Топ-события пятницы: Летняя лига НБА, «Тур де Франс», волейбол и ММА

За чем следить 17 июля: самый протяжённый этап французской велогонки, бой Резников — Гаджиев на АСА 205 и США — Бразилия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс», Летняя лига НБА

Интрига: Голдин исправится за неудачное выступление?

В последнем матче с «Кливлендом» Голдин набрал всего четыре очка. Да, Владислав был полезен в защите и на подборе, но в атаке явно недоработал. «Майами» ждёт предпоследняя игра в Летней лиге, поэтому нужно активно цепляться за каждый шанс показать себя. Сделал ли россиянин правильные выводы?

🏐 4:00: США — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: топ-матч в Чикаго

Бразильцы сделали большой шаг к выходу в финальный этап, обыграв Францию. Но впереди матч с хозяевами недели — сборной США. Американцы размялись на Китае, теперь их ждёт более серьёзный соперник. Кто окажется сильнее?

🏐🎦 13:20: Япония — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: продлится ли серия японцев?

Япония продолжает побеждать, но ей всё тяжелее. Два пятисетовых матча подряд, а с Канадой удалось отыграться с 0:2 по сетам и 19:22 в третьей партии. Бельгия ни на что не претендует, и для неё это матч также третий подряд. Однако при этом времени они потратили куда меньше. Кто же победит?

🚴‍♀️ 14:00: «Тур де Франс», этап 13, Доль — Бельфор, 205,8 км

Интрига: Вингегор покажет зубы?

Основной оппонент лидера генеральной классификации Тадея Погачара Йонас Вингегор пока не забрал ни одного этапа. А ему уже пора сокращать отставание, если победа в Гранд-туре ещё входит в его планы. На сей раз датчанину предстоит выйти на самую длинную дистанцию в 2026-м — Доль — Бельфор. Более 205 км станут для него настоящим испытанием. Возможно, у соперника словенца уже заканчиваются силы и тогда вопрос с пятым историческим триумфом Погачара можно будет считать решённым. Йонас, нужно брать этап и отвечать за прошлые поражения!

👊 20:30*: Артём Резников — Заур Гаджиев, АСА 205

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Резников ещё остаётся топ-бойцом?

Артём Резников в последнее время демонстрирует не самые блестящие результаты: в пяти последних боях он проиграл трижды, два раза — досрочно. Поэтому на АСА 205 для Артёма максимально важно победить, тем более что между ним и его соперником Зауром Гаджиевым настоящая вражда. Спортсмены уже несколько раз успели обменяться угрозами и оскорблениями в соцсетях, но сильнейшего выявит только клетка. Резников вдобавок не сделал вес и теперь заплатит крупный штраф в пользу оппонента, что наверняка его только раззадорит.