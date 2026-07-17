ACA 205: Резников и Гаджиев закатят бой года? Прогрели поединок лучше Конора. LIVE

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Сегодня, 17 июля, на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан, состоится яркий турнир – ACA 205. Он вызывает огромный интерес у фанатов смешанных единоборств, поскольку в карде сразу несколько огненных противостояний.
В одном из самых ожидаемых поединков сойдутся Артём Резников и Заур Гаджиев. У парней взаимная вражда, поэтому бой они прогревали очень мощно. Подогревает интерес к противостоянию и то, что Резников не сделал вес, а у Гаджиева есть проблемы с допингом.
В соглавном событии вечера за пояс в легчайшем весе будут биться бразилец Джосиел Силва и россиянин Ренат Ондар. Сейчас титул находится в руках южноамериканца.
А в главном событии непобеждённый Муслим Магомедов сразится с Эльмаром Гасановым. На кону будет стоять чемпионский пояс организации в полутяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN
Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.
Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:
1. Россия.
2. США.
3. Бразилия.
4. Великобритания.
5. Австралия.
6. Грузия.
7. Франция.
8. Мексика.
9. Новая Зеландия.
10. Китай.
Где смотреть турнир ACA 205
Трансляция всего турнира ACA 205 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🌍 Шаблий: сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе
33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, рассказал о потенциале российского промоушена АСА.
«Да, за рубежом смотрят и наблюдают за Россией. Недавно я разговаривал с Матеушем Гамротом. И мне было интересно, что он знает, что у нас происходит. Знает, что у меня есть организация, что в России очень много кулачных промоушенов, за которыми он наблюдает. А ещё Гамрот сказал, что в Польше такого нет. Хотя там есть KSW – очень мощная организация.
Но моё мнение, что сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе. Практически всех молодых проспектов подписывают туда. Ребята из ACA делают большую работу по продвижению. MMA в России действительно хорошо развивается. И огромные усилия для этого прикладываются именно в ACA. Они развивают бойцов, вкладываются в их медийную составляющую, привлекают большое количество новых городов, приезжают в регионы. Многие бойцы должны это понимать. Организация тратит много времени и колоссальные средства на их развитие. Это нужно учитывать всегда, когда ты расстаёшься с организацией. Нужно уметь благодарить за то, что было проделано. И дальше идти с высоко поднятой головой», — сказал Александр Шаблий в беседе с
Дата и время турнира ACA 205
Турнир ACA 205 пройдёт 17 июля на «Алматы Арене» в Алматы, Казахстан. Старт ивента запланирован на 15:15 по московскому времени.
🤔 Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от боя Силвы и Ондара
Глава АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между чемпионом лиги в легчайшем весе бразильцем Джосиелом Силвой и россиянином Ренатом Ондаром. Этот бой будет соглавным на турнире АСА 205, который состоится 17 июля в Алма-Ате.
«Силва против Ондара — конкурентный бой. Ондар — этот тот боец, который своим трудом, выступлениями против сложной оппозиции заслужил свой титульный шанс. Думаю, Ренат постарается воспользоваться этой возможностью. С другой стороны, Силву уже можно называть доминирующим чемпионом в легчайшем весе. Силва — сильнейший ударник с хорошей защитой от борьбы. Да и в партере он неплохо себя показывает. Что касается возможного сценария боя, то в начале нас ждёт равный поединок. А далее… Если бой продлится всю дистанцию, то победу, скорее всего, одержит Силва, потому что у бразильца большой опыт пятираундовых боёв. Уже совсем скоро мы всё увидим. Нас ждёт отличное противостояние двух сильнейших бойцов этого дивизиона», — сказал Бибулатов в разговоре с к
Полный кард турнира ACA 205
- Муслим Магомедов – Эльмар Гасанов;
- Джосиел Силва – Ренат Ондар;
- Артём Резников – Заур Гаджиев;
- Рене Пессоа – Даурен Ермеков;
- Виталий Бигдаш – Асылжан Бакытжанулы;
- Саламу Абдурахманов – Кайо Биттенкурт;
- Абдул-Рахман Джанаев – Эдил Эсенгулов;
- Багдос Олжабай – Шамиль Басаев;
- Мехди Байдулаев – Гаджимурад Алиев;
- Мансур Хатаев – Герман Барсегян;
- Серик Разгалиев – Виктор Азатян;
- Халид Сатуев – Элиас Сильверио;
- Жасулан Акимжанов – Ахмед Гакиев;
- Ерасыл Шукатаев – Магомед Сардалов;
- Нурбек Абдыкадыров – Турпал Гедиев.