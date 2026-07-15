UFC 330: Махачев возвращается в октагон! Ислама ждёт бой со скандальным ирландцем. LIVE

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В ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 330. Его украшением должен стать главный бой вечера. Там выступит чемпион организации в полусреднем весе Ислам Махачев. Его соперником станет скандальный ирландец Иан Гарри. Россиянин проведёт первую защиту в этом дивизионе.
В соглавном событии вечера фанатов также ждёт титульное противостояние. Пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе оспорят американка бразильского происхождения Маккензи Дерн и канадка Джиллиан Робертсон. Действующей обладательницей титула является представительница США. Её также ждёт первая защита.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🙅♂️ «Такого ещё никто не делал». Холлоуэй заявил о желании подраться с Махачевым
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель BMF американец Макс Холлоуэй заявил о желании провести поединок с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.
«Было бы классно [подраться с Исламом]. Я всегда мечтал забрать пояса в двух весовых категориях. Но никто ещё не становился чемпионом, перескочив один дивизион. Было бы классно это провернуть, такого ещё никто не делал. А если я получу бой против Ислама и побью его, то заслуживаю считаться и чемпионом лёгкого веса. Даже сам Джастин это признавал. Так что смогу считаться тройным чемпионом [в таком случае]», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC 329.
Где смотреть UFC 330
Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😮💨 «Тяжёлый бой». Хабиб Нурмагомедов — о предстоящем поединке
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева с ирландцем Ианом Гарри. Напомним, их бой пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.
«Стилистически очень неудобный соперник: много бегает, бьёт с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было, 191 см. Длинные руки, ноги… Нужно будет за ним бегать, собирать, валить. Тяжёлый бой будет. И скоро [Исламу] 35 лет. Всё вместе: стилистически, возраст, считаю, что будет нелёгкий бой.
Всегда их готовлю к тяжёлому бою, говорю, что на них настраиваются по-другому. Если они проявят себя с ними, автоматически станут звёздами. Давление будет сильным. Если сразу не финишировать и находиться с этим соперником пять раундов будет нелегко. Будет тяжёлая подготовка, потому что нужно найти такого соперника. Таких немного, особенно в этом весе. Если таких находить, будет в большом весе», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.
Дата и время UFC 330
Турнир UFC 330 состоится в ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США. Старт ивента запланирован на 01:00 по московскому времени. А начало главного карда – в 04:00 мск.
🐃 Топурия: я бы подрался за третий пояс с Махачевым. На 100% верю в свою победу
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы подраться с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым. Данное интервью Илия дал ещё до поражения американцу Джастину Гейджи на турнире UFC в Белом доме, однако опубликовано оно было лишь вчера.
«Я бы подрался за третий пояс с Махачевым. Если Ислам будет чемпионом в полусреднем весе и UFC мне позвонит, то я воспользуюсь шансом. Если нет, то останусь в своём весе.
На 100% верю в свою победу. Я борюсь с детства, я вырос на ковре. У меня нет проблем зайти туда и перевести Махачева в партер, контролировать его, а потом встать и рубиться в стойке. Я знаю, как его победить, в голове есть стратегия. Я посмотрел почти все его бои, знаю его слабые места. Возможно, он путает меня со своими прошлыми соперниками, но я не Дэн Хукер и не другие ребята», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.
Полный кард UFC 330
- Ислам Махачев – Иан Гарри;
- Маккензи Дерн – Джиллиан Робертсон;
- Эрин Блэнчфилд – Жасмин Ясудавичюс;
- Эстебан Рибович – Эдсон Барбоза;
- Висенте Луке – Тришон Гор;
- Мыктыбек Оролбай – Джереми Уэллс;
- Джалин Тёрнер – Кауе Фернандес;
- Джефф Нил – Чиди Нджокуани;
- Нил Магни – Рамиз Брахимай;
- Мансур Абдул-Малик – Дастин Штольцфус;
- Чарльз Джонсон – Хосе Очоа.