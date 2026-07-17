Топурия вылечился после избиения. А с кем ему драться и в каком дивизионе?

Последний год стал по-настоящему неудачным для экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Илии Топурии. После завоевания второго пояса Илия погрузился в судебные разбирательства со своей бывшей женой Джорджиной Узкатеги, поставив карьеру на паузу. Последующее возвращение в спорт получилось провальным: Топурия был избит Джастином Гейджи на турнире в Белом доме и потерпел первое поражение в карьере.

Сразу после боя Илия выглядел пугающе, казалось, что те травмы, которые он получил, потребуют долгого восстановления и медицинского вмешательства. Топурию госпитализировали, но уже спустя две недели бывший чемпион UFC покинул больницу. В СМИ появилась информация, что у него были диагностированы перелом обеих глазниц без смещения, а также перелом носа. Но травмы оказались не настолько серьёзными, и операции не потребовались.

Илия Топурия после боя с Джастином Гейджи Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Конечно, поражение от Гейджи сказалось на репутации Топурии, на его ауре. Только ленивый не припомнил бывшему чемпиону его чрезмерную самоуверенность и недооценку соперника. Тем не менее Илия по-прежнему один из главных топов UFC, и вопрос о его дальнейшей спортивной судьбе интересует многих любителей единоборств по всему миру, причём не только тех, кто симпатизирует испанцу.

Одно понятно точно: супербой Топурии с Исламом Махачевым, вероятно, уже никогда не состоится. У Илии была отличная возможность пойти за величием: в случае победы над Гейджи он мог претендовать на третий пояс в дивизионе россиянина, а их потенциальный поединок мог стать самым большим событием, которое только может сегодня организовать промоушен. Забавно, что несколько дней назад вышло в свет интервью Топурии российскому владельцу лиги ALF Global Альфредо Аудиторе, в котором Илия рассуждал о том, что имеет все шансы победить Ислама: мол, он будет и в борьбе доминировать, и в стойке. Интервью было записано ещё до поединка с Гейджи и сейчас выглядит смешно. Теперь Топурии вряд ли удастся получить бой с Махачевым: переход в полусредний вес для испанца крайне нереалистичен.

Так с кем же теперь драться Илие? Самым очевидным вариантом был бы реванш с Гейджи, однако Джастин дал понять, что не собирается давать бывшему чемпиону незамедлительный реванш .

«У Илии нет права на реванш. Этот парень сдался [в бою со мной], сидя на табуретке. Он сдался тогда дважды. Что мне, блин, ещё сделать?! Он не может быть моим следующим соперником. Ему нужно подраться с Пимблеттом [чтобы рассчитывать на реванш]», — приводит слова Гейджи аккаунт KirmiziKoseMMA в Х.

В словах Гейджи есть логика: реванш обычно организовывают после близкого или спорного поединка. В случае Илии повторный бой с чемпионом нужно заслужить, как бы ни желали незамедлительного реванша фанаты испанца. И у Топурии есть другие потенциально большие поединки в лёгком весе.

С Пэдди Пимблеттом и Арманом Царукяном у Топурии есть история, конфликт, и бои с ними выглядят интересно и для фанатов, и для промоушена. К тому же с ними Илия ещё не встречался, в отличие от Холлоуэя и Оливейры. Реванши с Чарльзом или Максом менее привлекательны, но тоже реалистичны. Особенно с Оливейрой, который сейчас владеет поясом BMF – это дополнительный стимул для Илии.

Все поединки на бумаге крайне непростые и конкурентные, но Топурия уже на том уровне, где проходных боёв не бывает. Илия точно может победить всех вышеперечисленных соперников, однако в то же время может и проиграть: кому-то с большей степенью вероятности, кому-то – с меньшей, но риски, конечно, есть. И Топурии сейчас важно вернуться на победную серию: второе поражение подряд, тем более не в титульном поединке, сильно ударит по амбициям испанца. Так что вряд ли стоит ожидать, что Илия согласится на бой с Пэдди или Арманом, если на кону не будет никакого пояса. При таком раскладе команда Топурии наверняка будет больше смотреть в сторону Оливейры или на крайний случай в сторону Холлоуэя.

Это всё варианты в лёгком весе, где Топурия сейчас располагается на первой строчке в рейтинге. Но в этом дивизионе у него всего два поединка и статистика 1-1. Многие со скепсисом относились к переходу не самого габаритного Топурии в лёгкий вес: да, после победы над Оливейрой его поубавилось, однако сейчас вновь пошли разговоры, что Илия слишком «маленький» для лёгкого дивизиона. И, конечно, он вполне может вернуться в полулёгкий вес. Но есть ли в этом смысл для бывшего чемпиона? В данный момент поясом владеет Алекс Волкановски, и, вероятнее всего, он проведёт поединок с Мовсаром Евлоевым: россиянин намекнул в социальных сетях, что подерётся за пояс в конце лета. В случае победы Волкановски возвращение Илии в полулёгкий вес будет логичным, да и реванш с Алексом – по-настоящему большой поединок для промоушена. А вот в случае победы Евлоева камбэк Илии вряд ли состоится: Топурия и раньше избегал встречи с Мовсаром, вряд ли он рискнёт и сейчас, особенно после поражения.

Да и в целом в возвращение Илии в полулёгкий вес верится с трудом. У испанца слишком большое эго, которое просто не позволит ему спуститься на категорию ниже . Ведь со стороны это будет выглядеть как «бегство»: мол, не получилось в новой весовой, и вместо того, чтобы исправлять ситуацию, Топурия откатывается назад. Моментально включат трэш-ток Арман Царукян с Пэдди Пимблеттом, наверняка достанется ему и от Ислама Махачева, поэтому вряд ли испанец станет искать пути возвращения в полулёгкий дивизион, во всяком случае сейчас.

Так что с большой долей вероятности Топурия останется в лёгком весе и будет стараться вернуться на вершину. Илия – любимчик руководства UFC, поэтому не стоит удивляться, если бывшему чемпиону всё же организуют реванш с Гейджи за пояс. Если этого не произойдёт, то у Илии много других вариантов. Бой с Оливейрой за пояс BMF выглядит для Топурии самым прагматичным в ситуации, когда нужно закрыть поражение и восстановить репутацию. Но всё будет зависеть ещё и от того, когда будет готов вернуться в строй сам Илия, насколько затянется возвращение Гейджи и кого дадут в соперники чемпиону. Если Джастин пробьёт себе титульный реванш с Холлоуэем, что видится для него самым простым вариантом, то Топурию могут свести с Пимблеттом в претендентском поединке. И это будет более интересный для фанатов и прибыльный для промоушена вариант.