Пётр Ян не бьётся и не получает боёв. Куда пропал чемпион?

В декабре 2025-го Пётр Ян оформил один из самых впечатляющих апсетов года, разобрав машиноподобного Мераба Двалишвили, который до этого сколотил впечатляющую победную серию, в том числе трижды защитив пояс чемпиона в легчайшем весе UFC. Россиянин устроил яркий поединок, закрыл все попытки Мераба побороться, несколько раз пробил ему корпус и сломал нос. Так Ян спустя несколько лет снова завоевал титул и теперь входит в топ-3 рейтинга pound-for-pound.

Второй бой Петра Яна и Мераба Двалишвили Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Однако это было в декабре. С тех пор прошло уже семь месяцев, но о возвращении чемпиона ничего не слышно . Известно, что соперником должен стать Двалишвили. Во всяком случае, по словам грузинского бойца, это то, что ему было обещано руководством после поражения в реванше. В апреле Мераб говорил, что рассчитывает подраться с Яном в июле или хотя бы в августе. Сам Пётр неоднократно заявлял, что готов выступить в июне в Белом доме, однако мы уже видели, что туда россиянин не попал. При этом ещё раньше Ян перенёс операцию на спине и реальных шансов выступить через 2-2,5 месяца практически не было.

В начале мая Двалишвили сетовал на долгое ожидание боя: «Я в порядке и терпеливо жду Петра Яна. Он не торопится, и давайте посмотрим, когда чемпион захочет вернуться, чтобы сразиться со мной. Я постоянно тренируюсь. Неважно, назначен мне бой или нет. Всегда тренируюсь так, будто готовлюсь к бою. Честно говоря, не знаю, в чём разница между проведением лагеря к бою и обычными тренировками. Если мне дадут бой на следующей неделе, буду готов подраться. Иногда приходится ждать. Когда я был чемпионом, мог давить на UFC и говорить: «Эй, UFC, займите меня делом, я хочу поскорее подраться». Тогда в UFC давали мне поединок. Теперь я не чемпион, и мне приходится ждать соперника. Такова игра, ситуация, и я её понимаю. Сейчас, к сожалению, мне приходится ждать».

В июне, уже после завершившегося турнира в Белом доме, где Ян получил вызов от Шона О’Мэлли, стало известно, что Пётр вновь в больнице. Об этом рассказал сам боец: «Всем добрый вечер. Я снова в больничке. Как говорится — день в карете, два пешком. Ну ничего. Прорвёмся!»

О сроках восстановления, как и о том, насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Яна, ничего не сообщается. И, судя по словам Двалишвили (ориентируемся на него как на главного претендента), пока возвращение Петра даже не близко . Хотя Мераб регулярно обращается к российскому бойцу всеми возможными путями: «Похоже, в августе я не буду драться, и от Петра Яна ничего не слышал. Я просто жду его и молюсь, чтобы он скоро вернулся. Не знаю. Пётр, возвращайся скорее, брат. Давай поборемся. Я хочу драться. Вперёд!»

Мераб Двалишвили Фото: Ian Maule/Getty Images

К вопросам Двалишвили теперь присоединился и Шон О’Мэлли, ещё один потенциальный претендент на титул в этой весовой категории и тоже соискатель реванша с Яном: « Что происходит? Пётр вообще чемпион? Он активен? Не знаю. Мераб дрался постоянно, а Пётр уже давно не выходил в октагон. Они подрались в декабре. Прошли январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль — уже семь месяцев. Для чемпиона это ещё не так ужасно, но дивизион сейчас просто в огне. Нам нужен действующий чемпион, а его нет. Он там делает пересадку волос и тусит. Это меня бесит! Если они не подерутся до октября, пожалуй, просто объявлю себя чемпионом и проведу защиту пояса в декабре. Не думаю, что кто-то будет с этим спорить».

На август запланирован номерной турнир UFC 330 с участием Ислама Махачева, и там Яна, конечно, уже не будет. В середине сентября пройдёт турнир UFC 331, где состоится бой-реванш Джошуа Вана и Александра Пантожи в наилегчайшем весе. Представители этого дивизиона редко возглавляют большие турниры, так что там, скорее всего, будет ещё один титульник. Однако всё указывает на то, что это будет не Ян, а Александр Волкановски, ранее заявлявший о готовности выступить в августе или сентябре.

Если Пётр вернётся в октябре, а это, судя по всему, самая близкая из возможных для камбэка россиянина дат, его простой составит десять месяцев . Больше (после перехода в UFC) было только на отрезке с марта 2023-го по март 2024-го между первым боем с Мерабом и поединком с Сонг Ядонгом, когда Ян залечивал сразу несколько травм, накопленных за годы выступлений. Так что нынешний простой Петра — небольшая аномалия, и это тормозит дивизион. Есть один претендент, который завис в ожидании. Не совсем понятно, с кем можно свести О’Мэлли, если его ожидание затянется. Плюс в конце августа Умар Нурмагомедов может выйти на серию из трёх побед, если одолеет Ядонга, и тоже будет говорить о титульнике.