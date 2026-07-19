Проиграл, но ушёл победителем. Бен Аскрен провёл «последний танец»

Больше года назад весь мир единоборств с тревогой наблюдал за состоянием здоровья Бена Аскрена, бывшего бойца UFC. Внезапно начавшаяся пневмония отправила спортсмена в больницу, а жена Бена сообщила, что её супруг даже не в состоянии на что-либо реагировать. Жизнь Аскрена поддерживал аппарат искусственной вентиляции лёгких, а врачи тогда начали оценивать возможность трансплантации лёгких.

В конце июня стало известно, что Бена включили в очередь на трансплантацию. На дорогостоящую операцию (стоимость могла доходить до $ 1,3 млн) собирали деньги через платформу Help Hope Live, потому что страховка не покрывала всю сумму. Помогали и Дана Уайт с Джейком Полом, который пожертвовал $ 500 тыс. Эми Аскрен постоянно просила подписчиков молиться за её мужа и делилась состоянием Бена. 30 июня Аскрен перенёс двойную трансплантацию лёгких, и начался процесс реабилитации. Когда Бен вышел на связь, то рассказал, что н е помнит ничего с 28 мая по 2 июля и за это время четыре раза умирал. За время пребывания в больнице Аскрен похудел на 20 кг, выглядело жутко . В июле спортсмена выписали, поначалу он не мог ходить и многим вещам учился заново. Говорили, что после таких проблем со здоровьем Бену нельзя бороться из-за риска заражения и рецидива. Тем не менее в зал он вернулся и проводил тренировки. Это и сподвигло на короткий камбэк.

«Я каждый день принимаю лекарства, всё ещё остаются некоторые ограничения, о которых нельзя забывать, но ловлю себя на мысли, что чувствую себя всё более и более нормальным. Временами это кажется просто ужасным сном. В конце марта я проводил групповое занятие. В тот день кто-то не пришёл, было пять или семь учеников, и они собирались провести тренировочную схватку. Подумал: «Да к черту всё, посмотрю, смогу ли я выдержать шестиминутный матч». И встал против старшеклассника весом около 86 кг – я знал, что мне хватит опыта, чтобы довести дело до конца. Мы боролись, а в голове — забавные мысли: не знал, смогу ли продержаться шесть минут. Я мог просто рухнуть на четвёртой или пятой минуте. Поэтому боролся в суперконсервативном стиле, но всё же выиграл. Подумал: «Ладно, сейчас я не в лучшей форме, однако в процессе тренировок в течение следующих трёх месяцев стану намного лучше», — рассказывал Аскрен.

Бен Аскрен после трансплантации лёгких Фото: Из личного архива Бена Аскрена

В июне 2026 года Бен сообщил, что хочет выступить на турнире лиги RAF , а чуть позже стало известно, что его соперником станет Белал Мухаммад. При этом Аскрен заявил, что после этого больше не будет проводить поединки, но захотел выступить именно в свой день рождения: «Когда они сказали мне, что это будет в день моего рождения, что-то подсказало мне: «Бен, выходи и борись». Это через год после твоей трансплантации, это твой день рождения, это твой родной город, сделай это».

Схватка Аскрена и Мухаммада стала соглавным событием вечера турнира RAF 11. Бен выступил более чем достойно, перед последним раундом лидировал со счётом 3:0, однако в итоге уступил экс-чемпиону UFC — 3:6. После схватки Аскрен получил овации от фанатов, они спели ему Happy Birthday, и Бен выступил с речью: «Лёгкие горят, но больше ноги подвели, просто отказывают. Я больше не мог, ноги уже не держали. Это точно мой последний выход на ковёр. Люблю вас, ребята, правда люблю. За последний год я прошёл сущий ад, было тяжело, были моменты, когда я сам поесть не мог, встать и сходить в туалет было испытанием. Но каждый день я вставал и благодарил Бога за подаренный шанс снова оказаться здесь. Я обещал Богу, что проживу этот момент с максимальной пользой, буду хорошо относиться к людям, буду пахать изо всех сил и постараюсь изменить этот мир к лучшему. Спасибо, люблю вас, ребята».

Бен Аскрен Фото: RAF

Мухаммад тоже обратился к сопернику с трогательной благодарностью: «Он меняет жизни. Я знаю, что он изменил мою жизнь. Я сижу дома, готов сдаться, я устал, я избит, все эти мои поражения, но я смотрю на Бена, который всё ещё борется каждый день».