Гассиев уже замахнулся на новые титулы. Есть ли шансы?

В минувшие выходные свой очередной поединок провёл российский боксёр Мурат Гассиев. Изначально его соперником был олимпийский чемпион Тони Йока, но он снялся из-за проблем со спиной, и экстренной заменой оказался Питер Кадиру. Важный момент — незадолго до боя Гассиев из регулярного чемпиона стал обладателем полноценного титула WBA , так как Александр Усик освободил пояс. Поэтому Мурат выходил на это противостояние в статусе первого российского боксёра, ставшего чемпионом в двух весовых категориях.

С Кадиру Гассиев справился очень уверенно. Представитель Германии пытался навязать конкуренцию в стартовых раундах, но в итоге сильно просел под давлением, а в начале шестого раунда всё закончилось. Мурат попал хуком слева, а следом обрушил на Питера серию мощнейших ударов, вынудив угол соперника выбросить полотенце и остановить бой. Ожидаемый исход и мастер-класс от более опытного и обученного боксёра. Это восьмая победа Гассиева в тяжёлом весе, которая вкупе с поясом WBA открывает для Мурата много возможностей.

Россиянин свою цель уже обозначил: «Конечно, в профессиональном боксе всегда в приоритете объединительные бои. У Кабайела титул WBC, у Дюбуа — WBO, пояс IBF вакантен. В первом тяжёлом весе я уже владел двумя поясами, дрался за звание абсолютного чемпиона. К сожалению, тогда не получилось. Сейчас новая страница, и мы движемся к объединению титулов ».

По словам промоутера Мурата Ала Сиесты объединительный поединок вполне реален: «Конечно, это возможно. Над этим будем работать. Думаю, следующий бой Мурата будет объединительным, скорее всего. Потому что обязательная защита нам не совсем выгодна — это еще раз нести расходы, кого‑то привозить. Объединительные бои нам выгодны. Возможны бои и с Агитом Кабайелом, и с Даниэлем Дюбуа, и с Мозесом Итаумой за хорошие деньги. Всё возможно в этом мире». В качестве потенциальной даты возвращения Сиеста назвал ноябрь или декабрь. Смущают лишь разговоры о Дереке Чисоре. Имя у британца всё ещё есть, но с точки зрения спорта противостояние совсем бессмысленное.

Мурат Гассиев Фото: Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

Что ждёт Гассиева, если он действительно пойдёт объединять пояса? Тяжёлый вес переживает процесс смены поколений. Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и примкнувший к ним Александр Усик больше смотрят в сторону денежных поединков между собой, борьба за пояса им интересна лишь факультативно — главные цели остаются другими. В лидеры выходят другие персонажи: Мозес Итаума, Агит Кабайел, Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли, Фрэнк Санчес и другие. С одной стороны, Гассиев, владеющий поясом, в хорошем положении. С другой — скорее всего, Мурат не будет фаворитом ни в одном поединке с вышеперечисленными боксёрами .

В тяжах Гассиев растерял скорость и резкость, стал сильно меньше двигаться и больше полагаться на силу удара. Для победы над многими супертяжами этого достаточно, однако тот же Итаума с Кабайелом выглядят людьми, которые вполне способны наказать за такие огрехи. Дюбуа и Уордли затянут в рубку, где включится рулетка — можно и сложить оппонента, но можно и самому упасть. Ещё несколько лет назад Гассиев мог быть фаворитом в таких противостояниях, однако нынешняя версия Мурата вызывает много вопросов даже при наличии чемпионского титула. А главное, это будет очень серьёзный скачок в уровне оппозиции, обычно это бесследно не проходит. После перехода в супертяжёлый вес Гассиев не бился с топами, а когда встретился с крепким середняком Отто Валлином, то внезапно проиграл .

Мурат Гассиев Фото: Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

Поэтому вариант с объединительными поединками выглядит амбициозно и заслуживает похвалы, но и риски высоки. Шанс потерять свой пояс тут выше, чем на приобретение нового титула. Тот же Итаума, о котором в команде Мурата часто говорят, на бумаге превосходит Гассиева в большинстве аспектов. Может, один-два боя с по-настоящему сильными и крепкими оппонентами подготовили бы Гассиева к поединкам с другими чемпионами. В рейтинге WBA есть Джаррелл Миллер, Вартан Арутюнян (оба входят в топ-5), Филип Хргович. Это хорошие соперники и заодно плавное повышение уровня оппозиции.

В любом случае Гассиеву хочется пожелать только побед при любом его решении. В России совсем не много чемпионов мира, а Мурат входит в число лучших боксёров страны. Отлично, если удастся выловить не только конкурентный, но и денежный бой с Фьюри или Джошуа, однако шансы тут невелики. Зато при грамотном подходе есть возможность удерживать титул на протяжении длительного отрезка, а потом уже – рискнуть и пойти за объединением поясов.