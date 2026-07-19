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Бен Аскрен, схватка с Белалом Мухаммадом, счет, RAF 11, последняя схватка, завершил карьеру, болезнь, трансплантация лёгких

Проиграл, но ушёл победителем. Бен Аскрен провёл «последний танец»
Яхья Гасанов
Бен Аскрен
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Боец впервые вышел на ковёр после жутких проблем со здоровьем.

Больше года назад весь мир единоборств с тревогой наблюдал за состоянием здоровья Бена Аскрена, бывшего бойца UFC. Внезапно начавшаяся пневмония отправила спортсмена в больницу, а жена Бена сообщила, что её супруг даже не в состоянии на что-либо реагировать. Жизнь Аскрена поддерживал аппарат искусственной вентиляции лёгких, а врачи тогда начали оценивать возможность трансплантации лёгких.

В конце июня стало известно, что Бена включили в очередь на трансплантацию. На дорогостоящую операцию (стоимость могла доходить до $ 1,3 млн) собирали деньги через платформу Help Hope Live, потому что страховка не покрывала всю сумму. Помогали и Дана Уайт с Джейком Полом, который пожертвовал $ 500 тыс. Эми Аскрен постоянно просила подписчиков молиться за её мужа и делилась состоянием Бена. 30 июня Аскрен перенёс двойную трансплантацию лёгких, и начался процесс реабилитации. Когда Бен вышел на связь, то рассказал, что не помнит ничего с 28 мая по 2 июля и за это время четыре раза умирал. За время пребывания в больнице Аскрен похудел на 20 кг, выглядело жутко. В июле спортсмена выписали, поначалу он не мог ходить и многим вещам учился заново. Говорили, что после таких проблем со здоровьем Бену нельзя бороться из-за риска заражения и рецидива. Тем не менее в зал он вернулся и проводил тренировки. Это и сподвигло на короткий камбэк.

Аскрен ненадолго вернулся в дело:
«Хочу заниматься тем, что люблю». Аскрен вернётся в борьбу после тяжелейшей болезни
«Хочу заниматься тем, что люблю». Аскрен вернётся в борьбу после тяжелейшей болезни

«Я каждый день принимаю лекарства, всё ещё остаются некоторые ограничения, о которых нельзя забывать, но ловлю себя на мысли, что чувствую себя всё более и более нормальным. Временами это кажется просто ужасным сном. В конце марта я проводил групповое занятие. В тот день кто-то не пришёл, было пять или семь учеников, и они собирались провести тренировочную схватку. Подумал: «Да к черту всё, посмотрю, смогу ли я выдержать шестиминутный матч». И встал против старшеклассника весом около 86 кг – я знал, что мне хватит опыта, чтобы довести дело до конца. Мы боролись, а в голове — забавные мысли: не знал, смогу ли продержаться шесть минут. Я мог просто рухнуть на четвёртой или пятой минуте. Поэтому боролся в суперконсервативном стиле, но всё же выиграл. Подумал: «Ладно, сейчас я не в лучшей форме, однако в процессе тренировок в течение следующих трёх месяцев стану намного лучше», — рассказывал Аскрен.

Бен Аскрен после трансплантации лёгких

Бен Аскрен после трансплантации лёгких

Фото: Из личного архива Бена Аскрена

В июне 2026 года Бен сообщил, что хочет выступить на турнире лиги RAF, а чуть позже стало известно, что его соперником станет Белал Мухаммад. При этом Аскрен заявил, что после этого больше не будет проводить поединки, но захотел выступить именно в свой день рождения: «Когда они сказали мне, что это будет в день моего рождения, что-то подсказало мне: «Бен, выходи и борись». Это через год после твоей трансплантации, это твой день рождения, это твой родной город, сделай это».

Схватка Аскрена и Мухаммада стала соглавным событием вечера турнира RAF 11. Бен выступил более чем достойно, перед последним раундом лидировал со счётом 3:0, однако в итоге уступил экс-чемпиону UFC — 3:6. После схватки Аскрен получил овации от фанатов, они спели ему Happy Birthday, и Бен выступил с речью: «Лёгкие горят, но больше ноги подвели, просто отказывают. Я больше не мог, ноги уже не держали. Это точно мой последний выход на ковёр. Люблю вас, ребята, правда люблю. За последний год я прошёл сущий ад, было тяжело, были моменты, когда я сам поесть не мог, встать и сходить в туалет было испытанием. Но каждый день я вставал и благодарил Бога за подаренный шанс снова оказаться здесь. Я обещал Богу, что проживу этот момент с максимальной пользой, буду хорошо относиться к людям, буду пахать изо всех сил и постараюсь изменить этот мир к лучшему. Спасибо, люблю вас, ребята».

Бен Аскрен

Бен Аскрен

Фото: RAF

Мухаммад тоже обратился к сопернику с трогательной благодарностью: «Он меняет жизни. Я знаю, что он изменил мою жизнь. Я сижу дома, готов сдаться, я устал, я избит, все эти мои поражения, но я смотрю на Бена, который всё ещё борется каждый день».

Бен Аскрен Подробнее

Чуть больше года назад семья Аскрена не знала, сможет ли Бен выжить. Он не только всё выдержал, но ещё и провёл свою последнюю схватку. Да, проиграл по счёту, но по сути всё равно вышел победителем.

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