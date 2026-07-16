Топ-события пятницы: Летняя лига НБА, «Тур де Франс», волейбол и ММА

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Посмотреть все события 17 июля в Матч-центре
- 🏀 4:00: «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс», Летняя лига НБА
- 🏐 4:00: США — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🏐🎦 13:20: Япония — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🚴♀️ 14:00: «Тур де Франс», этап 13, Доль — Бельфор, 205,8 км
- 👊 20:30*: Артём Резников — Заур Гаджиев, АСА 205
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Время в материале указано по Москве.
🏀 4:00: «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс», Летняя лига НБА
Интрига: Голдин исправится за неудачное выступление?
В последнем матче с «Кливлендом» Голдин набрал всего четыре очка. Да, Владислав был полезен в защите и на подборе, но в атаке явно недоработал. «Майами» ждёт предпоследняя игра в Летней лиге, поэтому нужно активно цепляться за каждый шанс показать себя. Сделал ли россиянин правильные выводы?
🏐 4:00: США — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
Интрига: топ-матч в Чикаго
Бразильцы сделали большой шаг к выходу в финальный этап, обыграв Францию. Но впереди матч с хозяевами недели — сборной США. Американцы размялись на Китае, теперь их ждёт более серьёзный соперник. Кто окажется сильнее?
🏐🎦 13:20: Япония — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
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Интрига: продлится ли серия японцев?
Япония продолжает побеждать, но ей всё тяжелее. Два пятисетовых матча подряд, а с Канадой удалось отыграться с 0:2 по сетам и 19:22 в третьей партии. Бельгия ни на что не претендует, и для неё это матч также третий подряд. Однако при этом времени они потратили куда меньше. Кто же победит?
🚴♀️ 14:00: «Тур де Франс», этап 13, Доль — Бельфор, 205,8 км
Интрига: Вингегор покажет зубы?
Основной оппонент лидера генеральной классификации Тадея Погачара Йонас Вингегор пока не забрал ни одного этапа. А ему уже пора сокращать отставание, если победа в Гранд-туре ещё входит в его планы. На сей раз датчанину предстоит выйти на самую длинную дистанцию в 2026-м — Доль — Бельфор. Более 205 км станут для него настоящим испытанием. Возможно, у соперника словенца уже заканчиваются силы и тогда вопрос с пятым историческим триумфом Погачара можно будет считать решённым. Йонас, нужно брать этап и отвечать за прошлые поражения!
👊 20:30*: Артём Резников — Заур Гаджиев, АСА 205
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: Резников ещё остаётся топ-бойцом?
Артём Резников в последнее время демонстрирует не самые блестящие результаты: в пяти последних боях он проиграл трижды, два раза — досрочно. Поэтому на АСА 205 для Артёма максимально важно победить, тем более что между ним и его соперником Зауром Гаджиевым настоящая вражда. Спортсмены уже несколько раз успели обменяться угрозами и оскорблениями в соцсетях, но сильнейшего выявит только клетка. Резников вдобавок не сделал вес и теперь заплатит крупный штраф в пользу оппонента, что наверняка его только раззадорит.