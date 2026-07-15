Бивол лишает Россию боя мечты. Чемпион не хочет трилогию с Бетербиевым

Профессиональный бокс находится в ожидании громких противостояний. А в России особенное внимание – на потенциальную трилогию Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Пока в соперничестве равенство – 1-1 по поединкам. Естественно, в такой ситуации напрашивался третий бой, который расставил бы все точки над i. Этого ждали все фанаты из России. Но вместо этого ситуация начала затягиваться. Сначала Бивол решал проблемы со здоровьем, затем проводил поединок с Михаэлем Айфертом. Время продолжает идти, Артур Бетербиев всё ближе к завершению карьеры, но развитие истории топчется на месте. И последние новости особенного позитива не добавляют.

Сначала высказался Артур. На фоне молчаливого Дмитрия отдуваться приходится именно ему. Правда, в основном сетовать на то, что с организацией третьего боя ситуация печальная. Бетербиев уже не раз упрекал соперника в том, что он избегает нового поединка. И вновь полемика осталась прежней: «Ожидаю, что третий бой с Биволом состоится как минимум через пять-шесть месяцев, но он не хочет драться».

Естественно, Артур очень хочет провести ещё один поединок с Дмитрием. И для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, он банально хочет закрыть историю, которая пока что подвисла в воздухе. Равный счёт противостояния – это совершенно точно не то, чего хочет Бетербиев. Во-вторых, Артура возмущает ситуация с поведением Бивола. Он не раз подчёркивал, что ещё до первого поединка оппонент всячески избегал возможной встречи в ринге. После своей победы Бетербиев не стал долго ждать, моментально одобрил незамедлительный реванш . Конечно, он рассчитывал ровно на такой же жест в своём отношении. Но вместо этого вынужден просиживать без поединков и смотреть, как безнадёжно утекает его время.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сомнений в трилогии стало ещё больше, когда высказался генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста. Он попытался сохранить в умах болельщиков оптимизм. Но в то же время открыто заявил о том, что с организацией поединка есть большие проблемы. И исходят они именно от стороны Дмитрия: «Мы пытаемся, и с божьей помощью всё получится. Всё зависит от ребят, если хотят драться, мы всё сделаем. Хотят заработать – заработают. Тут всё от воли божьей зависит. В 2026-м это может случиться? Одному Господу известно, и немного Умару Назаровичу Кремлёву. С чьей стороной сложнее договориться: с Артуром или с Дмитрием? С Дмитрием . Артур готов в любой момент, но у Дмитрия – менеджмент, заграничный промоутер, разные обязательства, титулы, поэтому не так просто, но мы договоримся».

Сторона Бивола действительно на протяжении всей этой истории выступает в качестве злого гения. Они не раз делали всё именно в своих интересах. Наверное, так и должно быть. Но есть ещё фанаты, промоутеры, организаторы. И все они вынуждены подстраиваться под Бивола и его команду. Происходит так раз за разом. В Саудовской Аравии справиться с капризами всё-таки смогли. А вот с проведением третьего поединка на территории России пока беда. При этом складывается ощущение, что вопрос даже не в выбранной локации. Бивол закрыл для себя вопрос и взял реванш. Поэтому сейчас, вполне возможно, он не принял бы третий бой даже в Саудовской Аравии.

Дмитрий Бивол Фото: Mark Robinson/Getty Images

Черту под грустным размышлением об утекающей трилогии можно подвести эмоциональным спичем Кремлёва. Он многое делает для развития профессионального бокса в России. И, конечно, привезти поединок такого масштаба в нашу страну для него задача №1. Но даже он отметил, что столкнулся с жутким сопротивлением со стороны Дмитрия и его команды: «Я очень разочарован. Все ждут этого боя. Я не знаю, почему Бивол и его команда не принимают предложение, я делаю всё возможное, чтобы этот бой состоялся. Мы долгое время ведём переговоры с обеими командами. Могу подтвердить, что Бетербиев и его команда готовы к бою.

Предложение, которые мы сделали Биволу, было значительно больше, чем в первых двух боях . Биволу было предложено в два раза больше, чем в предыдущих боях. Бетербиев готов подраться бесплатно ради этого боя».

Примечательно, что сторона Дмитрия действительно превратилась в какой-то краеугольный камень. Здесь и российские организаторы во главе с Кремлёвым, которые готовы предложить огромные деньги. Нет оснований не верить Умару Назаровичу в вопросе финансов, в этом плане на проведение крупных спортивных событий он никогда не скупился. А значит, в России готовы перебить деньги Саудовской Аравии, которые раньше казались заоблачными. Но в ответ – тишина и молчание. Здесь и сторона Бетербиева, которая готова пойти на всё, лишь бы получить заветную возможность поквитаться за поражение и оставить всю эту историю за собой. И готовность подраться без гонорара – лишнее подтверждение того, что для Артура это исключительно спортивная история.

Не хочется додумывать за сторону Дмитрия. И пытаться понять, какой именно момент смущает и не даёт принять такие «сочные» предложения. Но, кажется, это просто желание работать на долгий срок. Если сейчас Артур победит и закроет всё в свою пользу, он может попросту завершить карьеру, уйти на пике. И с чем же тогда останется Дмитрий? Конечно, после осечки его статус немного снизится. А с ним и гонорары, контракты, признание. Бивол не хочет оставаться проигравшим . Готов мириться с равенством в противостоянии. Но не с ролью проигравшего. У Дмитрия есть немало интересных вызовов. И, похоже, сражение с Бетербиевым уже его не привлекает, не зажигает глаза.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Очень хочется верить, что ситуация поменяется. Мир профессионального бокса горит желанием посмотреть на третий поединок Бивола и Бетербиева. Россия заслужила проведение события такого масштаба. Теперь дело за стороной Дмитрия.