Не думаю, что сейчас это имеет смысл. Я подумал над этим, однако это действительно не имеет смысла. Сейчас я вешу 234 фунта (около 106 кг. — Прим. «Чемпионата»). Мне нужно начать очень жёсткую диету. Чтобы правильно сделать вес в полутяжёлом дивизионе, мне требуется семь-восемь недель подготовки. Это быстрее, чем в среднем весе, где мне нужно 12-14 недель, но всё равно принять бой на таком коротком уведомлении не лучшая идея».
Затем был вариант с боем Анкалаев — Блахович, получился бы любопытный реванш. Но поляк промедлил с решением: «Краткое обновление о моём предстоящем поединке. UFC сначала предложила мне сразиться с Анкалаевым. Я не был уверен, что смогу уложиться в вес. Через пару часов я подтвердил бой без какого-либо договорного веса, однако к тому моменту уже была заключена сделка с Гуськовым. Так что сейчас я жду нового соперника для турнира UFC в Сербии».
Так получился поединок Анкалаева с Богданом Гуськовым, который уже официально объявлен. Магомед уже отреагировал на изменения: «Я должен был провести бой с Халилом Раунтри на турнире UFC в Абу-Даби, но, к сожалению, он получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что он как можно скорее вернётся в октагон. Теперь моим соперником станет Богдан. Как уже говорил раньше, я готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Для меня это не имеет значения. Я всегда готов».
Изначально Анкалаев готовился под резвого и крепкого кикбоксёра с очень взрывными атаками и опасными сайд-киками в область колена. Раунтри идёт с рекордом 1-2 в последних трёх боях, однако при этом доставил множество проблем Алексу Перейре и Иржи Прохазке в проигранных поединках. Гуськов больше ставит на бокс, у него тяжёлый удар, и он уступает Раунтри в скорости. При этом оба проседают по кардио во второй половине боя, особенно если соперник ломает им привычный темп. Анкалаев был фаворитом и против Раунтри, и должен быть им против Гуськова. В случае победы (лучше яркой и досрочной) Магомед должен заявлять о своих претензиях на пояс.
Богдан Гуськов
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Что касается Богдана, то ему сложнее. Анкалаев хорошо держит дистанцию, бьёт тяжело, легко может подключить борьбу и клинчи, чтобы вымотать соперника или замедлить его. Плюс ко всему короткое уведомление может сыграть роль, несмотря на то что у Гуськова был назначенный бой через неделю после турнира в Абу-Даби. Царевич провёл лагерь к трёхраундовому поединку, а в итоге должен экстренно переключаться на пять раундов против более опасного соперника и форсировать весогонку. Много факторов против Богдана.
При этом Гуськов вместо четвёртого номера рейтинга получает первого и, соответственно, шанс запрыгнуть выше, сразу став претендентом номер один на титульный бой. Афиша Карлос Ульберг — Богдан Гуськов, конечно, не будоражит воображение, но тем не менее. Кроме того, в UFC ценят такие шаги — Царевич рискует и спасает турнир и даже после поражения может рассчитывать на хороший бой в дальнейшем. Так что в любом случае шаг хороший и правильный, рисковать точно стоило.
Бонусом к этому для русскоязычных болельщиков мейн-ивент стал ещё интереснее хотя бы по вывеске — менее чем через две недели увидим встречу Анкалаева и Гуськова.