От громких разговоров — к кровавой рубке! Резников и Гаджиев закатили шикарный бой

Сегодня, 17 июля, на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан, проходит огненный турнир – ACA 205. Особенный интерес вызывало противостояние, в рамках которого сошлись Артём Резников и Заур Гаджиев. Всё потому, что парни прогревали его на полную катушку. А ещё больше любопытных подробностей вскрылось уже накануне поединка. Резников допустил очень большой перевес – практически в 2 кг. Но отказываться от боя Заур не собирался. Сам Гаджиев также оказался далеко не безгрешен. Его допинг-проба оказалась положительной. Перед самим поединком напряжение было просто запредельным.

Резников подходил к противостоянию с профессиональным рекордом 23-11. Он считается одной из суперзвёзд организации ACA. И это при том, что за семь последних поединков получилось одержать всего лишь две победы – над Мухамедом Коковым и Раушем Манфио. А вот список парней, разбивших Артёма, оказался внушительным: Эдуард Вартанян, Али Багов, Юсуф Раисов, Дауд Шайхаев и Юсуп-Хаджи Зубариев. Но Спартак всегда славился сердцем воина, поэтому к новому противостоянию подходил на пределе мотивации. Кроме того, Резников выступал на глазах у своей публики, что также выглядело положительным фактором.

Заур к поединку подошёл со статистикой в девять побед при пяти поражениях. Особенной стабильности до попадания в ACA у представителя Азербайджана не было. Однако в новом промоушене дела пошли в гору. Он одержал две победы подряд. Последовательно на пути Гаджиева пали Имам Витаханов и Вадим Огарь. И, естественно, на поединок с Резниковым Заур настраивался просто невероятно. Он прекрасно понимал, что стрик из трёх побед сильно повышал шансы на получение очень топовых противостояний. А ещё Гаджиев наглядно продемонстрировал, что способен раскачивать свои поединки так, чтобы всё внимание было приковано именно к ним.

Парни начали без раскачки. С самых первых мгновений Заур понёсся вперёд, попытался перевести оппонента. Но Артём устоял, отошёл к сетке, а затем ещё и смог развернуться. Разорвали соперники дистанцию. Однако практически сразу же вернулись в клинч. Гаджиев попытался работать сериями в тот момент, когда бойцы расходились. А в одном из моментов Резников практически побежал вперёд и боднул Заура лбом. В дело был вынужден вмешаться рефери. У Артёма открылось кровотечение. С инициативой работал Гаджиев. Но в итоге совершенно неожиданно Резников занял выгодную позицию. Правда, развить её не получилось. Парни перешли к опасным разменам. Лицо представителя Казахстана начало буквально заливать кровью. Однако до конца первой пятиминутки он дотерпел.

Во втором раунде отлично начал Резников. И выбросил великолепный джеб. Но и Заур смог ответить своими классными попаданиями. После этого Гаджиев утянул оппонента в партер. Однако вывернулся Артём, уже он начал контролировать ситуацию. В одном из моментов даже едва не накинул «гильотину». А Гаджиев начал чувствовать себя не в своей тарелке. Возле левого глаза у Заура появились следы полученного урона. Резников понял, что нужно давить. И продолжил действовать первым номером. А представителю Азербайджана пришлось буквально выживать в клинче.

Быстро парни перешли в клинч в третьей пятиминутке. Сначала поддавил Резников. Но потом Гаджиев развернул оппонента. Вернулись на дистанцию соперники. В стойке лучше попадал именно Заур. Однако склонить чашу весов на свою сторону никак не получалось. Кроме того, бросалось в глаза и то, что соперники допускают большое количество ошибок. А на последней минуте парни начали зарубаться. В одном из моментов дело перешло в партер. Там Резников контролировал ситуацию. Но времени на то, чтобы её развить, уже не хватило. Прозвучал финальный сигнал.

Дело дошло до судейского решения. Кроме того, в октагон вышла охрана. Было заметно напряжение, которое буквально витало в воздухе. А затем начали объявлять судейские записки. Раздельным решением всё завершилось вничью. И это вызвало невероятный ажиотаж. Заур очень сильно расстроился и даже вырвал руку у рефери. Он сразу отошёл к сетке и выглядел «потухшим». После этого слово взял Резников, который поблагодарил публику, заявил о желании реванша, а также упрекнул оппонента в применении допинга. Только после этого ответил Гаджиев, который жёстко обратился к Артёму. Есть уверенность, что это противостояние обязательно получит своё продолжение.