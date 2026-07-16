«Начни уже драться». Царукян точно заслуживает получить титульник в UFC?

Весь последний год Арман Царукян по умолчанию считается человеком, который должен был биться за титул, но по какой-то причине в UFC этого шанса ему давать не хотят. Летом прошлого года Арман страховал поединок Илии Топурии и Чарльза Оливейры, однако в январе 2026-го за временный пояс бились Джастин Гейджи с Пэдди Пимблеттом, а Царукян снова остался на обочине титульных разборок. В фанатской среде это объяснялось тем, что Пимблетт гораздо более медийный персонаж и это выгодно UFC. Арман в ответ развернул мощнейшую кампанию по развитию и раскрутке личного бренда, заполнив собой медиапространство: интервью топовым блогерам, видеоролики с Ниной Драмой, постоянные выпады в адрес Илии Топурии и регулярные выступления в лигах RAF и Hype FC.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Только в 2026 году Царукян выступил восемь раз, во всех схватках одержал победы , в том числе добавив в резюме такие имена, как Юрайя Фейбер, Тони Фергюсон и Мухаммад Мокаев. Впереди встреча с Колби Ковингтоном на ближайшем турнире RAF. На кону будет специальный пояс, но что насчёт титула UFC и заслуживает ли он шанса за него побиться?

Последний раз Арман бился в ноябре прошлого года и тогда быстро разобрался с Дэном Хукером. Потом возникали слухи о поединке с Бенуа Сен-Дени летом, однако всё заглохло, а теперь Арман сообщил, что скоро возможен анонс его нового боя: «В скором времени объявят мой бой. Уже предварительно сказали дату и время. Дата и соперник уже утверждены. Скорее всего, схватка с Ковингтоном через неделю будет моим последним борцовским матчем перед боем».

Очевидно, это будет не титульное противостояние, потому что чемпион Джастин Гейджи не планирует возвращаться в октагон раньше 2027 года. Поэтому в лучшем случае Царукяна ждёт претендентский бой (но тоже далеко не факт). Справедливо ли это сейчас? Скорее да. Арман занимает вторую строчку в рейтинге, однако очень пассивен именно в UFC. С начала 2024 года у него всего два поединка , в одном из которых он победил раздельным решением. Плюс сорванный бой с Исламом Махачевым. За последние 27 месяцев, а это больше двух лет, в активе Армана всего один бой в UFC. Победы в RAF и работа над медийной составляющей — хорошо, но такая активность в основном месте работы точно не идёт на пользу Царукяну.

Добавим к этому то, что в теории Арман мог снова разозлить руководство UFC. Дана Уайт сообщал, что боец будет страховать поединок Илии Топурии и Джастина Гейджи в Белом доме: «Что касается следующего боя Армана. Итак, Арман будет страховать поединок [Топурии и Гейджи] на лужайке Белого дома. Если с этим боем что-то случится, Арман выйдет туда. То, как он ведёт себя в социальных сетях, действительно впечатляет. Это то, что нужно делать. Когда ты облажался и сделал какую-то глупость, выходи и заставляй людей бояться тебя».

Арман Царукян Фото: Getty Images

Царукян и сам это подтверждал, однако затем внезапно отказался: «У меня не было разговора с UFC, и я не буду гонять вес, потому что это тяжело. Если бы они попросили меня, я бы это сделал, но они не просили. Так даже лучше для меня — мне не придётся гонять вес. Когда я гоняю вес, я хочу драться — я не хочу делать это просто из-за денег. Я уже гонял вес в июне, тогда ничего не произошло, и я впустую растратил свою энергию на тренировочный лагерь и весогонку. Когда ты гоняешь вес — это всегда стресс». В итоге страховал бой Диего Лопес, боец в полулёгком весе.

В итоге картина не очень приятная для Армана: сорвал бой с Махачевым, отказался от поединка с Матеушем Гамротом и не принял на коротком уведомлении бой с Гейджи в марте прошлого года, не стал страховать титульник в Белом доме. Из плюсов за этот же отрезок — был запасным в бою Топурия — Оливейра и победил Хукера. За то же время Гейджи закрыл поражение от Макса Холлоуэя, победил Рафаэля Физиева, Пимблетта и Топурию. Оливейра одержал две победы и забрал пояс BMF, Холлоуэй победил Конора Макгрегора, и даже Пимблетт, помимо поражения в бою за временный пояс, оформил две впечатляющие победы. То есть все, кроме Царукяна, достаточно активны, и он уже не может считаться явным претендентом на титул . Уже есть вполне понятные причины сомневаться, заслуживает ли Арман получить бой за пояс.

Об этом говорит и Пимблетт: «Арман не дерётся. У него всего одна победа за последние три года. Над неудачником, которого зовут Дэн Хукер и которого может побить кто угодно. Начни уже драться и перестань разгуливать в трико на этих глупых борцовских матчах».

Царукян также отмечает, что появление нового чемпиона сыграло ему не на руку: «Победа Гейджи мне не на руку, потому что, если бы Топурия выиграл, бой был бы в 10 раз круче. У нас с Топурией есть история, и наш бой был бы одним из самых громких, а Гейджи уже сбитый лётчик». И это правда, Арман долго раскручивал бой с Топурией, а теперь он если и состоится, то уже будет не титульным.

Похоже, в погоне за медийкой и в прохождении побочных квестов Царукян отдалился от главной цели и упустил звание претендента номер один на титул чемпиона UFC в лёгком весе, оказавшись в подвисшем состоянии.