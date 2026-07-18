«Жертвы» Чимаева — на тропе войны. И у каждого есть хороший шанс выбить титульник

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахоме, США, на арене «Пэйком-центр» пройдёт яркий турнир – UFC Fight Night 281. Особенное внимание, безусловно, будет приковано к главному событию вечера. А там сойдутся два экс-чемпиона организации — Дрикус дю Плесси и Камару Усман.

Пикантности ситуации добавляет и то, что оба в своё время проигрывали от рук Хамзата Чимаева. Поэтому будет любопытно посмотреть за тем, кто именно сможет выйти победителем из очного противостояния. Кроме того, парни максимально заряжены на то, чтобы вернуться на самую вершину, у них неплохие шансы на чемпионский поединок. Но проигравший в титульной гонке откатится очень сильно. Естественно, фанаты ждут бой с большим нетерпением.

Дю Плесси – один из самых нестандартных бойцов-средневесов. И долгое время его внезапность систематически приносила свои плоды. Южноафриканец подходит к новому противостоянию с профессиональным рекордом 22-3. Более того, два поражения случились ещё до попадания в лучший промоушен на планете. А в UFC Дрикус стартовал с серии из девяти (!) побед. Это позволило завоевать чемпионский пояс и дважды его защитить. Казалось бы, что могло пойти не так? На пути у дю Плесси оказался Чимаев. И вскрыл огромную проблему Дрикуса. У южноафриканца было 10 побед сабмишеном. Однако Борз продемонстрировал, что борьба дю Плесси вовсе не безупречна. И у Усмана будут отличные шансы против неё.

Дрикуса рано списывать со счетов. Ему 32 года, 9-1 в UFC. И южноафриканец выйдет с одним желанием – оформить досрочку. А всё потому, что прекрасно понимает: именно это нужно организации прямо сейчас: «Титульник со Стриклендом? Не верю, что одной победы может быть достаточно. Мой послужной список определённо хорош, но я не верю, что просто победа над Усманом обязательно даст мне титульный шанс, и ему тоже. Так что моя задача – выйти и показать выступление, которое устранит любые сомнения в том, что я лучший в мире, – вот что гарантирует мне шанс на титул».

Дрикус дю Плесси Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё больше настроен на титульный шанс Камару. Усману уже 39 лет. И многие старательно отправляют бойца на пенсию. Но Нигерийский кошмар с рекордом 21-4 оправился от серии из трёх поражений. Уступал он Леону Эдвардсу (дважды) и всё тому же Чимаеву. Причём в противостоянии с Борзом выглядел намного конкурентоспособнее, чем дю Плесси. Кроме того, прикрыть череду осечек Камару успел. Он принял непростое испытание в лице Хоакина Бакли и очень уверенно расправился с оппонентом. Поэтому к сражению с Дрикусом нигериец подходит в приподнятом настроении. А главное, рассчитывает на титульные шансы сразу в двух дивизионах. Более того, Усман даже рассказал, что должен был сражаться за пояс с Исламом Махачевым.

Камару Усман экс-чемпион UFC «Я думал, что моим следующим поединком будет бой с Исламом, но, к сожалению, у компании большое влияние, и матчмейкеры решили, что это [организация поединка Махачев — Гарри] отличная возможность. Однако если вы не собираетесь давать мне титульный бой, то дайте мне какой-то поединок, который позволит мне завоевать титул».

В Усмана многие верят. И актуальная форма бойцов всё это лишь подкрепляет. Камару оказался тяжелее на взвешивании. Складывается впечатление, что он будет делать основную ставку на борьбу. Борз показал, в чём можно тотально превзойти дю Плесси. А Махачев уверен, что Усман принял поединок с Дрикусом специально. И может получить сразу два титульных шанса в разных дивизионах: «Усман сделал хитрый ход. Если он выиграет у дю Плесси, то станет претендентом, потому что уже выигрывал у Шона Стрикленда. Вот почему он решил рискнуть».

В любом случае интерес к противостоянию Усмана и дю Плесси – запредельный. И может сложиться ситуация, при которой обоих парней разведут по поединкам с россиянами. Дрикус отправится на претендентское сражение с Чимаевым. А Камару – на бой с Махачевым. Есть уверенность, что при любом исходе у матчмейкеров появится больше головной боли.