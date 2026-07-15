Конор снова думает о возвращении. Кто готов стать соперником?

Величайшее возвращение всех времён в исполнении Конора Макгрегора обернулось провалом: травма на первой минуте, тщетные попытки продолжить бой с Максом Холлоуэем, 0-12 по нанесённым ударам и поражение за 69 секунд. Явно не об этом мечтали ирландец и его фанаты, когда боец выходил в октагон впервые за пять лет. Пока нет понимания, какая именно травма у Конора, есть только версия Даны Уайта о разорванной крестообразной связке. Но уже набралось немало предположений и рассуждений, что Макгрегору не стоит больше драться. Даже пытаться.

Однако сам Конор уже успел заявить, что в планах есть как минимум ещё один поединок : «Моя вера безусловна, и я благодарен богу за возможность подтверждать её своими поступками. Изменения в моём образе жизни — это навсегда, а не временная мера. И я благодарен за возможность доказывать это каждый день. Сейчас я нахожусь в Городе грехов, но сам полностью далёк от любого греха. Я не открою эту дверь и даже не приоткрою её. Я уже снова начал собирать победы. Во имя Иисуса молюсь! Сегодняшняя служба в церкви была очень сильной. Моё сердце тяжело, но благодаря Христу мой разум остаётся крепким. Я безмерно счастлив видеть, как моя семья с каждым днём всё больше любит бога.

Я дитя божье. Я друг бога. Бог открывает мне путь там, где, кажется, его нет. Я не жертва обстоятельств — я преодолеваю их. Бог действует во мне, чтобы исполнялась его благая воля. Моя молодость обновляется, словно у орла. Во Христе я безгранично любим, дорог и ценен. Я живу в божьем здоровье и нахожусь под его сверхъестественной защитой. Всё содействует мне ко благу. Для меня нет ничего невозможного, потому что я верующий. Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова выйти в октагон. Провести последний по контракту поединок. Дай бог! Господь, я доверяю тебе! Покажи мне свой путь. Спасибо тебе, боже».

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

То, что у Макгрегора оставалось всего два боя по контракту с UFC, не секрет. По словам бойца, второй поединок был заранее запланирован на апрель 2027 года . Более того, Конор намекал, что и продление соглашения не за горами. А в случае победы над Холлоуэем ирландец планировал биться с Исламом Махачевым или Ианом Гарри за титул в полусреднем весе. Амбициозные цели точно придётся отложить, но даже нынешняя версия Макгрегора — гарант внимания и больших денег, поэтому его имя будет и дальше упоминаться в контексте потенциального возвращения и нового поединка. И уже есть несколько бойцов, готовых встретиться с Конором.

Макс Холлоуэй — номер один . Гаваец наверняка и перед первым боем считал, что это противостояние станет для него лёгкими деньгами. Вышло ещё легче, чем могло показаться, так что сразу по окончании поединка Макс заявил о трилогии: «Ребята, вам повезло, потому что вы увидите бой Холлоуэй — Макгрегор 3. Заработаем денег! Всё обсудим с Хантером Кэмпбеллом, с UFC. Какой же был хайп! 100% нужен ещё один бой». На пресс-конференции и во всех интервью после турнира Холлоуэй тоже неизменно подчёркивал необходимость третьего поединка — даже обозначил готовность ждать до 2027 года. Осуждать Благословенного сложно, он получил самый большой гонорар в карьере (по его словам) за бой на UFC 329, любой бы захотел повторить.

Как захотел этого и Дастин Порье, ещё один претендент на бой с Конором . Американец завершил карьеру год назад, не скрывает, что начал принимать стероиды, и вообще уже дважды побеждал Макгрегора в трёх боях. Сначала Порье выдал некрасивое про неудачу Конора: «Лучшего кандидата для такой травмы и придумать нельзя». Но потом решил, что было бы неплохо заработать ещё раз: «Когда восстановишься, дай знать, Конор, я вернусь и снова тебя отделаю. Я бы вернулся, чтобы снова его отделать. В 170 фунтах».

Нельзя забывать и о многострадальном Майкле Чендлере . Американец уже давно на спаде, идёт на серии из четырёх поражений и с каждым следующим боем выступает всё хуже. Но во-первых, Чендлер всегда будет открыт к бою с Макгрегором, это не обсуждается. Во-вторых, он как раз объявил о переходе в полусредний вес. Ну и у них есть какая-никакая история — незакрытый гештальт с сезона TUF. Чендлер заступился за Макгрегора после недавнего провала, однако сам о потенциальном поединке ничего не сказал. Зато Исраэль Адесанья считает это правильным вариантом: «Я считаю, что если он решит вернуться позже, то бой с Чендлером будет единственным, который имеет смысл. В каком-то смысле он должен Майклу этот бой. Для них было бы неплохо как-то свести счёты, потому что у них есть небольшие… не то чтобы разногласия, но какой-то накал страстей. Это был бы тот бой, который ему стоит принять».

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

Макгрегор — Чендлер, Макгрегор — Порье 4, Макгрегор — Холлоуэй 3. Если попробовать абстрагироваться от текущего состояния Конора и его последнего выступления, то вывески звучат неплохо. Можно добавить к ним ещё один вариант — фанаты давно хотят, чтобы ирландец провёл трилогию с Нейтом Диазом . Одни из самых кассовых поединков в истории UFC, 1-1, оба сильно сдали. Это будет больше похоже на шоу-бой, но такой поединок хорошо воспримут фанаты. Вряд ли Диаз будет сопротивляться такой возможности заработать, да и Конор вполне мог бы заинтересоваться.

Макгрегор даже не начал восстанавливаться после травмы, нет примерных сроков его возвращения, зато уже есть те, кто готов с ним биться, и те, кто в теории тоже может получить такую возможность. Очередной камбэк будет не таким громким и ожидаемым, но в итоге магия имени Конора всё равно привлечёт аудиторию.