«После боя найду и добью его». Как боец АСА настроил звёзд лиги против себя

17 июля в Казахстане пройдёт большой турнир ACA 205, в рамках которого запланировано сразу два титульных поединка. Но вышло так, что всё внимание на себя перетянули не чемпионы и претенденты, а другие бойцы. В основном карде состоится бой в лёгком весе между одной из звёзд лиги Артёмом Резниковым и Зауром Гаджиевым .

Это тот случай, когда между двумя спортсменами есть настоящий, не наигранный конфликт, что несомненно привлекает внимание. К тому же в российских ММА такие «пожары» встречаются редко — это дополнительный интерес. Вот несколько реплик, которыми Гаджиев и Резников одарили друг друга в преддверии очной встречи. Артём рассказывал о перепалке с соперником: «У меня такое первый раз. Абсолютно первый раз. Я уже и драться с ним не особо хочу, хочу на улице решить вопрос. У меня были конфликты, но никто не переходил рамки. А тут он записывает видео и говорит, что если у главы следственного комитета Бастрыкина есть позиция секретарши, то возьмите Резникова. То есть он меня женщиной называет. Потом я в видео сказал, что не хочу с ним играть в эти игры, он меня называет «двусторонний скотч». То есть он уже максимально перешёл границы».

Артём Резников Фото: ACA MMA

После этого Резников сообщил, что из-за видео, которые выкладывал Гаджиев, написал ему в личные сообщения с угрозами , а Заур потом обещал показать всем, что именно ему писал Артём. Казахстанский боец также заявил, что Гаджиев писал ему с фейковых страниц.

Заур потом тоже не остался в долгу. Когда нужно было для видео оценить каждого бойца лёгкого веса ACA, он назвал себя будущим чемпионом, а Резникова — «просто мешком, его жертвой». Потом Гаджиев тоже высказывался в адрес Артёма: «После того как я пройдусь по Резникову, то доберусь и до Гордеева. Эта глава никогда не закроется. Он какие слова говорил в мой адрес? Вообще, я как пришёл в АСА, все сразу захотели свой кусок хайпа отхватить. И я-то не жадный, с каждым готов поделиться. Но как можно так низко опускаться? Как вот тот же Резников… Он в моменте, в переписке со мной — просто опустился. Но он больше такого себе не позволит. Я его покалечу просто. За все его слова он будет отвечать».

Артём без ответа это не оставил и в очередной раз заявил о желании разобраться с Зауром вне клетки : «Если человек меня оскорбляет, я его в ответ всегда оскорблю тоже. А то, что там Гаджиев говорит, что я отвечу и что так его оскорблять не буду — да я его сначала в бою уроню, а после боя ещё найду и добью. Он настолько меня раздражает, что когда с ним видео вижу — через монитор хочу ударить».

А в неделю поединка бойцы пересеклись и тоже едва не устроили потасовку. После этого Гаджиев подчеркнул, что никакого уважения к Резникову не испытывает, руку пожимать ему не собирается, и вообще заявил, что «Артём — ненормальный человек и у него, кажется, начальная стадия шизофрении».

Тут нужна предыстория того, как Гаджиев ворвался в АСА. Ранее Заур довольно долго выступал в Hardcore (многие поединки там статистические порталы вносят как любительские), а в сентябре 2025 года Эль Пантера дебютировал в АСА, где уже одержал две победы – над Имамом Витахановым и Вадимом Огарем – и вошёл в топ-15 своего веса. При этом Заур успел отметиться в ещё двух конфликтах . Сначала сцепился с Эдуардом Вартаняном в подтрибунке, припомнив старую перепалку в соцсетях. Вартанян рассказывал, что кто-то из команды Гаджиева ударил его в затылок, а было это перед тем, как Эдуард вышел на бой с Узаиром Абдураковым.

Чуть ранее Гаджиев чуть не подрался с Павлом Гордеевым на битве взглядов, которую им устроила лига. Причём тогда президент АСА Магомед Бибулатов сказал Зауру, чтобы тот не устраивал конфликтов. Потом бойцы пожали руки, но неприязнь осталась. Кроме того, Гаджиев поддевал Александра Грозина — назвал его «куском пролактинового сала».

Заур Гаджиев Фото: ACA MMA

Как из всего этого образовался конфликт Заура с Резниковым? По словам Артёма, всё началось в социальных сетях, где Гаджиев в переписке с Вартаняном неоднократно задевал Резникова — называл его «подлокотником», советовал сделать КТ головного мозга, после чего Артём выразил готовность подраться в Казахстане. Спустя несколько дней Заур и сам заявил о желании встретиться в клетке, а дальше уже разгорелся тот самый конфликт.

По словам Гаджиева, с ним перед боем связывался Магомед Бибулатов и предупреждал, чтобы конфликт не выходил за рамки. Однако поединок и так уже очень сильно разогрет, так что смотреть, чем всё закончится, обязательно нужно.