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UFC Абу-Даби: дата и время, где смотреть, на каком канале показывают, Анкалаев – Гуськов

Анкалаев — Гуськов и многое другое. UFC готовит классный турнир в Абу-Даби
Сергей Сорокин
UFC готовит классный турнир в Абу-Даби
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Ивент обещает порадовать выступлениями россиян.

Дата и время турнира UFC Абу-Даби

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Старт ивента – в 16:00 мск. Основной кард запланирован на 19:00.

В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт поединок с Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Стив Эрцег — Рамазан Темиров
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Стив Эрцег
Не началось
Рамазан Темиров

Свой очередной бой проведёт Ислам Дулатов, представляющий Германию. Ему будет противостоять бразилец Веллингтон Турман.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Дулатов — Веллингтон Турман
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Ислам Дулатов
Не началось
Веллингтон Турман

Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков
25 июля 2026, суббота. 20:30 МСК
Дамиан Ржепецки
Не началось
Магомед Зайнуков

Очередной поединок в лиге ждёт Ризвана Куниева. Россиянину предстоит непростое испытание в лице американца Тайрелла Форчуна.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
25 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Ризван Куниев
Не началось
Тайрелл Форчун

Особняком стоит бой двух россиян. В октагоне столкнутся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
25 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Сайгид Изагахмаев
Не началось
Абубакар Вагаев

Не стоит забывать и про российского бразильца Вальтера Уокера, которого попытается остановить Томас Петерсен.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер — Томас Петерсен
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Вальтер Уокер
Не началось
Томас Петерсен

Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Брендсон Рибейро
Не началось
Магомед Тучалов
UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дастин Джейкоби — Мухаммад Саид
25 июля 2026, суббота. 18:05 МСК
Дастин Джейкоби
Не началось
Мухаммад Саид

Прямая трансляция UFC Абу-Даби

Посмотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Абу-Даби

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
У Анкалаева сменился соперник. Гуськов спасает UFC, но сильно рискует У Анкалаева сменился соперник. Гуськов спасает UFC, но сильно рискует
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«Удары у Гуськова тяжелее, чем у Перейры». Интервью со знаменитым тренером Азизяном
Эксклюзив
«Удары у Гуськова тяжелее, чем у Перейры». Интервью со знаменитым тренером Азизяном

Прогноз на бои турнира UFC Абу-Даби

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг Богданом Гуськовым.

«Со стороны Гуськова это смелое решение – выйти на замену за такой промежуток времени. Молодец! Лига ценит, когда бойцы выходят на замену и готовы спасать главные события. В то же время для Гуськова бой с Анкалаевым — огромная возможность заявить о себе. На мой взгляд, тут беспроигрышная для Гуськова ситуация. Если он победит, это будет огромная сенсация. В случае же поражения Богдан ничего не потеряет. С другой стороны, для Анкалаева победа над Гуськовым ничего не поменяет, а в случае неудачи он может потерять всё. Хороший бой, однако очевидно, что явным фаворитом будет Магомед Анкалаев», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также о поединке высказался бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров.

«Бой – бомба. Богдан во время подготовки провёл сборы в Дагестане. Должен был подраться с Яном Блаховичем. Поэтому Гуськова не повернется язык назвать растренированным. А поляк дал очень конкурентный бой Анкалаеву. Стилистически они даже немного похожи. Разве что Магомед – левша. Но использует лоу-кики и ноги, может побороться. Богдан готов к противостоянию. Анкалаев за счет опыта будет фаворитом, но я бы Гуськова не списывал», – сказал Гончаров в интервью Metaratings.

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Новости. Бокс/ММА
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