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АСА 205, Резников – Гаджиев, прямая онлайн-трансляция, 17 июля 2026, смотреть, лайв

ACA 205: Резников и Гаджиев закатят бой года? Прогрели поединок лучше Конора. LIVE
Сергей Сорокин
АСА 205, Резников – Гаджиев
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Турнир в Казахстане изобилует яркими противостояниями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 июля, на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан, состоится яркий турнир – ACA 205. Он вызывает огромный интерес у фанатов смешанных единоборств, поскольку в карде сразу несколько огненных противостояний.

В одном из самых ожидаемых поединков сойдутся Артём Резников и Заур Гаджиев. У парней взаимная вражда, поэтому бой они прогревали очень мощно. Подогревает интерес к противостоянию и то, что Резников не сделал вес, а у Гаджиева есть проблемы с допингом.

В соглавном событии вечера за пояс в легчайшем весе будут биться бразилец Джосиел Силва и россиянин Ренат Ондар. Сейчас титул находится в руках южноамериканца.

А в главном событии непобеждённый Муслим Магомедов сразится с Эльмаром Гасановым. На кону будет стоять чемпионский пояс организации в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разбираем очень принципиальный бой:
«После боя найду и добью его». Как боец АСА настроил звёзд лиги против себя
«После боя найду и добью его». Как боец АСА настроил звёзд лиги против себя
Где смотреть турнир ACA 205 Дата и время турнира ACA 205 Полный кард турнира ACA 205
Live Сергей Сорокин

🔝 Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN

Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.

Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:

1. Россия.
2. США.
3. Бразилия.
4. Великобритания.
5. Австралия.
6. Грузия.
7. Франция.
8. Мексика.
9. Новая Зеландия.
10. Китай.

12:50 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир ACA 205

Трансляция всего турнира ACA 205 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

12:50 Сергей Сорокин

🌍 Шаблий: сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, рассказал о потенциале российского промоушена АСА.

«Да, за рубежом смотрят и наблюдают за Россией. Недавно я разговаривал с Матеушем Гамротом. И мне было интересно, что он знает, что у нас происходит. Знает, что у меня есть организация, что в России очень много кулачных промоушенов, за которыми он наблюдает. А ещё Гамрот сказал, что в Польше такого нет. Хотя там есть KSW – очень мощная организация.

Но моё мнение, что сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе. Практически всех молодых проспектов подписывают туда. Ребята из ACA делают большую работу по продвижению. MMA в России действительно хорошо развивается. И огромные усилия для этого прикладываются именно в ACA. Они развивают бойцов, вкладываются в их медийную составляющую, привлекают большое количество новых городов, приезжают в регионы. Многие бойцы должны это понимать. Организация тратит много времени и колоссальные средства на их развитие. Это нужно учитывать всегда, когда ты расстаёшься с организацией. Нужно уметь благодарить за то, что было проделано. И дальше идти с высоко поднятой головой», — сказал Александр Шаблий в беседе с

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира ACA 205

Турнир ACA 205 пройдёт 17 июля на «Алматы Арене» в Алматы, Казахстан. Старт ивента запланирован на 15:15 по московскому времени.

12:46 Сергей Сорокин

🤔 Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от боя Силвы и Ондара

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между чемпионом лиги в легчайшем весе бразильцем Джосиелом Силвой и россиянином Ренатом Ондаром. Этот бой будет соглавным на турнире АСА 205, который состоится 17 июля в Алма-Ате.

«Силва против Ондара — конкурентный бой. Ондар — этот тот боец, который своим трудом, выступлениями против сложной оппозиции заслужил свой титульный шанс. Думаю, Ренат постарается воспользоваться этой возможностью. С другой стороны, Силву уже можно называть доминирующим чемпионом в легчайшем весе. Силва — сильнейший ударник с хорошей защитой от борьбы. Да и в партере он неплохо себя показывает. Что касается возможного сценария боя, то в начале нас ждёт равный поединок. А далее… Если бой продлится всю дистанцию, то победу, скорее всего, одержит Силва, потому что у бразильца большой опыт пятираундовых боёв. Уже совсем скоро мы всё увидим. Нас ждёт отличное противостояние двух сильнейших бойцов этого дивизиона», — сказал Бибулатов в разговоре с к

12:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ACA 205

  • Муслим Магомедов – Эльмар Гасанов;
  • Джосиел Силва – Ренат Ондар;
  • Артём Резников – Заур Гаджиев;
  • Рене Пессоа – Даурен Ермеков;
  • Виталий Бигдаш – Асылжан Бакытжанулы;
  • Саламу Абдурахманов – Кайо Биттенкурт;
  • Абдул-Рахман Джанаев – Эдил Эсенгулов;
  • Багдос Олжабай – Шамиль Басаев;
  • Мехди Байдулаев – Гаджимурад Алиев;
  • Мансур Хатаев – Герман Барсегян;
  • Серик Разгалиев – Виктор Азатян;
  • Халид Сатуев – Элиас Сильверио;
  • Жасулан Акимжанов – Ахмед Гакиев;
  • Ерасыл Шукатаев – Магомед Сардалов;
  • Нурбек Абдыкадыров – Турпал Гедиев.
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