«Будет драться столько, сколько пожелает». Махачев – биохакер?

В ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 330. Его украшением должен стать главный бой вечера. Там выступит чемпион организации в полусреднем весе – Ислам Махачев. Его соперником станет скандальный ирландец Иан Гарри.

Россиянину предстоит непростое испытание, а сейчас он занимается планомерной подготовкой. Стоит заметить, что форма Ислама действительно поражает. А его трансформация после перехода в новый дивизион обсуждалась вообще всеми. Махачев – биохакер от мира смешанных единоборств? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Важно вообще понять, кто такие – «биохакеры». Особенно на фоне того, как это явление проникло в профессиональный спорт, буквально поглотило многих профессионалов. Биохакинг предполагает, что человек оптимизирует работу всех систем организма. Происходит это с помощью правильно выстроенного питания, режима сна, а также развития когнитивных функций. Всё это происходит в строгом соответствии с теми показателями, которые демонстрируются по ходу различных тестов, а также в результате сдачи анализов. Очень важно отметить – биохакеры не лечатся. Они стараются предотвращать болезни, налаживать практически идеальную работу организма.

Почему вообще пошла речь о том, что Махачев – биохакер? А потому, что ещё в лёгком весе он готовился к поединкам достаточно любопытно. Впервые внимание привлек лагерь перед боем с Александром Волкановски. Тогда Ислам отправился на Эльбрус. Нужно понимать, что горные условия – это уже тяжело. Но на этом Махачев не остановился. Он насыщался чистым горным воздухом, активно работал в зале и не забывал про отдых. Так, 7 января у россиянина был восстановительный день. Он полностью посвятил его банным процедурам, которые и стали объектом внимания. На видео попали традиционные занятия, Махачев хорошенько попарился, нырнул в прорубь и растёрся снегом. Журналисты американского издания MMA Junkie были шокированы такими процедурами, даже сравнили Ислама с легендарным Саб-Зиро, персонажем культовой компьютерной игры Mortal Kombat.

Махачева сравнили с Саб-Зиро Фото: Getty Images

В статье на портале MMA Junkie журналист лишний раз подчеркнул, в каких диких условиях всё это происходило: «Махачев – настоящий псих. И мы говорим это с превеликим уважением к нему. Можете ли вы представить, какой стресс испытал бы ваш организм, какая психологическая устойчивость нужна для такого? Если вам интересно, высота горы Эльбрус составляет 5642 метра над уровнем моря, а температура составляет -32 по Цельсию ! Да вы издеваетесь надо мной? Махачев просто устроен совсем иначе».

А потом был переход в полусредний вес. И Ислам показал всему миру, что он действительно из другого теста. Зачастую парни, которые поднимаются выше по дивизионам, испытывают проблемы из-за габаритов. Но не Махачев. Он буквально поселился в тренажёрном зале и начал нарабатывать мышечную массу. Свой организм россиянин перестраивал по кирпичикам. И достиг сногсшибательного результата. Ислам уделял внимание приседу, тяге, жиму, работе с гантелями – базовым упражнениям на набор мышечной массы. И превратился в настоящую машину.

Ислам Махачев Фото: Ishika Samant/Getty Images

Новый подход заключался не только в тренировках. Ислам начал придерживаться новой диеты. А после тренировок постоянно использовал протеин и креатин. Видимо, это дало свои результаты. Сам Махачев рассказал об этом перед предыдущим боем: «Этот лагерь действительно тяжёлый. Я набираю вес, становлюсь большим и постоянно меняю спарринг-партнёров. Некоторые из них действительно большие в плане габаритов. Это очень тяжёлые сборы. Веса также поменялись, и поднимать их тяжело. Но чувствую себя хорошо. Набрать вес было очень сложно. Теперь я стал немного больше. Последние пару месяцев работал над этим. Использую креатин, протеин после каждой тренировки. Стараюсь есть больше. Чтобы быть в форме, нахожусь на постоянной связи с диетологами из UFC Perfomance Institute».

По ощущениям, сейчас Ислам стал намного проще переносить подготовку. А главное, ему теперь нужно гонять намного меньше веса. И Хавьер Мендес, который тренирует бойца, рассказал немного инсайдов об особенностях подготовки к противостоянию с Гарри. Например, сообщил, что россиянин уже прибыл в США для заключительного этапа лагеря: «Всё хорошо. Ислам прилетел три дня назад. Он в отличном настроении, смотрится фантастически. Нет никаких проблем. Он профессионал до мозга костей, всегда следит за своим телом и делает всё, что нужно делать, чтобы держать всё под контролем. Он один из тех парней, которые действительно заботятся о своём теле, и поэтому он будет драться столько, сколько пожелает ».

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Назвал Мендес и главного спарринг-партнёра, помогающего Исламу перед противостоянием с Гарри. И вновь подчеркнул, насколько внимательно команда Хабиба Нурмагомедова относится к «копированию» предстоящих оппонентов: «Его спарринг-партнёр, один из них, Усман [Нурмагомедов], чемпион PFL в лёгком весе. Он потрясающий. Он один из лучших спарринг-партнёров, которых вы в принципе можете найти. Усман – тот человек, который может копировать практически всех, если говорить о стойке. И да, он ближе всех к Иану Гарри для нас».

Ислам в последнее время очень сильно поменял подход ко всему. Он придерживается диеты, следит за режимом сна и восстановления, готовится в горах. И, кажется, нашёл подход к своему телу, поскольку теперь чувствует себя намного комфортнее. Это видно и визуально, и во время поединков. С таким подходом Махачев может на протяжении долгого времени оставаться абсолютной доминирующей силой в UFC. И, что главное, выступать очень долго. Совсем недавно шли разговоры о том, что Ислам может в ближайшем будущем завершить карьеру. Сейчас они смотрятся абсолютно беспочвенными.

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