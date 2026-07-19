Новая версия дю Плесси хороша. Прагматичный Дрикус без проблем разобрал Усмана

В Оклахома-Сити, США, состоялся турнир UFC Fight Night 281. Основное внимание было приковано к главному событию вечера, в котором сошлись два бывших чемпиона лиги. Дрикус дю Плесси возвращался в октагон спустя почти год после поражения от Хамзата Чимаева, а Камару Усман, тоже не выступавший целый год, вновь поднялся в средний вес в надежде получить титульник в случае победы.

Бой действительно был важен с точки зрения титульных раскладов. Для дю Плесси, пожалуй, он нёс больше рисков, чем для Усмана. Дрикус, несмотря на одностороннее поражение от Чимаева в чемпионском бою, по-прежнему сохранял высокую вторую строчку в рейтинге среднего веса. Но вот второе поражение подряд, тем более от возрастного полусредневеса, пусть и легендарного, ставило бы под сомнения титульные амбиции южноафриканца. Усман же, по сути, ничем особо не рисковал, а шёл в этот бой за возможностью быстро получить поединок за пояс.

«Это что за хитрый ход Усман сделал? Я-то думал: «Зачем он наверх перешёл?» Выигрывает у дю Плесси – становится претендентом, потому что уже выигрывал у Стрикленда. Из-за этого он решил рискнуть», – так описал ход Усмана Ислам Махачев.

Дю Плесси второй бой подряд столкнулся в клетке с борцом очень хорошего уровня. Усман в лучшие годы с лёгкостью переводил своих соперников, а в бою с Хамзатом Чимаевым не позволил себя валять, как тот же Дрикус. Поэтому, конечно, южноафриканцу нужно было проделать хорошую домашнюю работу в тренировочном лагере, и Дрикус с этим отлично справился. Вообще, в поединке с Камару мы увидели новую версию дю Плесси. Связано ли это с тем, что Дрикус опасался борьбы Усмана или же бывший чемпион просто решил пересмотреть свой подход к поединкам, но такого прагматичного и по-спортивному умного дю Плесси в UFC ещё не видели.

«Южноафриканский стиль боя означает идти вперёд на полной скорости. Хотя многие смотрят на мой стиль свысока и говорят, что он ужасен. Я здесь не для того, чтобы выглядеть красивым. Моя цель — драться и побеждать любой ценой, пытаться убивать парня перед собой. Я могу драться как сумасшедший, поскольку так тренируюсь», — так описывал свой стиль дю Плесси до поединка с Усманом.

В бою с Камару практически ничего из этого не было. Не было постоянного давления от южноафриканца, Дрикус никуда не летел, а спокойно практически все пять раундов работал на дистанции. Он отдавал центр октагона Усману, однако при этом грамотно перебивал нигерийца и не давал Камару сближаться.

Дрикус действительно провёл отличную подготовку к поединку. В разменах на руках с дистанции у него было преимущество из-за габаритов, и он чаще перестреливал Усмана. Дю Плесси использовал хай-кики, особенно с левой стороны, и было видно, что это домашняя заготовка именно под Камару, который эти хай-кики пропускает – Леон Эдвардс соврать не даст. Южноафриканец также хорошо поработал над защитой от борьбы, за все пять раундов Камару лишь один раз перевёл Дрикуса, но тот мгновенно вскочил на ноги. К тому же дю Плесси грамотно использовал колени, чтобы отбить желание соперника проходить в ноги: несколько раз Дрикус жёстко встретил Усмана коленом и в голову, и в корпус.

Дрикус дю Плесси – Камару Усман Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И нужно отдать должное Дрикусу за самообладание – это, пожалуй, самое большое изменение в стиле дю Плесси . Несколько раз по ходу поединка южноафриканец потряс Усмана ударами с дистанции, однако ни разу откровенно не бросился добивать со своими размашистыми «колхозными» ударами. Дрикус оставался на дистанции, продолжал придерживаться плана на бой – очень нетипичное для дю Плесси поведение.

«Я не летел вперёд как сумасшедший, когда пробивал Камару. Его вело, но мы работали над самообладанием. Нокаутировать оппонента всегда успеешь. К тому же у него одна из самых крепких голов, по которой я бил», — сказал дю Плесси после боя.

Дрикус забрал убедительную победу в этом поединке: один судья отдал бывшему чемпиону все пять раундов (50-45), два других – четыре из пяти (49-46). Дю Плесси продемонстрировал, что умеет быть гибким, умеет меняться, и новая версия южноафриканца впечатлила. Дрикус грамотно отработал весь пятираундовый поединок, нейтрализовал сильные стороны соперника и заслуженно победил. Безусловно, если учитывать бэкграунд Дрикуса, он остаётся одним из главных претендентов на пояс. Есть сомнения, что в UFC организуют трилогию дю Плесси с Шоном Стриклендом, но со спортивной точки зрения Дрикус её заслужил.