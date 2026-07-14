«Шоу должно продолжаться». Уайт рискнул здоровьем Конора ради денег?

Минувшие выходные – синоним слова «разочарование» в мире смешанных единоборств. Все ждали, что в октагон вернётся Конор Макгрегор. И это случилось. Но, очевидно, совсем не таким образом, как этого ждали фанаты. Кошмарная травма, поражение за 69 секунд техническим нокаутом от Макса Холлоуэя. А сразу после завершения поединка на Ноториуса обрушилась волна критики. Вот только теперь начинают появляться новости, которые немного путают все карты. Есть даже информация, что Конор изначально пытался сообщить лиге, что у него уже были проблемы со здоровьем. Однако большие боссы организации уже не хотели срывать грандиозный ивент в последний момент.

Началось всё с того, что бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL заявил на своей странице в социальных сетях, что Макгрегор и его команда изначально обращались в UFC ещё до начала турнира. Они сообщали, что Конор повредил колено, поэтому выступить не сможет. Но, по словам журналиста, организация буквально настояла на том, чтобы ирландец вышел в клетку. Стоит отметить, что инсайд Си получился очень скандальным. Джей буквально обвинил Дану Уайта в том, что тот прекрасно знал о проблемах Макгрегора со здоровьем. Однако намеренно настоял на проведении поединка, чтобы организация не потерпела финансовых убытков: «Конор и его команда сообщили Дане в начале недели, что у него травма колена. Дана ответил, что шоу должно продолжаться . Никаких возвратов денег».

Ещё больше вопросов вызвало то, что Джей начал рассказывать о связи с букмекерами. По его словам, в UFC прекрасно знали, что Конор будет выходить в октагон с серьёзным повреждением. Поэтому в последний момент в линиях произошли заметные колебания котировок. Си отметил, что большинство ставок до начала ивента делалось именно на победу Макгрегора. Возможно, фанаты были под впечатлением от того, как именно проводилась подготовка Конора. В итоге партнёры букмекерской системы UFC якобы получили значительную прибыль после того, как информация о состоянии бойца стала известна ограниченному кругу людей.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Возможно, всё это и выглядело бы как простой наброс. Но слишком уж большое количество совпадений и событий указывает на обратное. Так, в информационном поле появилось любопытное видео, на котором Конор медленно входит в клинику Newport Pain Management Clinic . Оно было записано за четыре дня до поединка. Видимо, проблемы Макгрегора начались уже в тот момент. Да, на записи не особенно заметно, чтобы Конор хромал или испытывал болезненные ощущения. Но, вероятнее всего, он и не хотел, чтобы о его повреждении знали раньше времени.

Второй максимально странный момент – выход Конора на сам бой. На трансляции после поединка показали, как Макгрегор снимал обувь. Сразу после этого он попытался наступить на правую ногу, однако немного оступился, скривил лицо . Да, моментально взял себя в руки, поэтому изначально всего этого сильно заметно не было. Но после поединка уже не составило труда сопоставить все эти факты воедино. Если травма и не была настолько серьёзной, то дискомфорт, очевидно, был. И, похоже, Конор сильно рисковал своим здоровьем. Разрыв крестообразных связок – это тяжёлая травма, которая требует длительного восстановления. UFC готова была рискнуть своим главным активом. Наверное, всё потому, что боссы лиги не особенно верят, что Макгрегор проведёт ещё один поединок.

Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Майк Белтран Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сам Конор после поединка попытался сгладить ситуацию. И защитить Уайта. Он твёрдо сказал, что у него не было повреждений до выхода в клетку. Но выглядит всё совсем иначе. И видят это даже специалисты. Спортивный врач Брайан Саттерер раскритиковал промоушен за поведение в отношении бойца. Он подчеркнул, что делает выводы как сертифицированный специалист, который потратил много часов на детальный разбор видеозаписей травм. У Брайана значительное количество подписчиков в Сети — более 64 тысяч. Поэтому он был категоричен по отношению к лиге: «Ох, UFC, зачем вы сами себе это делаете? Это объяснение вообще не выдерживает критики. Не хочу подливать масла в огонь, но такая логика — полная бессмыслица».

А ещё Саттерер не захотел обнадёживать фанатов Макгрегора. И подчеркнул, что теперь восстановление ирландца может получиться максимально тяжёлым, если подтвердится разрыв передней крестообразной связки. И даже превзойти в этом плане лечение после перелома ноги, который случился в 2021 году. По словам врача, главная сложность заключается не в самой операции, а в длительной реабилитации и восстановлении стабильности коленного сустава. При этом, если повреждение ограничится мениском и потребуется лишь частичное удаление повреждённой ткани, Макгрегор сможет вернуться к тренировкам уже примерно через шесть недель и теоретически провести бой до конца года. Несмотря на возраст 39 лет, Саттерер не считает, что возможная операция на связке должна поставить крест на карьере ирландца: «Я не вижу причин, по которым он не смог бы снова выступать, если восстановление пройдёт успешно. Просто в 39 лет вернуться на прежний уровень значительно сложнее, чем в 21».

Да, Конор и UFC в один голос говорят, что никакой травмы не было. Однако верится в это с огромным трудом. Слишком уж странно выглядело повреждение на третьей секунде поединка. Нужно понимать, что лига действительно могла повести себя по отношению Макгрегору именно так. Все помнят, в какую опалу попал Арман Царукян после отказа от поединка с Исламом Махачевым в самый последний момент. Тогда промоушену пришлось буквально спасать положение дел. Теперь же выручила самоотверженность Конора. Да, у них очень разные ситуации с Царукяном. Но факт остаётся фактом. Выглядит всё так, будто UFC положила карьеру Макгрегора на алтарь собственной выгоде.