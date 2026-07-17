ACA 205: Резников и Гаджиев закатят бой года? Прогрели поединок лучше Конора. LIVE

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Сегодня, 17 июля, на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан, состоится яркий турнир – ACA 205. Он вызывает огромный интерес у фанатов смешанных единоборств, поскольку в карде сразу несколько огненных противостояний.

В одном из самых ожидаемых поединков сойдутся Артём Резников и Заур Гаджиев. У парней взаимная вражда, поэтому бой они прогревали очень мощно. Подогревает интерес к противостоянию и то, что Резников не сделал вес, а у Гаджиева есть проблемы с допингом.

В соглавном событии вечера за пояс в легчайшем весе будут биться бразилец Джосиел Силва и россиянин Ренат Ондар. Сейчас титул находится в руках южноамериканца.

А в главном событии непобеждённый Муслим Магомедов сразится с Эльмаром Гасановым. На кону будет стоять чемпионский пояс организации в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.