Брат чемпиона против внука Мохаммеда Али. Гамид Хизриев готов ворваться в PFL

В ночь с 18 на 19 июля в Остине, США, состоится очередной турнир лиги PFL. В главном событии вечера пройдёт бой за временный пояс в среднем весе между бывшим чемпионом Джонни Эблином и экс-бойцом UFC Импой Касанганаем. Для российских фанатов этот турнир будет интересен сразу двумя дебютами отечественных бойцов. В одном из них первый бой в лиге проведёт родной брат чемпиона PFL в полулёгком весе Тимура Хизриева – Гамид Хизриев. Ему предстоит поединок против внука Мохаммеда Али – Бьяджо Али Уолша.

Для российских ММА это уже не первый случай, когда два родных брата выступают на высоком уровне. Так, например, сейчас в PFL дерётся непобеждённый Хасан Магомедшарипов – брат Забита Магомедшарипова, который в своё время был одним из главных претендентов на пояс UFC, но так и не получил титульный шанс и повесил перчатки на гвоздь.

Теперь по стопам брата пошёл и Гамид Хизриев. Фамилия Хизриев, конечно, в первую очередь в мире смешанных единоборств связана с Тимуром. Тимур – непобеждённый чемпион PFL в полулёгком весе. В конце 2024 года он выиграл Гран-при лиги, однако с тех пор в клетке не появлялся. Во многом это связано с криминальной историей, в которую попал Тимур летом прошлого года: он подвергся нападению в Дагестане, в результате которого получил несколько ранений из травматического пистолета. С тех пор про старшего Хизриева мало что слышно, хотя он остаётся чемпионом PFL в полулёгком весе.

Зато теперь в лиге дебютирует другой Хизриев. Гамиду 25 лет, он, как и брат, уроженец Дагестана. В официальной статистике, которая подаётся в PFL, у Гамида четыре победы в четырёх поединках, три из них одержаны досрочно. При этом ещё два боя Хизриева, которые он выиграл в 2022 году, не занесены в официальную статистику. Гамид успел проявить себя и в стойке, оформив нокаут в бою с Евгением Серебряковым на турнире Fight Nights Global, и, конечно, проявил себя в борьбе и грэпплинге, победив Шынгыса Маратова на турнире Naiza армбаром и Аслиддина Эшанкулова треугольником на турнире UAE Warriors.

Гамид Хизриев Фото: Из личного архива бойца

Несмотря на то что Хизриев является братом действующего чемпиона лиги, внимание широкой аудитории в предстоящем поединке будет приковано к его сопернику. Дело в том, что Гамиду предстоит дебютировать в PFL против внука легендарного Мохаммеда Али – Бьяджо Али Уолша. Про другого внука Али – Нико Уолша – фанаты знают чуть больше. Нико, как и его знаменитый дедушка, пошёл в бокс, пытается подражать легендарному родственнику, но выступает с переменным успехом.

А вот родной брат Нико – Бьяджо Али Уолш – решил посвятить себя ММА. И, конечно, лига PFL не могла пройти мимо такого большого имени и подписала контракт с Бьяджо ещё до его дебюта в профессионалах. Бьяджо провёл несколько любительских поединков в рамках промоушена, после чего в 2024 году уже дебютировал в профессионалах. Сначала он победил решением судей Эмануэля Паласио, а затем нокаутировал Брайана Стэплтона. Однако после этого Али Уолш потерпел первое и единственное поражение, уступив удушающим приёмом Ронни Гиббсу.

Бьяджо Али Уолш Фото: Cooper Neill/Getty Images

Эту неудачу Али Уолш успел закрыть двумя победами нокаутами, одну из которых одержал уже в этом году. Профессиональный рекорд Бьяджо – 4-1, хотя в совокупности с любительскими поединками, в том числе в PFL, у него уже больше 10 побед.

Брат действующего чемпиона лиги против внука легендарного Мохаммеда Али – отличная вывеска для предварительного карда турнира PFL. Для Гамида это хороший шанс сразу громко заявить о себе и о своих претензиях на титул в лёгком весе, которым, к слову, владеет Усман Нурмагомедов.