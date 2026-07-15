UFC 330: Махачев возвращается в октагон! Ислама ждёт бой со скандальным ирландцем. LIVE

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В ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 330. Его украшением должен стать главный бой вечера. Там выступит чемпион организации в полусреднем весе Ислам Махачев. Его соперником станет скандальный ирландец Иан Гарри. Россиянин проведёт первую защиту в этом дивизионе.

В соглавном событии вечера фанатов также ждёт титульное противостояние. Пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе оспорят американка бразильского происхождения Маккензи Дерн и канадка Джиллиан Робертсон. Действующей обладательницей титула является представительница США. Её также ждёт первая защита.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.