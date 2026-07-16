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Расписание спортивных матчей 17 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Летняя лига НБА, «Тур де Франс», волейбол и ММА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 июля 2026 года
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За чем следить 17 июля: самый протяжённый этап французской велогонки, бой Резников — Гаджиев на АСА 205 и США — Бразилия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Летняя лига НБА Подробнее

Интрига: Голдин исправится за неудачное выступление?

В последнем матче с «Кливлендом» Голдин набрал всего четыре очка. Да, Владислав был полезен в защите и на подборе, но в атаке явно недоработал. «Майами» ждёт предпоследняя игра в Летней лиге, поэтому нужно активно цепляться за каждый шанс показать себя. Сделал ли россиянин правильные выводы?

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🏐 4:00: США — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-матч в Чикаго

Бразильцы сделали большой шаг к выходу в финальный этап, обыграв Францию. Но впереди матч с хозяевами недели — сборной США. Американцы размялись на Китае, теперь их ждёт более серьёзный соперник. Кто окажется сильнее?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Борьба за место в плей-офф очень острая:
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🏐🎦 13:20: Япония — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли серия японцев?

Япония продолжает побеждать, но ей всё тяжелее. Два пятисетовых матча подряд, а с Канадой удалось отыграться с 0:2 по сетам и 19:22 в третьей партии. Бельгия ни на что не претендует, и для неё это матч также третий подряд. Однако при этом времени они потратили куда меньше. Кто же победит?

Статистика Лиги наций (мужчины)
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🚴‍♀️ 14:00: «Тур де Франс», этап 13, Доль — Бельфор, 205,8 км

Тур де Франс Подробнее

Интрига: Вингегор покажет зубы?

Основной оппонент лидера генеральной классификации Тадея Погачара Йонас Вингегор пока не забрал ни одного этапа. А ему уже пора сокращать отставание, если победа в Гранд-туре ещё входит в его планы. На сей раз датчанину предстоит выйти на самую длинную дистанцию в 2026-м — Доль — Бельфор. Более 205 км станут для него настоящим испытанием. Возможно, у соперника словенца уже заканчиваются силы и тогда вопрос с пятым историческим триумфом Погачара можно будет считать решённым. Йонас, нужно брать этап и отвечать за прошлые поражения!

Что уже произошло во Франции?
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Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?

👊 20:30*: Артём Резников — Заур Гаджиев, АСА 205

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Резников ещё остаётся топ-бойцом?

Артём Резников в последнее время демонстрирует не самые блестящие результаты: в пяти последних боях он проиграл трижды, два раза — досрочно. Поэтому на АСА 205 для Артёма максимально важно победить, тем более что между ним и его соперником Зауром Гаджиевым настоящая вражда. Спортсмены уже несколько раз успели обменяться угрозами и оскорблениями в соцсетях, но сильнейшего выявит только клетка. Резников вдобавок не сделал вес и теперь заплатит крупный штраф в пользу оппонента, что наверняка его только раззадорит.

Гаджиев умеет заводить врагов:
«После боя найду и добью его». Как боец АСА настроил звёзд лиги против себя
«После боя найду и добью его». Как боец АСА настроил звёзд лиги против себя
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