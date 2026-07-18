ACA очень быстро «взрослеет». «Лучшая лига Европы» в огне

17 июля состоялся огненный турнир в Казахстане – ACA 205. Организаторы постарались на славу: шикарный кард, конкурентные пары, два титульных противостояния. Если говорить откровенно, ивент вызвал эстетическое удовольствие, о чём пару лет назад сложно было даже подумать. Совсем недавно организация проводила события, которые больше вызывали скуку у фанатов. Постоянное «барахтанье» в партере, длительные противостояния без интриги, сражения, в которых изначально был виден огромный дисбаланс в уровне оппонентов. И вот теперь ситуация начинает очень быстро выправляться. А сама организация укрепляет свой статус.

ACA можно только похвалить. Наконец-то в лиге появились звёзды, которые хороши в трэш-токе. И турнирная неделя начала превращаться в то самое зрелище, которого ждут все фанаты смешанных единоборств. Конфликт Артёма Резникова и Заура Гаджиева стал длящейся историей с большим количеством «подводных камней». Да, проваленное взвешивание и положительный допинг-тест – это не самые чистые и правильные вещи. Но когда перед поединками громко, тогда и сами турниры проходят с большой помпой. Именно по этой причине остаётся только похвалить лигу ACA. Парней упрекали за то, что они не особенно хорошо прогревают свои ивенты. Ситуация стремительно меняется.

Само приглашение больших звёзд – это ещё один крутой ход от промоушена. Организация долгое время делала ставку на своих бойцов. А ещё семимильными шагами работает ACA Young Eagles, выпускники которой уже зажигают на просторах «взрослой» лиги. Однако со временем появилось ощущение, что без больших величин из мира смешанных единоборств не получится. И что мы видим? Боссы организации стали намного активнее следить за «рынком». Причём переговоры ведутся и со свободными агентами, и с парнями, которые разрывают другие лиги. Понятное дело, пока до невероятных имён дело не дошло. Но первые пташки – фантастические. Чего только стоят подписания Александра Шлеменко и Жаилтона Алмейду. Бразилец совсем недавно бил топов UFC. А теперь будет блистать в России.

Жаилтон Алмейда Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Следующий важнейший момент. Организация мощнейшим образом работает над тем, чтобы расширять свою географию. Турниры проводятся не только в России. И ивент в Казахстане получился замечательным. Кроме того, все прекрасно помнят топовые события в Дубае. Поэтому можно лишь похвалить за то, как именно промоушен органично привлекает новую аудиторию. Во-первых, постоянно появляются новые лица, представляющие те страны, на территории которых проводятся события. Во-вторых, зрители также начинают внимательно следить за российской лигой. И её начинают узнавать вообще по всему миру.

Вообще, ACA становится очень конкурентной площадкой. И в рамках каждого карда есть минимальное количество противостояний, в которых всё ясно изначально. В основном пары получаются максимально близкими, а сами бои – зубодробительными. Отдельно повысился уровень легионеров. Раньше многие упрекали лигу за то, что бразильцев везли будто «на убой». Они не создавали особенной конкуренции, в некоторых поединках смотрелись совсем статистами. Но теперь всё изменилось. Например, на выходных свой чемпионский титул защитил Джосиел Силва . Он доминирует в своём дивизионе, выглядит шикарно. И всем становится лишь интереснее от того, что уровень конкуренции вырос в разы. Крутые легионеры делают ситуацию лишь интереснее.

Больше нет скучных поединков. Раньше турниры затягивались, постоянные трёхраундовые разборки в партере сильно раздражали фанатов. Теперь стало намного больше досрочных финишей. Кроме того, лига выдерживает баланс. Так, весь предварительный кард ACA 205 изобиловал быстрыми завершениями. Зато соглавное и главное событие продлились суммарно 10 полных раундов. Однако так и должно быть в случае с титульниками, которыми болельщики буквально наслаждались. Иными словами, матчмейкеры стали составлять пары так, чтобы по ходу турнира были и достаточное количество финишей, и действительно крутые разборки в мейн-карде.

Нет больше особенных вопросов по судейству. А ведь совсем недавно мы сталкивались со случаями вопиющих ограблений. Например, все помнят скандал в RCC, где, по ощущениям, сильно засудили Майкла Кинга. Ни для кого не секрет, что всё это тянулось в разных российских промоушенах на протяжении долгого времени. И подобные истории вскрывались то тут, то там. Но в ACA сами бойцы признают, что судейство лиги – самое справедливое и честное. Причём такие слова звучат даже от парней, которые остались без победы. Они всё равно объективно констатируют высокий уровень работы рефери. Кроме того, очень часто судьи отдают победу зарубежным бойцам. И не получают никакого хейта в свою сторону.

Лига стремительно растёт в статусе. И это уже сейчас признают многие. Например, совсем недавно об этом высказался топовый боец PFL Александр Шаблий: «Да, за рубежом смотрят и наблюдают за Россией. Недавно я разговаривал с Матеушем Гамротом. И мне было интересно, что он знает, что у нас происходит. Знает, что у меня есть организация, что в России очень много кулачных промоушенов, за которыми он наблюдает. А ещё Гамрот сказал, что в Польше такого нет. Хотя там есть KSW – очень мощная организация.

Но моё мнение, что сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе . Практически всех молодых проспектов подписывают туда. Ребята из ACA делают большую работу по продвижению. MMA в России действительно хорошо развиваются. И огромные усилия для этого прикладываются именно в ACA. Они развивают бойцов, вкладываются в их медийную составляющую, привлекают большое количество новых городов, приезжают в регионы. Многие бойцы должны это понимать. Организация тратит много времени и колоссальные средства на их развитие. Это нужно учитывать всегда, когда ты расстаёшься с организацией. Нужно уметь благодарить за то, что было проделано. И дальше идти с высоко поднятой головой».

ACA развивается очень быстро. И сейчас действительно может смело заявлять о своих притязаниях на звание лучшего промоушена в Европе. Однако есть ощущение, что сами боссы промоушена на этом не остановятся. Ориентиры – PFL и UFC. И именно к такому уровню стремятся в организации. Есть уверенность, что при таком подходе всё обязательно получится.