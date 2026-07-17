Анкалаев — Гуськов и многое другое. UFC готовит классный турнир в Абу-Даби

Дата и время турнира UFC Абу-Даби

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Старт ивента – в 16:00 мск. Основной кард запланирован на 19:00.

В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт поединок с Богданом Гуськовым.

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.

Свой очередной бой проведёт Ислам Дулатов, представляющий Германию. Ему будет противостоять бразилец Веллингтон Турман.

Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки.

Очередной поединок в лиге ждёт Ризвана Куниева. Россиянину предстоит непростое испытание в лице американца Тайрелла Форчуна.

Особняком стоит бой двух россиян. В октагоне столкнутся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.

Не стоит забывать и про российского бразильца Вальтера Уокера, которого попытается остановить Томас Петерсен.

Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби.

Прямая трансляция UFC Абу-Даби

Посмотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Абу-Даби

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира UFC Абу-Даби

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг Богданом Гуськовым.

«Со стороны Гуськова это смелое решение – выйти на замену за такой промежуток времени. Молодец! Лига ценит, когда бойцы выходят на замену и готовы спасать главные события. В то же время для Гуськова бой с Анкалаевым — огромная возможность заявить о себе. На мой взгляд, тут беспроигрышная для Гуськова ситуация. Если он победит, это будет огромная сенсация. В случае же поражения Богдан ничего не потеряет. С другой стороны, для Анкалаева победа над Гуськовым ничего не поменяет, а в случае неудачи он может потерять всё. Хороший бой, однако очевидно, что явным фаворитом будет Магомед Анкалаев», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также о поединке высказался бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров.

«Бой – бомба. Богдан во время подготовки провёл сборы в Дагестане. Должен был подраться с Яном Блаховичем. Поэтому Гуськова не повернется язык назвать растренированным. А поляк дал очень конкурентный бой Анкалаеву. Стилистически они даже немного похожи. Разве что Магомед – левша. Но использует лоу-кики и ноги, может побороться. Богдан готов к противостоянию. Анкалаев за счет опыта будет фаворитом, но я бы Гуськова не списывал», – сказал Гончаров в интервью Metaratings.